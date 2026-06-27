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डोटासरा का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले, 'जिसे कुछ नहीं आता, वही मुख्यमंत्री'

'पेपर आउट हो जाता है, तो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं': डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के एजुकेशन सिस्टम और पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं. आज के दौर में युवा नीट, जेईई, क्लैट, डिफेंस और यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं के पीछे भाग रहे हैं. इसमें पेरेंट्स बच्चों पर सालाना 5 लाख रुपए से भी अधिक खर्च कर रहे हैं. इतने रुपए खर्च करने के बाद जब पेपर आउट हो जाता है, तो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं. ऐसे में इस सिस्टम को हमें बदलना है. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा मामले में आत्महत्या करने वाले स्टूडेंट के परिवारों की मदद करनी चाहिए थी. जब लोकसभा और विधानसभा चलेगी, तब हम पीड़ित परिवारों के लिए बड़े राहत पैकेज और उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए मांग करेंगे.

डोटासरा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जिसको शिक्षा का विषय नहीं आता, वह शिक्षा मंत्री है, जिसको शुद्ध रूप से उच्च लिखना नहीं आता वह उच्च शिक्षा मंत्री है और जिसको कुछ नहीं आता, वह प्रदेश का मुख्यमंत्री है. वहीं, जो व्यक्ति कृषि विभाग में करोड़ों की घोटाले पर एक शब्द नहीं बोल सकता, वह कृषि मंत्री है, किसानों को बर्बाद करने वाला.

सीकर: कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिसे कुछ नहीं आता है, वह मुख्यमंत्री है. उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी तीखा हमला किया. साथ ही डोटासरा ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को भी निशाने पर लिया.

'सरकार को मास्टर प्लान की जरूरत नहीं लगती': कार्यक्रम के अंत में मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने सीकर के मास्टर प्लान को लेकर नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बयान पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि शिक्षा नगरी सीकर का योजनाबद्ध विकास होना चाहिए. यदि सरकार को मास्टर प्लान की जरूरत नहीं लगती, तो संबंधित विभाग के मंत्री होने के नाते झाबर सिंह खर्रा इसे पूरी तरह निरस्त कर दें. उन्होंने कहा कि सरकार अब 2047 के विजन के अनुसार नया मास्टर प्लान बनाने की बात कर रही है, लेकिन यदि पुराना लागू ही नहीं करना था, तो 80 गांवों को यूआईटी क्षेत्र में शामिल भी नहीं करना चाहिए था. इससे उन गांवों के लोगों की कई सुविधाएं प्रभावित हो गई हैं. डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि यदि सरकार सीकर को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, तो नगर परिषद को वापस नगर पालिका ही बना दे.

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'मदन दिलावर सरकार की छवि खराब कर रहे': शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयानों पर भी डोटासरा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उनके बारे में लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि उनका आचरण कैसा है. भाजपा संगठन और मुख्यमंत्री उन्हें संयमित व्यवहार की सलाह देते हैं, लेकिन जब उसका भी असर नहीं हो रहा, तो उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए. डोटासरा ने आरोप लगाया कि मदन दिलावर अपने बयानों से राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की छवि खराब कर रहे हैं.

'छात्रों से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता': कार्यक्रम के दौरान डोटासरा ने छात्रों से बातचीत की. इस दौरान कई विधायक, पार्टी के बड़े पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. हालांकि करीब एक से डेढ़ घंटे बाद कार्यक्रम में मौजूद छात्र जाने लगे. कार्यक्रम के अंत होने तक कुर्सियां खाली होने लगी. कार्यक्रम के अंत तक छात्रों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ही नजर आए. इस मामले पर जब उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि यहां हमारा भीड़ जुटाने का कार्यक्रम नहीं है. हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही छात्रों तक उनकी आवाज पहुंचाएंगे.