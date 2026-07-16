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डोटासरा का आरोप, 'देश में अघोषित आपातकाल, 'दल-बदल कानून की उड़ा रहे धज्जियां'

जयपुर: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के धरने को लेकर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया और देश में अघोषित आपातकाल के आरोप लगाए. डोटासरा ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा देश में आपातकाल की बात करती है लेकिन वो आपातकाल संविधान के दायरे में था. इंदिरा गांधी ने उसका उपयोग किया था. लेकिन बाद में उसके लिए माफी मांगी थी और कहा था कि मुझसे गलती हुई है. लेकिन आज देश में पूरी तरीके से अघोषित आपातकाल है. मर्जी आए जिसकी सुनेंगे, जिसकी नहीं सुनेंगे. सरकारों को तोड़ेंगे और गिराएंगे. विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त करेंगे. स्पष्ट बहुमत नहीं होने वाली पार्टी आज दो तिहाई बहुमत की तरफ कैसे बढ़ रही है? उन्होंने कहा कि देश में विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया था लेकिन यह सरकार उस कानून की धज्जियां उड़ा रही है. यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है.

'पार्टी हाईकमान ने मुझ पर भरोसा जताया': डोटासरा ने अपने 6 साल के कार्यकाल पूरा करने को लेकर कहा कि पार्टी हाईकमान ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है. मैंने उसे पूरी शिद्दत के साथ निभाया है. हमने संगठन को ग्रास रूट पर मजबूत किया है. लोकसभा चुनाव में भी 11 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह सरकार पंचायत और निकाय चुनाव नहीं करवा रही है. इसके लिए हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं. जब भी चुनाव होंगे, तो हम दिखा देंगे की इस सरकार ने ढाई साल के शासन में प्रदेश में कुछ नहीं किया है. केवल नामकरण हो रहा है, भजनलाल शर्मा भागीरथ बनकर घूम रहे हैं लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही है. खुद के पोस्टर लगवाने से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि केवल 2047 की बात करके भाजपा जनता के साथ अन्याय नहीं कर सकती है.