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Special : भरतपुर में घर-घर खोजी जाएंगी दुर्लभ पांडुलिपियां, डिजिटाइजेशन से सुरक्षित होगा इतिहास

भरतपुर में अमूल्य धरोहरों को बचाने की दिशा में एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें दुर्लभ पांडुलिपियां खोजी जाएंगी. श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...

Hidden Manuscripts in Bharatpur
घर-घर खोजी जाएंगी दुर्लभ पांडुलिपियां (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 8:00 PM IST

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भरतपुर : अब भरतपुर का इतिहास गुम नहीं होगा, बल्कि डिजिटल रूप में सुरक्षित होकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा. ज्ञान भारतम् मिशन के तहत जिले में दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों की खोज के लिए घर-घर सर्वे अभियान शुरू किया जा रहा है. प्रशासन न केवल इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को तलाशेगा, बल्कि उनका डिजिटाइजेशन और संरक्षण भी सुनिश्चित करेगा, ताकि सदियों पुरानी ज्ञान धरोहर हमेशा के लिए सुरक्षित रह सके.

जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से चलाए जा रहे इस मिशन को लेकर हाल ही में उच्चस्तरीय समीक्षा भी की गई है. इसके बाद भरतपुर जिले में इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार की गई है. भरतपुर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध रहा है, जहां अनेक प्राचीन पांडुलिपियां निजी घरों, मठों, मंदिरों और संस्थानों में संरक्षित हैं, लेकिन समय के साथ उनके नष्ट होने का खतरा भी बना हुआ है. ऐसे में यह अभियान इन अमूल्य धरोहरों को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

भरतपुर में घर-घर खोजी जाएंगी दुर्लभ पांडुलिपियां (ETV Bharat Bharatpur)

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कई प्राचीन पांडुलिपियां सुरक्षित : कलेक्टर ने बताया कि जिले में पहले से ही कुछ संस्थानों में पांडुलिपियों के संरक्षण का कार्य चल रहा है. हिंदी साहित्य समिति के संग्रहालय में लगभग 1550 से 1600 के आसपास की कई प्राचीन पांडुलिपियां सुरक्षित हैं, जिनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है. इन पांडुलिपियों में इतिहास, साहित्य, धर्म और संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण विषय समाहित हैं, जो क्षेत्र की समृद्ध परंपरा का प्रमाण हैं.

History of Bharatpur
इतिहास होगा डिजिटल (ETV Bharat GFX)

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कराएंगे सर्वे : कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि अब इस कार्य को और व्यापक बनाते हुए प्रशासन निजी स्तर पर भी सर्वे कराएगा. इसके लिए प्रशिक्षित सर्वेयर्स घर-घर जाकर संभावित स्थानों पर पांडुलिपियों की खोज करेंगे. विशेष रूप से पुराने मठों, धार्मिक स्थलों, पारंपरिक परिवारों और निजी संग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जहां वर्षों से दुर्लभ पांडुलिपियां सुरक्षित हो सकती हैं, लेकिन उनकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं.

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स्वयं भी साझा कर सकते हैं जानकारी : कलेक्टर ने आमजन से भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है. जिन लोगों के पास किसी भी प्रकार की पुरानी, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व की पांडुलिपियां हैं, वे स्वयं भी पोर्टल के माध्यम से जानकारी साझा कर सकते हैं या प्रशासन को उपलब्ध करा सकते हैं. इसके अलावा सर्वेयर के माध्यम से भी इन पांडुलिपियों को चिह्नित किया जाएगा.

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