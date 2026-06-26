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IIT KANPUR सबसे तेज : 'DORIS' के ज़रिए देगा आपदा, तूफान, समुद्र और ग्लेशियर की गतिविधियों की सटीक जानकारी

आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ प्रोफेसर बोले इस ख़ास स्पेस जोडेसी इक्विपमेंट डोरिस से देश के 65 केंद्र सीधे तौर पर जुड़े हैं.

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आईआईटी कानपुर से मिलेंगी विश्वसनीय जानकारियां. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 10:43 AM IST

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कानपुर: जैसे ही देश के अंदर कभी भूकंप, कभी तूफान, कभी समुद्र की लहरों में ऊफान और ग्लेशियर के पिघलने जैसी स्थितियां सामने आती हैं, तो सभी के मन में बस एक सवाल रहता है? इनकी तीव्रता कितनी रही होगी? देश में वैसे तो मौसम विभाग सहित अन्य संस्थान हैं, जहां से जानकारियां सामने आती हैं, पर अब आईआईटी कानपुर से ऐसे मामलों में सबसे सटीक और विश्वसनीय आंकड़े और जानकारियां सामने आ जाएंगी.

दरअसल, पहली बार देश में फ्रांस के वैज्ञानिकों की मदद से आईआईटी कानपुर में स्पेस जोडेसी इक्विपमेंट डोरिस (डॉप्लर आर्बिटोग्राफी एंड रेडियोपोजिशनिंग इंटीग्रेटेड बाय सैटेलाइट को तैयार कर दिया गया है. इससे देशभर के अलग-अलग स्थानों से कुल 65 केंद्रों को सीधे तौर पर जोड़ा गया है.

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इस पूरे मामले को लेकर आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ प्रोफेसर ओंकार दीक्षित ने बताया, "साल 2019 में आईआईटी कानपुर परिसर में नेशनल सेंटर फॉर जोडेसी की स्थापना की गई थी. उस केंद्र की मदद से हमने कई मामलों में आंकड़ों को जुटाया. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था- इंटरनेशनल डोरिस सर्विस की मदद से हमने स्पेस जोडेसी इक्विपमेंट डोरिस को खरीदा. इसमें फ्रांस के वैज्ञानिकों ने बहुत अधिक मदद की. हम इस इक्विपमेंट की मदद से उक्त गतिविधियों को लेकर किसी तरह का प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं. ऐसा पहली बार हो रहा है, जब आईआईटी कानपुर ने इस तरह के किसी नेटवर्क को स्थापित किया है."

नौ माह तक आईआईटी के छात्र फ्रांस में रहे, डोरिस नेटवर्क को समझा: प्रो.ओंकार दीक्षित ने बताया डोरिस में कैसे किसी डाटा को प्रॉसेस कर सकते हैं. कौन सी एप्लिकेशन का प्रयोग कर सकते हैं? इस तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए 9 माह तक आईआईटी कानपुर के कई छात्र फ्रांस में रहे थे.

ओंकार दीक्षित ने बताया,"फ्रांस की संस्था आईजीएन व कनेस फ्रांस के साथ मिलकर ही डोरिस को बनाया गया. आईआईटी कानपुर के एक छात्र को रमन चारपाक फैलोशिप भी मिली, जिसके तहत उस छात्र ने डोरिस के हर बिंदु को बहुत गंभीरता से समझा. आने वाले समय में हम आईजीएन व कनेस फ्रांस संस्था के साथ मिलकर स्टूडेंट व फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू करेंगे."

आईआईटी में हुआ था जीओकॉन, शामिल हुए थे फ्रांस के वैज्ञानिक: प्रो.ओंकार दीक्षित ने बताया, आईआईटी कानपुर में कुछ दिनों पहले जीओकॉन 2026 का आयोजन हुआ था. fसमें फ्रांस के कई वैज्ञानिक शामिल हुए थे. उन सभी ने आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स संग डोरिस की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की थी. उन्होंने ये भी बताया, डोरिस नेटवर्क में अन्य स्पेस जोडेसी इंफ्रास्ट्रक्चर- वीएलडीआई, एसएलआर, जीएनएसएस की भी हम मदद ले सकेंगे.

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