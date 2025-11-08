ETV Bharat / state

डोटासरा का आरोप, भाजपा के राज में सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रही दवाइयां, जांचें ठप

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं.

Workers welcoming Dotasara
डोटासरा का स्वागत करते कार्यकर्ता (ETV Bharat Bundi)
बूंदी: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के राज में सरकारी अस्पताल खुद बीमार हो चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आम जनता से निशुल्क दवाइयों और जांचों का अधिकार छीन लिया गया है. डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण गरीब मरीज तक को अब सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है. शनिवार को बूंदी सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कहा कि सरकारी चिकित्सालयों में दवाइयां नदारद हैं, जांचें ठप हैं और डॉक्टरों की कमी से मरीज बेहाल हैं. सरकार केवल विज्ञापन में विकास दिखा रही है, जमीन पर नहीं.

भ्रष्टाचार की जड़ों में धंसी सरकार: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि राज्य के हर विभाग में भ्रष्टाचार इस हद तक फैल चुका है कि जनता को हर सुविधा के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में हर वर्ग किसान, कर्मचारी, बेरोजगार और आम उपभोक्ता परेशान है. किसानों को समय पर खाद-बीज नहीं मिल रहे, गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं और युवाओं को रोजगार नहीं. सरकार का ध्यान जनता पर नहीं, सत्ता बचाने पर है. डोटासरा ने कटाक्ष किया कि मुख्यमंत्री भले ही मंचों से सुशासन की बात करते हों, लेकिन धरातल पर अफसरशाही और कमीशनखोरी ने जनता की कमर तोड़ दी है.

पढ़ें: 'सरकार के कार्यकाल से जनता त्रस्त', डोटासरा का दावा- हम ही जीतेंगे अंता उपचुनाव

भ्रष्टाचार पर कांग्रेस का शंखनाद: डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस आने वाले समय में जनता के मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ेगी. उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने जनता से किए वादे तोड़ दिए हैं. अब वक्त है कि जनता उनके झूठे दावों का हिसाब मांगे. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों की समस्याओं पर सरकार ने तुरंत ध्यान नहीं दिया, तो कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी.

पढ़ें: डोटासरा के वसुंधरा के बहाने सीएम पर तंज पर बोले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, 'अपना घर संभालें, चश्मे का नंबर ठीक कराएं'

बूंदी अस्पताल में भी नहीं हो रही मुफ्त जांचें: इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य चर्मेश शर्मा ने भी प्रदेशाध्यक्ष के सामने बूंदी जिला चिकित्सालय की दयनीय स्थिति उजागर की. शर्मा ने बताया कि यहां गरीब मरीजों को न तो पर्याप्त दवाइयां मिल रही हैं और न ही आवश्यक निशुल्क जांचें हो रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी चिकित्सालयों का हाल यह है कि गरीब व्यक्ति आज भी अपने इलाज के लिए निजी लैब और दवा दुकानों का चक्कर काटने को मजबूर है. भाजपा सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं केवल कागजों में सीमित रह गई हैं.

पढ़ें: डोटासरा बोले- शिक्षकों के तबादलों में भारी भ्रष्टाचार, निकाय-पंचायत चुनाव में भाजपा को औकात दिखाएंगे

नेताओं से की संगठनात्मक चर्चा: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने इस दौरान विधायक हरिमोहन शर्मा, जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर, पीसीसी सचिव आनंदीलाल मीणा, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के जिलाध्यक्ष महावीर मीणा, पूर्व प्रधान मधु वर्मा, घनश्याम दुबे, लोकेश सुखवाल, मोडूलाल वर्मा, शिक्षक नेता शंभूदयाल मेहरा, जिला कांग्रेस महासचिव इश्तियाक अली, शहर कांग्रेस अध्यक्ष शैलेश सोनी सहित कई नेताओं ने मुलाकात कर संगठनात्मक चर्चा की. डोटासरा के बूंदी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. कार्यकर्ताओं ने उन्हें 21 किलो का विशाल हार पहनाया.

