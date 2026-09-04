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डोटासरा का आरोप, '10 नगर निगमों में से एक में भी महापौर का पद एससी-एसटी के लिए आरक्षित नहीं'

डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो 500 रुपए में मकान का पट्टा देने की व्यवस्था जारी रखी जाएगी.

Govind Singh Dotasra addressing press conference
प्रेस वार्ता को संबोधित करते गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 6:57 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में निकाय चुनाव की बिसात बीछ गई है. अब राजनीतिक दलों के नेता अपनी बयानबाजी और शह-मात की चाल चल रहे हैं. इस बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को पीसीसी वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. डोटासरा ने चुनाव में देरी से लेकर परिसीमन, आरक्षण, सफाई व्यवस्था, भ्रष्टाचार, नामांकन प्रक्रिया और सरकार की योजनाओं सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा. साथ ही शहरी सरकार की सत्ता में आने पर निकायों के लिए पार्टी का रोडमैप भी बताया. डोटासरा ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेश और अवमानना की कार्रवाई के बाद सरकार को निकाय चुनाव कराने पड़े.

'डेढ़ साल प्रशासक लगाए, काम अटके': उन्होंने कहा कि करीब डेढ़ साल तक निकायों में प्रशासक लगाए गए और इस दौरान जनता के काम प्रभावित हुए. उन्होंने परिसीमन पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि कहीं दस हजार तो कहीं 30 हजार तक की आबादी वाले वार्ड बनाए गए. उन्होंने कहा, लॉटरी प्रक्रिया में भी मनमानी हुई. पहले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका की लॉटरी अलग-अलग होती थी. अब सभी को मिलाकर लॉटरी निकाली. इससे प्रदेश के किसी भी नगर निगम में महापौर का पद एससी-एसटी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुआ.

डोटासरा ने बीजेपी पर बोला जुबानी हमला (ETV Bharat Jaipur)

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आरक्षण व्यवस्था पर भी डोटासरा ने सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि 10 नगर निगमों में से एक में भी महापौर का पद एससी-एसटी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुआ. नगर निगम की एक सीट ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्व हुई. इसका कारण है कि पहले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के आरक्षण की लॉटरी अलग-अलग होती थी. जबकि इस बार पहली दफा ऐसा हुआ है कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम को एक साथ मिलाकर लॉटरी निकाली गई. एससी-एसटी वर्ग को केवल नगर पालिकाओं में ही आरक्षण मिला.

'कांग्रेस के टिकट में हर वर्ग के प्रतिनिधित्व का दावा': डोटासरा ने कांग्रेस के टिकट वितरण का आंकड़ा बताते हुए कहा कि पार्टी ने युवाओं, महिलाओं और अनुभवी कार्यकर्ताओं के साथ ही सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी ने 40 साल से कम उम्र के 49.33 प्रतिशत, ओबीसी के 48.85 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के 21.81 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के 5.23 प्रतिशत और महिलाओं के 35.90 प्रतिशत उम्मीदवारों को मौका दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं और सभी सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है.

राजधानी के हालत पर खड़े किए सवाल: राजधानी जयपुर के हालात को लेकर भी डोटासरा ने भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सड़कों में गड्ढे, ट्रैफिक जाम, कचरे के ढेर, बंदरों, सुअरों और आवारा डॉग्स की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि लंबे समय तक जयपुर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड रहा, लेकिन शहर की मूलभूत समस्याएं दूर नहीं हुईं. उन्होंने स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा, स्टैच्यू सर्किल जैसी जगह पर रात में एलईडी लाइट्स नहीं जलती. इस बारे में खुद कई बार बता चुके हैं.

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'तीन साल में पूरी नहीं हुई सफाई कर्मचारी भर्ती': सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर डोटासरा ने कहा कि 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा के बावजूद आज तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई. यह सरकार तीन साल में भी भर्ती पूरी नहीं कर पाई और एक भी पद पर नौकरी नहीं दे पाई. इस बार सफाईकर्मी भर्ती के लिए जो नई विज्ञप्ति निकाली गई है. उसमें ऐसी शर्त जोड़ दी कि 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए अब तक महज चार हजार आवेदन आए हैं. उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर हर नगर निकाय में हर साल सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने और घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था मुफ्त करने का वादा किया.

'शिकायत, विकास कार्यों का स्टेटस ऑनलाइन करेंगे': डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो 500 रुपए में मकान का पट्टा देने की व्यवस्था जारी रखी जाएगी. जो उनकी सरकार ने शुरू की, लेकिन भाजपा सरकार ने बंद कर दी. नामांतरण शुल्क में दी गई राहत बरकरार रहेगी और सीसी रोड, ड्रेनेज, सीवरेज तथा एसटीपी के लिए अतिरिक्त बजट दिया जाएगा. उन्होंने नगर निकायों के सभी विकास कार्यों का स्टेटस ऑनलाइन उपलब्ध कराने और शिकायतों के ऑनलाइन निस्तारण की व्यवस्था करने की भी बात कही.

मेट्रो की नई डीपीआर पर भी सवाल: जयपुर मेट्रो की नई डीपीआर पर भी डोटासरा ने सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि डीपीआर में बदलाव से अतिरिक्त खर्च आएगा और मेट्रो का संचालन लंबे समय तक प्रभावित हो सकता है. जबकि पुरानी डीपीआर के अनुसार काम होता, तो एक भी दिन मेट्रो का संचालन बंद नहीं होता. उन्होंने डीपीआर में बदलाव को लेकर भ्रष्टाचार और मनमानी के भी आरोप लगाए.

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'भाजपा विरोधियों पर बना रही दबाव': डोटासरा ने निकाय चुनाव की प्रक्रिया में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए बीकानेर, मालपुरा, नाथद्वारा, पाली और भीलवाड़ा के घटनाक्रमों का जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशियों पर दबाव बनाया गया और कुछ जगह नामांकन प्रक्रिया में भेदभाव हुआ. जयपुर में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के एक वार्ड के टिकट को लेकर विवाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति तथ्य लेकर सामने आता है, तो पार्टी जांच कराएगी. अभी तक उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है.

'शहरी सरकार में भाजपा को बताता विफल': कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर असंतोष के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि जहां मतभेद थे, वहां बातचीत के जरिए समाधान निकाला गया. वहीं पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बागियों पर कार्रवाई का संकेत भी दिया. मौजूदा चुनाव में दोनों प्रमुख दलों में बड़ी संख्या में बागी उम्मीदवारों के मैदान में होने की खबरें सामने आई हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस निकाय चुनावों में बड़ी जीत हासिल करेगी. उन्होंने दावा किया कि भाजपा शहरों की बुनियादी समस्याओं और विकास के मोर्चे पर विफल रही है.

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