ETV Bharat / state

स्व-गणना में लोगों की कम दिखी रुचि, महज 1.69 लाख लोगों ने भरा ऑनलाइन फॉर्म, आज से घर-घर सर्वे शुरू

झारखंड में जनगणना जागरूकता के तहत शनिवार से घर-घर सर्वे की शुरुआत की गई है.

door-to-door-survey-begins-today-in-jharkhand-for-census
जनगणना जागरूकता पोस्टर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 16, 2026 at 1:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में हो रहे जनगणना के पहले चरण में 1 मई से 15 मई तक हुए स्व-गणना में लोगों ने खास रुचि नहीं दिखाई. करोड़ों की आबादी वाले इस राज्य में 1,69,184 लोगों ने स्व-गणना में भाग लिया है. भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा रांची जिले के लोगों ने स्व-गणना में भाग लिया है, जिनकी संख्या 46629 है.

वहीं, दूसरे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम है, जहां 18807 लोगों ने स्व-गणना किया है. सबसे कम पाकुड़ जिला में स्व-गणना हुआ है. यहां मात्र 2410 लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है. भारत सरकार के जनगणना निदेशालय के निदेशक प्रभात कुमार के अनुसार स्व-गणना (self-enumeration) के बाद आज यानी 16 मई से 14 जून 2026 तक घर-घर सर्वे की शुरुआत हुई है.

उन्होंने कहा कि स्व-गणना कम होने के पीछे इच्छाशक्ति का अभाव माना जा सकता है. उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार विभिन्न माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है.

स्व-गणना के बाद शुरू हुआ घर-घर सर्वे

डिजिटल माध्यम से पहली बार हो रहे जनगणना के पहले चरण झारखंड में स्व-गणना के बाद आज 16 मई से 14 जून 2026 तक घर-घर सर्वे होगा. इसके तहत मकानों की सूची और हाउस लिस्टिंग होगी तत्पश्चात दूसरे और अंतिम चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें जनसंख्या की गणना की जाएगी. इसके लिए राज्य सरकार के करीब 75000 कर्मचारी लगाए गए हैं.

सरकार इस कार्य के लिए प्रत्येक कर्मचारी को 25 हजार रुपए मानदेय देगी. हाउस सर्वे में प्रगणक को 9000 रुपए मिलेगा, वहीं जनसंख्या गणना के दौरान 16000 रुपए मिलेगा. प्रत्येक प्रगणक को अधिकतम 200 घर का गणना करनी होगी. इधर, आज से शुरू हुए हाउस लिस्टिंग में लगे शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर स्कूल कार्य के पश्चात सुबह 10 बजे के बाद विद्यालय से प्रस्थान करने का निर्देश दिया है.

गौरतलब है कि झारखंड की पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 3.3 करोड़ (32,988,134) थी. एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में राज्य की अनुमानित जनसंख्या 4.12 करोड़ से 4.15 करोड़ के बीच होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: झारखंड में जनगणना की धीमी रफ्तार, जनगणना निदेशक प्रभात कुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताई वजह

जनगणना 2027: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने भरा स्व-गणना का फॉर्म, कहा- जनगणना देश के विकास की आधारशिला

जनगणना 2027: पहले चरण में 1 मई से 14 मई 2027 के बीच होगी झारखंड में स्व-गणना, अगले साल शुरू होगा दूसरा चरण

TAGGED:

CENSUS
झारखंड में जनगणना
SELF ENUMERATION IN JHARKHAND
झारखंड में स्व गणना
CENSUS IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.