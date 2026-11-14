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आदि केदारेश्वर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद, 16 नवंबर को बंद होंगे बदरी विशाल के द्वार

शीतकाल के लिए बंद हुए आदि केदारेश्वर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट ( Photo-ETV Bharat )

चमोली: विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम में शीतकाल के लिए कपाट बंद होने की धार्मिक प्रक्रिया के तहत पंच पूजाएं जारी हैं. शुक्रवार को पंच पूजाओं के दूसरे दिन विधि-विधान के साथ श्री आदि केदारेश्वर मंदिर और आदिगुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए. अब श्रद्धालुओं को 16 नवंबर को बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने का इंतजार है. मंदिर के कपाट सोमवार रात 9 बजकर 37 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद होंगे.

शुक्रवार को अपराह्न 2:15 बजे बदरीनाथ धाम के रावल अमरनाथ नंबूदरी ने आदि केदारेश्वर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की. इस दौरान भगवान को पके चावलों का भोग अर्पित किया गया. आरती और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद विधि-विधान से मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए. इसके बाद अपराह्न 2:30 बजे आदिगुरु शंकराचार्य मंदिर में पूजा-अर्चना संपन्न हुई और मंदिर के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए. इस अवसर पर नायब रावल सूर्यराग नंबूदरी, धर्माधिकारी स्वयंवर आचार्य सेमवाल, डॉ. रवींद्र भट्ट, आचार्य वाणी विलास डिमरी, डॉ. अमित बंदोलिया, पुजारी बदरी विशाल भट्ट, सोनू भट्ट और किशोर भट्ट सहित मंदिर के अन्य धर्माधिकारी एवं पुजारी मौजूद रहे.