Dogs Attack : अलवर में खेत जा रही मासूम पर टूट पड़े डॉग्स, चीख सुनकर दौड़े लोग तो बची जान
रघुनाथगढ़ में डॉग्स और बंदरों का आतंक. ग्रामीण दहशत में, पहले भी बंदर के हमले में हो चुकी है बुजुर्ग की मौत...
Published : November 20, 2026 at 8:38 PM IST
अलवर: आवारा डॉग्स (श्वानों) के झुंड ने 13 वर्षीय बालिका पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया. बालिका अपने घर से खेत की ओर जा रही थी, तभी सड़क पर घूम रहे करीब 20 आवारा डॉग्स ने उसे घेर लिया और नोचने लगे. बालिका की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से उसे डॉग्स के चंगुल से छुड़ाया. हमले में बच्ची के शरीर पर कई जगह गंभीर जख्म हो गए. परिजन उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल, बच्ची का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. घटना नौगांव के रघुनाथगढ़ कॉलोनी की है.
खेत पर मां के पास जा रही थी बच्ची: डॉग्स के हमले में गंभीर घायल हुई बालिका के चाचा इरफान ने बताया कि मेरी भाई खुर्शीद की बच्ची शुक्रवार को अपने घर से खेत पर अपनी मां के पास जा रही थी. इस दौरान रास्ते में अचानक करीब 20 डॉग्स ने बच्ची को घेर लिया और हमला कर दिया. डॉग्स के हमले से बच्ची सहम गई. वहीं, बच्ची की चीख-पुकार सुनकर पास के लोग मौके पर पहुंचे और श्वानों को भगाया. घटना में बच्ची को शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोट आई है. क्षेत्र में आए दिन डॉग्स से घटनाएं हो रही हैं.
पढ़ें: बढ़ता जा रहा आवारा श्वानों का आतंक, कई लोगों को बनाया शिकार
जिला अस्पताल में हालत स्थिर: जिला अस्पताल के पीएमओ पीसी सैनी ने बताया कि अलवर जिला अस्पताल में श्वानों के हमले में घायल हुई एक बच्ची इलाज के लिए पहुंची थी, जिसका उपचार किया जा रहा है. फिलहाल, बच्ची की हालत ठीक है. अलवर जिला अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है.
बंदर के हमले में हो चुकी है बुजुर्ग की मौत: इरफान ने बताया कि क्षेत्र में ग्रामीण डॉग्स व बंदरों के आतंक से परेशान हैं. लगातार इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में हो रही हैं. गत दिनों पूर्व भी बंदर के आतंक के चलते एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी.
पढ़ें : जयपुर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमले: हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, कहा- राहगीरों की सुरक्षा जरूरी - RAJASTHAN HIGH COURT
पढ़ें: आवारा डॉग्स के आतंक से कुचामनवासी परेशान: महिला समेत दो पर हमला, निपटने के नहीं हैं इंतजाम