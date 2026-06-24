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डोटासरा का बड़ा आरोप, 'गहलोत के पैरों में पड़कर रोने लगे थे किरोड़ी', कृषि मंत्री ने किया पलटवार

'किसी को इतना मत छेड़ो की बुढ़ापा खराब हो जाए': गोविंद डोटासरा ने किरोड़ी पर हमला बोलते हुए कहा कि किसी को इतना मत छेड़ो कि तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाए. एक बार हनुमान बेनीवाल को छेड़ा था. 10 मिनट में ही भीगी बिल्ली बन गए थे. 4 साल से राग अलाप रहे हो कि कांग्रेस का यह आदमी चोर है, वो आदमी चोर है, अब तुम्हारा समय आ गया है अब जांच तुम्हारी होनी चाहिए.

डोटासरा ने कहा कि मैं यह बात सार्वजनिक तौर पर बोल रहा हूं और पूरे प्रमाण के साथ बोल रहा हूं कि जब हमारी सरकार थी, तब किरोड़ी लाल मीणा मेरे साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर गए थे. तब उन्होंने मुझसे कहा था कि आप थोड़ी देर बाहर बैठो. मुझे अकेले में मुख्यमंत्री गहलोत से बात करनी है. 15 मिनट बाद जब अशोक गहलोत बाहर आए, तो मुझसे कहने लगे कि किरोड़ी को साथ क्यों लेकर आए थे. मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो अशोक गहलोत बोले कि किरोड़ी मेरे पैरों में पड़कर रोने लग गया कि मुझ पर से मुकदमे में हटा लीजिए. डोटासरा ने कहा कि जो व्यक्ति अशोक गहलोत के पैरों में पड़कर रोने लगा था कि मेरे ऊपर से मुकदमे हटा लो, वो आदमी आज हम पर आरोप लगा रहा है.

जयपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर बड़ा आरोप लगाया. डोटासरा ने कहा कि किरोड़ी, अशोक गहलोत के पैरों में पड़कर रोने लग गए थे कि मुझ पर से मुकदमे हटा लो. इसके जवाब में किरोड़ी ने भी पलटवार करते हुए पूछा कि अपने परिवार के लोगों को प्रशासनिक अधिकारी बनाने के लिए उन्होंने कौन–कौन से पाप किए थे.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारी किस बात की जांच करा रहे हो. ढाई साल से जांच के नाम पर पकोड़े तल कर खा रहे हो. थोड़ी बहुत नैतिकता है तो किरोड़ी इस्तीफा देकर सरकार से दो-दो हाथ करें पता चल जाएगा. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि किसी के बच्चे पर हाथ डाल दो. किसी के बच्चों को बदनाम कर दो. किरोड़ी कह रहे हैं कि मुझे तीन दिन से नींद नहीं आ रही. जब दूसरों पर आरोप लगाते हो तो हाथी की तरह सोते हो और जब खुद पर आती है तो नींद नहीं आती. ऐसा दोहरा चरित्र कब तक चलेगा.

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'भाजपा के भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोलते कांग्रेस के नेता': डोटासरा ने कहा कि मैंने पहले भी विधानसभा में कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा कच्चा गोला नहीं है, जो खा जाओगे. मैं राजनीति शौक से करता हूं और ऐसे खानदान से आता हूं जिसमें डर नाम की चीज नहीं है. राहुल गांधी का सिपाही हूं जो डरना नहीं सिखाता. उन्होंने कहा कि हमारे तमाम नेताओं को भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार पर बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते हैं. एक भी बीजेपी के मंत्री ने किरोड़ी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया है. डोटासरा ने कहा कि केवल आप ही बाबा हरिशचंद्र हो. सबका जमीर है, सबका परिवार है. सबकी इज्जत आबरू है, अगर दूसरे पर झूठे लांछन लगाओगे, तो अपने ऊपर लगे आरोपों का भी जवाब जनता के सामने देना पड़ेगा.

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'सरकार को करानी चाहिए जांच': डोटासरा ने ​कहा कि मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि किरोड़ी मीणा ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं. आपको पूरा अधिकार है कि इस मामले की जांच कराओ. लेकिन खाद और बीज के घोटाले में पैसा कहां-कहां से उठा है और किस-किस को मिला, इसकी भी जांच करानी चाहिए. दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि मुझे नहीं पता कि किरोड़ी लाल मीणा आगे कहां और कौनसी पार्टी में होंगे, लेकिन मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और पार्टी का कार्यकर्ता बनकर इस निकम्मी बीजेपी की सरकार को राजस्थान से नेस्तनाबूत कर दूंगा.

किरोड़ी ने पूछा– 'कौन-कौन से पाप किए थे?': वहीं गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर किरोड़ी ने कहा कि डोटासरा को बताना चाहिए कि अपने परिवार के लोगों को प्रशासनिक अधिकारी बनाने के लिए कौन-कौन से पाप किए थे. किरोड़ी ने कहा कि जिन लोगों ने अपने कुशासन में भ्रष्टाचार और साजिशों से युवाओं के सपनों को कुचला, भर्तियों की निष्पक्षता को दांव पर लगाया और योग्य अभ्यर्थियों के अधिकार छीने, वे आज भी सत्य से मुंह मोड़कर खुलेआम झूठ परोस रहे हैं. झूठ और भ्रम फैलाने से जनता का ध्यान आपके किए गए पापों से नहीं भटक सकता. 'छात्रों की गूंज' में युवा आपके झूठ और फरेब नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं के सपनों के साथ पांच साल तक किए घिनौने कुकृत्यों का जवाब जानना चाहता है. जरा छात्रों को बताओ कि कैसे आपने अपने परिवार के सदस्यों को प्रशासनिक अधिकारी बनाया और इसके लिए कौन-कौनसे पाप किए थे? उन्होंने कहा कि श्री वाल्मीकि-रामायण कहती है - अवश्यं लभते फलं पापस्य कर्मणः