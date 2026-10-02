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विश्वेंद्र सिंह के पार्टी छोड़ने के संकेत पर बोले डोटासरा, 'उनका प्रेम रहा, संगठन के मुद्दों पर ढाई साल से संवाद नहीं'

जयपुर: राजस्थान कांग्रेस में दो दिग्गजों के बीच विवाद की चर्चाओं के बीच पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं. वहीं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि, इस संबंध में पूछने पर गोविंद सिंह डोटासरा ने विश्वेंद्र सिंह के साथ अपना पुराना रिश्ता बताते हुए कहा कि अभी उनके पास आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं आया है. अभी जो भी बातें आई हैं. वो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आई है. जब तक आधिकारिक रूप से चीजें नहीं आएं, उन पर कुछ भी कहना उचित नहीं. उन्होंने कहा, विश्वेंद्र सिंह जब कैबिनेट मंत्री थे तो वे (डोटासरा) राज्यमंत्री थे. विश्वेंद्र सिंह उनसे बहुत प्रेम करते और छोटे भाई जैसा स्नेह रखते थे. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पिछले ढाई साल से संगठन से जुड़े मुद्दों पर उनका विश्वेंद्र सिंह से संवाद कायम नहीं हो पाया. उन्होंने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया के सवाल के जवाब में यह बात कही.

'भाजपा की भाषा में आरोप लगाने वाले हैं टूलकिट' : डोटासरा ने आगे कहा कि जो जिलाध्यक्ष बने हैं, वे संगठन सृजन के माध्यम से बने हैं और जो संगठन बने हैं, वह मेरी इकाई है. जो भी बात होगी वह उनसे (विश्वेंद्र सिंह) से पूछी जाएगी. पूछने के बाद उनका जो जवाब आएगा. उनकी अगर कोई आपत्ति आएगी तो उस पर हम गहनता से विचार करेंगे. डोटासरा ने कहा, जिसने भी मेरे परिवार के ऊपर आक्षेप लगाए हैं, उनकी भाषा वही है. जो भाजपा ढाई साल से अपने आरोपों में इस्तेमाल करती आई है. ऐसे लोगों को उन्होंने भाजपा का टूलकिट कहा है.

'कैबिनेट मंत्री होकर मेरे कमरे में आकर बैठते थे' : गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस के समय को याद करते हुए कहा कि वह विश्वेंद्र सिंह के विभाग के राज्यमंत्री रहे हैं. वह तो मुझसे छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं. उनका आशीर्वाद रहा है. वह कैबिनेट मंत्री होते हुए भी उनके कमरे में आकर बैठते थे, जब वह (डोटासरा) राज्यमंत्री थे. हालांकि, डोटासरा ने यह भी कहा कि पिछले ढाई साल में उनसे संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर संवाद कायम नहीं हो सका. हो सकता है कि स्वास्थ्य कारण रहे हों, लेकिन मुझे उन्होंने किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं करवाई.

'सोशल मीडिया से आई बात, आधिकारिक नहीं' : विश्वेंद्र सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में पूछने पर डोटासरा ने कहा, मेरे पास कोई आधिकारिक बात नहीं आई है. केवल सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बात आई है. विश्वेंद्र सिंह हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मंत्री रहे और कई सालों तक उन्होंने कांग्रेस की सेवा की. उनकी जो भी भावनाएं होगी, उन्हें पूछा जाएगा. जब उनकी भावनाएं लिखित में प्राप्त हो जाएंगी. उसके बाद ही आगे इस विषय पर हम कुछ कह पाएंगे. उन्होंने कहा, आज की तारीख में सोशल मीडिया के आधार पर वह इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते.

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'सोशल मीडिया से पक्ष-विपक्ष में माहौल नहीं बना सकते' : डोटासरा बोले, सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें चलती है. हम सोशल मीडिया के माध्यम से ना तो किसी के पक्ष में माहौल बना सकते हैं और ना ही किसी के खिलाफ. सोशल मीडिया पर जब तरह–तरह की बातें चल रही हैं, तो हम हर बात की कमेटी बनाकर जांच करवाएंगे. उन्होंने कहा, हमें तो यह भी नहीं पता कि कौनसा आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट है या नहीं.

'पीसीसी आज ही जवाब लेगी' : वे बोले, आज ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी विश्वेंद्र सिंह से जवाब ले लेगी की सत्यता क्या है? सत्यता की जांच की जाएगी. उसके बाद गुण और अवगुण के आधार पर हम बात करेंगे. वह बोले, मैं पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष हूं. सोशल मीडिया के जरिए आई किसी बात पर कमेंट नहीं कर सकता. जब कोई भी बात आएगी, उसको एग्जामिन किया जाएगा. आगामी दिनों में होने वाले पंचायती राज के चुनावों को लेकर उन्होंने कहा, हम सब एक हैं. एकता के साथ काम कर रहे हैं. एकता के साथ हमने निकाय का चुनाव लड़ा है. सीनियर लीडर्स के साथ चर्चा करके हमने बात की थी.

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'उनके जयपुर आने, हमारे भरतपुर जाने पर रोक नहीं' : सब सीनियर लीडर, पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सब मिलकर ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनती है. एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है. महाराज साहब (विश्वेंद्र सिंह) जब मंत्री थे. तब भी उन्होंने डीग में सिंबल नहीं बनते थे. उस क्षेत्र में ऐसा होता आया है. आज की तारीख में विश्वेंद्र सिंह शत–प्रतिशत रूप से कांग्रेस में हैं. वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं. इसमें कोई दूसरी बात नहीं है. जब तक उनकी मेरे पास आधिकारिक रूप से कोई चिट्ठी नहीं आ जाती है. तब तक वह 100% कांग्रेस में है, ना उनके यहां (जयपुर) आने रोक है और ना ही हमारे भरतपुर जाने पर कोई रोक है.

'महात्मा गांधी के बताए रास्ते से भटक गई भाजपा' : गांधी और शास्त्री जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा गोविंद सिंह डोटासरा शुक्रवार को गांधी और शास्त्री जयंती के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा में पहुंचे. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित पार्टी के कई नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने देश को सच्चाई की राह दिखाई. आज भाजपा सरकार उनके बताए रास्ते से भटक गई है. जिससे हर वर्ग परेशान है. इस सरकार ने प्रशासक लगाकर गांवों में भ्रष्टाचार किया और विकास रोक दिया. कांग्रेस सबको साथ लेकर गांवों में सरकार बनाएगी.

'अब मतदाताओं के नाम जोड़ने का क्या फायदा–जूली' : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, आज भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है. लोकतंत्र पर अलग–अलग तरीके से हमला हो रहा है. SIR के जरिए असली मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं. अब कह रहे हैं कि नाम वापस जोड़ देते हैं. अब नाम जोड़ने से क्या फायदा? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस बार वोट नहीं दे पाए, तो अगली बार दे देना. संविधान कहता है कि कोई भी मताधिकार से वंचित नहीं रहे. निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर में एक प्रतिशत से कम का अंतर है. जबकि SIR में सात से दस फीसदी वोट काटे गए. जिससे परिणाम पर असर होना ही है. अब पंचायतीराज चुनाव को लेकर भाजपा सरकार कलेक्टर और एसडीएम के जरिए संभावित और प्रभावी प्रत्याशियों की सूची मांग रही है.