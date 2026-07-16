डोटासरा का आरोप, 'देश में अघोषित आपातकाल, 'दल-बदल कानून की उड़ा रहे धज्जियां'
राजस्थान कांग्रेस ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट शामिल नहीं हुए.
Published : July 16, 2026 at 1:45 PM IST
जयपुर: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के धरने को लेकर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया और देश में अघोषित आपातकाल के आरोप लगाए. डोटासरा ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा देश में आपातकाल की बात करती है लेकिन वो आपातकाल संविधान के दायरे में था. इंदिरा गांधी ने उसका उपयोग किया था. लेकिन बाद में उसके लिए माफी मांगी थी और कहा था कि मुझसे गलती हुई है. लेकिन आज देश में पूरी तरीके से अघोषित आपातकाल है. मर्जी आए जिसकी सुनेंगे, जिसकी नहीं सुनेंगे. सरकारों को तोड़ेंगे और गिराएंगे. विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त करेंगे. स्पष्ट बहुमत नहीं होने वाली पार्टी आज दो तिहाई बहुमत की तरफ कैसे बढ़ रही है? उन्होंने कहा कि देश में विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया था लेकिन यह सरकार उस कानून की धज्जियां उड़ा रही है. यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है.
'पार्टी हाईकमान ने मुझ पर भरोसा जताया': डोटासरा ने अपने 6 साल के कार्यकाल पूरा करने को लेकर कहा कि पार्टी हाईकमान ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है. मैंने उसे पूरी शिद्दत के साथ निभाया है. हमने संगठन को ग्रास रूट पर मजबूत किया है. लोकसभा चुनाव में भी 11 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह सरकार पंचायत और निकाय चुनाव नहीं करवा रही है. इसके लिए हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं. जब भी चुनाव होंगे, तो हम दिखा देंगे की इस सरकार ने ढाई साल के शासन में प्रदेश में कुछ नहीं किया है. केवल नामकरण हो रहा है, भजनलाल शर्मा भागीरथ बनकर घूम रहे हैं लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही है. खुद के पोस्टर लगवाने से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि केवल 2047 की बात करके भाजपा जनता के साथ अन्याय नहीं कर सकती है.
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'ओबीसी वर्ग के अधिकारों पर हो रहा कुठाराघात': डोटासरा ने राजस्थान कांग्रेस ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक को लेकर कहा कि आज ओबीसी वर्ग के हितों पर कुठाराघात हो रहा है. उसे कैसे बचाया जाए, पिछड़ा वर्ग को कैसे मजबूत किया जाए. सरकारों की योजना का लाभ उन्हें कैसे मिले. इन सब पर हम चिंतन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ओबीसी को लेकर राहुल गांधी ने जिस प्रकार से आवाज उठाई थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण की बात कही थी. लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हो रहा है. हम चाहते हैं कि लोकसभा–विधानसभा में भी ओबीसी का आरक्षण लागू होना चाहिए यही हमारी प्रमुख मांग होगी.
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ओबीसी कांग्रेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक: इससे पहले झालाना डूंगरी स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक आयोजित हुई. जिसमें कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, विधायक हाकम अली खान, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, प्रहलाद गुंजल, विधायक मनीष यादव, सहित अन्य सदस्य शामिल हुए. हालांकि काउंसिल के सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बैठक में शामिल नहीं हुए.