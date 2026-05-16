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स्व-गणना में लोगों की कम दिखी रुचि, महज 1.69 लाख लोगों ने भरा ऑनलाइन फॉर्म, आज से घर-घर सर्वे शुरू

रांची: झारखंड में हो रहे जनगणना के पहले चरण में 1 मई से 15 मई तक हुए स्व-गणना में लोगों ने खास रुचि नहीं दिखाई. करोड़ों की आबादी वाले इस राज्य में 1,69,184 लोगों ने स्व-गणना में भाग लिया है. भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा रांची जिले के लोगों ने स्व-गणना में भाग लिया है, जिनकी संख्या 46629 है.

वहीं, दूसरे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम है, जहां 18807 लोगों ने स्व-गणना किया है. सबसे कम पाकुड़ जिला में स्व-गणना हुआ है. यहां मात्र 2410 लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है. भारत सरकार के जनगणना निदेशालय के निदेशक प्रभात कुमार के अनुसार स्व-गणना (self-enumeration) के बाद आज यानी 16 मई से 14 जून 2026 तक घर-घर सर्वे की शुरुआत हुई है.

उन्होंने कहा कि स्व-गणना कम होने के पीछे इच्छाशक्ति का अभाव माना जा सकता है. उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार विभिन्न माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है.

स्व-गणना के बाद शुरू हुआ घर-घर सर्वे

डिजिटल माध्यम से पहली बार हो रहे जनगणना के पहले चरण झारखंड में स्व-गणना के बाद आज 16 मई से 14 जून 2026 तक घर-घर सर्वे होगा. इसके तहत मकानों की सूची और हाउस लिस्टिंग होगी तत्पश्चात दूसरे और अंतिम चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें जनसंख्या की गणना की जाएगी. इसके लिए राज्य सरकार के करीब 75000 कर्मचारी लगाए गए हैं.