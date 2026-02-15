ETV Bharat / state

'मरीज खुद देख सकेंगे अपनी सर्जरी, सेगमेंटल तकनीक से दी जाएगी एनेस्थीसिया की डोज'

जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज के एनेस्थीसिया विभाग की ओर से शनिवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया.

प्रतीकात्मक तस्वीर (प्रतीकात्मक तस्वीर)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 2:43 PM IST

2 Min Read
कानपुर : जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज के एनेस्थीसिया विभाग की ओर से शनिवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. एसजीपीजीआई लखनऊ के एनेस्थीसिया विभाग से आए विभागाध्यक्ष डाॅ. संजय धीराजन ने कार्यशाला में जानकारी की.

उन्होंने कहा कि अभी तक किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों की सर्जरी की जाती थी तो उसे पूरा बेहोश किया जाता था. मरीजों के साथ ही उनके परिजनों को डर बना रहता था. हालांकि, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा.

उन्होंने कहा कि मरीजों को सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया देते वक्त हम सेगमेंटल तकनीक से डोज देंगे, जिससे मरीज के शरीर का केवल वही भाग सुन्न होगा, जहां सर्जरी होनी है.

उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में मरीज खुली आंखों से अपनी सर्जरी देख सकता है. परिजनों से बात कर सकता है. उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी. यह एनेस्थीसिया की डोज देने की एडवांस तकनीक है.

उन्होंने कहा कि मरीजों को एनेस्थीसिया से घबराना या डरना बिल्कुल नहीं चाहिए. उन्हें इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है. बस डॉक्टर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मरीज को कितनी डोज देनी है.


विभागाध्यक्ष एनेस्थीसिया जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज डाॅ. अपूर्व अग्रवाल ने कहा कि अभी तक फेफड़े खराब या दिल के मरीजों को एनेस्थीसिया देने में बहुत अधिक सोचना पड़ता था. हालांकि, सेगमेंटल तकनीक से हम ऐसे मरीजों को आसानी से एनेस्थीसिया दे सकते हैं.

उन्होंने कहा कि दवा की डोज के बाद भी मरीजों का बीपी और शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा. इसे हम रिस्क फ्री एनेस्थीसिया कह सकते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि शनिवार को हुई कार्यशाला में दूसरे राज्यों व शहरों से आए चिकित्सकों ने अपने विचार साझा किए. कार्यशाला के दौरान 18 लाइव केसेस भी प्रदर्शित किए गए. जिसमें सेगमेंटल तकनीक से मरीजों को एनेस्थीसिया देकर उनकी सर्जरी हुई.



डाॅ. अपूर्व ने बताया कि शहर के एलएलआर अस्पताल में अब सेगमेंटल तकनीक से एनेस्थीसिया देकर मरीजों का इलाज शुरू किया जा चुका है. इलाज के दौरान जो गंभीर मरीज होते हैं, उनमें इस तकनीक से दवा की डोज देकर उनकी एक से दो दिन में छुट्टी कर दी जाती है. साथ ही मरीजों को दर्द रहित इलाज मिल जाता है.

संपादक की पसंद

