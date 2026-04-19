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डोटासरा का आरोप, 'महिला आरक्षण बिल की आड़ में मनमर्जी से परिसीमन करना चाहती थी मोदी सरकार'

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पारित हो गया था, तो फिर उसे 3 साल क्यों लटकाए रखा?

Dotasra interacting with the media
मीडिया से बातचीत करते गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 19, 2026 at 8:00 PM IST

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जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी महिला आरक्षण बिल के मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है. डोटासरा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल की आड़ में मोदी सरकार देश में मनमर्जी से परिसीमन करना चाहती थी. इस षड्यंत्र को विपक्ष ने बेनकाब कर दिया है.

डोटासरा ने रविवार शाम को कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में संसद में पक्ष–विपक्ष ने मिलकर पारित किया था. उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार ने इसे खूब भुनाया, लेकिन 3 साल तक इसका गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया. डोटासरा ने कहा जब सरकार महिला आरक्षण बिल में संशोधन लेकर आई, तब किसी संविधान विशेषज्ञ ने इन्हें सलाह दी कि जिस बिल में संशोधन लेकर आ रहे हैं, वह तो अभी अस्तित्व में ही नहीं है. उसके बाद मोदी सरकार ने 15 अप्रैल, 2026 रात 11 बजे महिला आरक्षण बिल का बजट नोटिफिकेशन जारी किया.

डोटासरा ने बीजेपी पर साधा निशाना (ETV Bharat Jaipur)

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उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चलते चुनाव में फायदा लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा और संसद का विशेष सत्र बुला लिया. उनकी मंशा थी कि जो उनके पास जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके आधार पर परिसीमन करने की छूट पूरे देश में मिल जाए. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या 2023 में उनके पास दिमाग नहीं था, जो बिल 2023 में ही पारित हो गया तो लागू क्यों नहीं किया? महिलाओं को 543 लोकसभा सीटों में ही 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया गया.

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डोटासरा ने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की 850 सीटें करना चाहते हैं. क्योंकि परिसीमन का जो अध्यक्ष होगा, उसकी नियुक्ति भी मोदी सरकार करेगी, जिससे उनके हिसाब से परिसीमन होगा और यह मनमर्जी से हर राज्य में परिसीमन करके चुनाव जीत जाएंगे. जैसा परिसीमन इन्होंने असम और जम्मू कश्मीर में किया है. वैसा ही परिसीमन पूरे देश में करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया.

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'ये थी सरकार की मंशा': डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार की मंशा थी कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे तीन-चार बड़े स्टेट में ही ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटों को बढ़ा देते और दक्षिण के राज्यों में सीटें कम कर देते. जिससे कि यह हमेशा सत्ता में बने रहें और देश के 80 परसेंट राज्यों में जहां छोटे-बड़े राज्य हैं, वहां पर इनका कोई ध्यान नहीं देते. तीन-चार राज्यों में देश की 20% संपदा खर्च करके चुनाव जीत जाते और सत्ता में बने रहते. डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार 2011 की जनगणना को इसलिए ले रही है क्योंकि अगर इसके बाद जनगणना होती, तो इन्हें ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना पड़ता जो यह नहीं देना चाहते हैं.

'महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था': पीसीसी अध्यक्ष ने भाजपा नेताओं की ओर से कांग्रेस को महिला विरोधी होने के सवाल पर कहा कि भाजपा के नेताओं को पता होना चाहिए कि देश में पहली बार महिलाओं को निकाय पंचायत चुनाव में 33% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था. इसके अलावा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और पहली महिला राष्ट्रपति भी कांग्रेस पार्टी की देन है. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, सबको पता है. किस तरह से प्रधानमंत्री और अन्य नेता सोनिया गांधी के बारे में सदन में किस भाषा का प्रयोग करते हैं.

'मुख्यमंत्री ने दिल्ली से आई हुई पर्ची पढ़ दी': डोटासरा ने मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली से आई हुई पर्ची पढ़ दी. उन्होंने पूरा भाषण देखकर पड़ा है. एक केंद्रीय मंत्री दिल्ली से पर्ची लेकर के आई थी. डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी शब्द नहीं बोलने दिया. फिर यह कैसे अपने आप को महिला हितैषी होने की बात करते हैं.

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