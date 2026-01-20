ETV Bharat / state

फरीदाबाद स्टेडियम में मिली प्रतिबंधित दवाइयां और सिरिंज, खेल विभाग ने शुरू की जांच

खिलाड़ी की प्रतिक्रिया: स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रहे एक खिलाड़ी ने भी माना, “हर कोई जल्दी आगे बढ़ना चाहता है. कुछ खिलाड़ियों को लगता है कि इंजेक्शन ही टिके रहने का एकमात्र तरीका है.”

कोचों ने बाहरी लोगों की संदेह को खारिज किया: पुराने भवन के शौचालयों में पहले भी सिरिंज और दवाओं के अवशेष पाए गए थे. जब यह सवाल उठाया गया कि कहीं ये बाहरियों ने तो नहीं इस्तेमाल किए, तो कोचों ने इसे खारिज किया. एक वरिष्ठ हॉकी कोच निरेश यादव ने कहा, “यह काम बाहरियों का नहीं हो सकता. यहां नियमित अभ्यास करने वाले खिलाड़ी ही स्टेडियम के समय, निगरानी की कमियों और सुनसान जगहों को जानते हैं.” एक अन्य कोच ने चेतावनी दी, “कोई बाहरी व्यक्ति टूटे-फूटे शौचालयों में आकर खुद को इंजेक्शन नहीं लगाएगा.ये खिलाड़ी जल्दी नतीजे पाने की चाह में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यह उनके शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है.”

डार्बेपोइटिन अल्फा का खतरा: इस बारे में एक डॉक्टर ने बताया, “डार्बेपोइटिन अल्फा का इस्तेमाल आमतौर पर किडनी रोग या कीमोथेरेपी से जुड़े एनीमिया के इलाज में किया जाता है. यह लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता है, जिससे ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ती है. यही वजह है कि धावक और तैराक इसे डोपिंग के रूप में दुरुपयोग कर सकते हैं” स्टेडियम के शौचालय में इसी दवा का एक खाली पैकेट भी मिला, जो खिलाड़ियों के बीच इसके उपयोग की संभावना को बढ़ाता है.

स्टेडियम अधिकारियों ने दी जानकारी: स्टेडियम अधिकारियों ने बताया कि जिन दवाओं के पैकेट मिले हैं, उनमें डार्बेपोइटिन अल्फा, एनाबॉलिक स्टेरॉयड और मॉर्फिन सल्फेट शामिल हैं. ये सभी एंटी-डोपिंग नियमों के तहत सख्त प्रतिबंधित हैं. इनका गलत इस्तेमाल सहनशक्ति बढ़ाने, दर्द दबाने और रिकवरी तेज करने के लिए किया जाता है, लेकिन इससे शरीर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.

फरीदाबाद: सेक्टर-12 स्थित राज्य खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों के बीच डोपिंग के संभावित चलन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. स्टेडियम के दौरे के दौरान शौचालयों के फर्श पर इस्तेमाल की गई सिरिंज और प्रतिबंधित दवाओं के पैकेट पाए गए. इस बात से आशंका बढ़ गई कि खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी: फोर्टिस हेल्थकेयर से जुड़े बाल, किशोर एवं फॉरेंसिक मनोचिकित्सक डॉ. अस्तिक जोशी ने कहा, “प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का गलत इस्तेमाल अक्सर अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और असफल होने के डर के कारण होता है. दर्द छिपाने के लिए मॉर्फिन जैसी दवाओं और सहनशक्ति बढ़ाने के लिए डार्बेपोइटिन जैसी दवाओं का इस्तेमाल शरीर पर अस्वाभाविक दबाव डालता है और गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है.” खेल विशेषज्ञों का कहना है कि इन दवाओं के गलत उपयोग से हार्मोनल असंतुलन, लीवर और किडनी की क्षति, दिल की बीमारियां और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा डोप टेस्ट में फेल होने पर खिलाड़ी का करियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है. एक कोच ने चेतावनी दी, “एक इंजेक्शन वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकता है.”

स्टेडियम प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई: मामला सामने आने के बाद स्टेडियम परिसर में चेतावनी नोटिस लगाए गए हैं. नोटिस में लिखा गया है कि खेल परिसर में नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है. किसी भी खिलाड़ी या बाहरी व्यक्ति के पकड़े जाने पर उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा.

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी: कार्यवाहक जिला खेल अधिकारी नरेश यादव ने सुरक्षा कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि स्टेडियम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सख्ती से जांच की जाए. उन्होंने कहा, “प्रतिबंधित या नशीले पदार्थों के साथ पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह खेल अनुशासन और खिलाड़ियों के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है.” एथलेटिक्स कोच धर्मेंद्र और जूनियर कोच भूपेंद्र को भवन की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. चेतावनी दी गई है कि यदि आगे किसी भी शौचालय से दोबारा सिरिंज या दवाएं मिलीं, तो इसे गंभीर सुरक्षा चूक माना जाएगा.

डोपिंग मामलों में भारत विश्व स्तर पर अग्रणी: विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) की 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारत लगातार तीसरे साल डोपिंग मामलों में दुनिया में सबसे आगे रहा. रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में भारत में लिए गए 7,113 सैंपलों में से 260 पॉजिटिव पाए गए, जो 3.6 प्रतिशत की दर है. यह आंकड़ा अन्य देशों की तुलना में दोगुना है, क्योंकि अन्य देशों में यह दर 1.75 प्रतिशत से अधिक नहीं रही.

सख्त निगरानी और आगे की कार्रवाई: स्टेडियम अधिकारियों ने यह भी बताया कि पंचकूला और गुरुग्राम स्थित वरिष्ठ खेल अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजे गए हैं. पुलिस और सुरक्षा टीम ने परिसर में निगरानी बढ़ा दी है और खिलाड़ियों के बीच यह संदेश साफ किया गया है कि डोपिंग का कोई भी मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

