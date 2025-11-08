ETV Bharat / state

डोटासरा का आरोप, भाजपा के राज में सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रही दवाइयां, जांचें ठप

बूंदी: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के राज में सरकारी अस्पताल खुद बीमार हो चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आम जनता से निशुल्क दवाइयों और जांचों का अधिकार छीन लिया गया है. डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण गरीब मरीज तक को अब सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है. शनिवार को बूंदी सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कहा कि सरकारी चिकित्सालयों में दवाइयां नदारद हैं, जांचें ठप हैं और डॉक्टरों की कमी से मरीज बेहाल हैं. सरकार केवल विज्ञापन में विकास दिखा रही है, जमीन पर नहीं.

भ्रष्टाचार की जड़ों में धंसी सरकार: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि राज्य के हर विभाग में भ्रष्टाचार इस हद तक फैल चुका है कि जनता को हर सुविधा के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में हर वर्ग किसान, कर्मचारी, बेरोजगार और आम उपभोक्ता परेशान है. किसानों को समय पर खाद-बीज नहीं मिल रहे, गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं और युवाओं को रोजगार नहीं. सरकार का ध्यान जनता पर नहीं, सत्ता बचाने पर है. डोटासरा ने कटाक्ष किया कि मुख्यमंत्री भले ही मंचों से सुशासन की बात करते हों, लेकिन धरातल पर अफसरशाही और कमीशनखोरी ने जनता की कमर तोड़ दी है.

भ्रष्टाचार पर कांग्रेस का शंखनाद: डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस आने वाले समय में जनता के मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ेगी. उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने जनता से किए वादे तोड़ दिए हैं. अब वक्त है कि जनता उनके झूठे दावों का हिसाब मांगे. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों की समस्याओं पर सरकार ने तुरंत ध्यान नहीं दिया, तो कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी.