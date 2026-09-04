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डोटासरा का आरोप, '10 नगर निगमों में से एक में भी महापौर का पद एससी-एसटी के लिए आरक्षित नहीं'

प्रेस वार्ता को संबोधित करते गोविंद सिंह डोटासरा ( ETV Bharat Jaipur )