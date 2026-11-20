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Dogs Attack : अलवर में खेत जा रही मासूम पर टूट पड़े डॉग्स, चीख सुनकर दौड़े लोग तो बची जान

बच्ची पर श्वानों ने किया हमला ( ETV Bharat File Photo )

अलवर: आवारा डॉग्स (श्वानों) के झुंड ने 13 वर्षीय बालिका पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया. बालिका अपने घर से खेत की ओर जा रही थी, तभी सड़क पर घूम रहे करीब 20 आवारा डॉग्स ने उसे घेर लिया और नोचने लगे. बालिका की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से उसे डॉग्स के चंगुल से छुड़ाया. हमले में बच्ची के शरीर पर कई जगह गंभीर जख्म हो गए. परिजन उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल, बच्ची का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. घटना नौगांव के रघुनाथगढ़ कॉलोनी की है.