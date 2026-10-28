झारखंड में स्कूल से बाहर बच्चों की तलाश, बस्तीवार मैपिंग के साथ घर-घर होगा सर्वे
झारखंड में बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए बस्तीवार मैपिंग के साथ घर-घर सर्वे किया जाएगा. चंदन भट्टाटार्य की रिपोर्ट.
Published : October 28, 2026 at 11:00 AM IST
रांची: झारखंड में स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अब बस्तीवार मैपिंग के साथ घर-घर सर्वेक्षण किया जाएगा. इसके जरिए उन बच्चों की पहचान होगी, जिन्होंने अब तक स्कूल में नामांकन नहीं कराया है या बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है.
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) ने इस दिशा में प्रक्रिया तेज करते हुए डाहर पोर्टल पर बस्ती मैपिंग और गृह सर्वेक्षण को लेकर राज्यस्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया. इसमें सर्वेक्षण की प्रक्रिया, शिक्षकों की जिम्मेदारी और काम पूरा करने की समयसीमा तय की गई.
इस अभियान के तहत 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों का ब्योरा जुटाया जाएगा. उद्देश्य केवल स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या का पता लगाना नहीं, बल्कि उनकी शैक्षणिक स्थिति की जानकारी लेकर उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ना भी है. इसके लिए पहले बस्तियों की पहचान कर उन्हें संबंधित स्कूलों से जोड़ा जाएगा. इसके बाद शिक्षकों को बस्तियों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और परिवारों को सर्वेक्षण के लिए आवंटित किया जाएगा.
शिक्षक घर-घर जाकर जुटाएंगे जानकारी
स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे. वहीं, प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरपी) और संकुल संसाधन केंद्र (सीआरपी) से जुड़े कर्मी कार्यस्थलों का सर्वे करेंगे. इस दौरान परिवारों से बच्चों की शैक्षणिक स्थिति से जुड़ी जानकारी ली जाएगी. स्कूल छोड़ चुके बच्चों के विवरण का सत्यापन भी किया जाएगा, ताकि कोई बच्चा सर्वेक्षण से छूट न जाए.
स्कूल से बाहर बच्चों की पहल की राज्य कार्यक्रम प्रबंधक एवं नोडल पदाधिकारी बिनीता तिर्की ने प्रशिक्षण के दौरान अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी. बस्तीवार मैपिंग से यह स्पष्ट किया जाएगा कि किस क्षेत्र के बच्चे किस स्कूल से जुड़े हैं और सर्वेक्षण की जिम्मेदारी किन शिक्षकों को दी गई है. इससे बच्चों की पहचान और उनके नामांकन की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी.
9 नवंबर तक मैपिंग, 10 जनवरी तक सर्वे
जेईपीसी ने पूरी प्रक्रिया के लिए समयसीमा निर्धारित की है. इसके तहत बस्ती मैपिंग और शिक्षकों को बस्तियों से जोड़ने का काम 9 नवंबर 2026 तक पूरा करना है. इसके बाद 10 नवंबर 2026 से 10 जनवरी 2027 तक घर-घर सर्वेक्षण चलेगा. सर्वेक्षण की प्रगति 20, 40, 60, 80 और 100 प्रतिशत के चरणों में दर्ज की जाएगी. इस व्यवस्था से अभियान की प्रगति पर नजर रखने और निर्धारित समय में काम पूरा करने में मदद मिलेगी.
सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना और बजट 2026-27 तैयार करने में भी किया जाएगा. इससे स्कूल से बाहर बच्चों की स्थिति का आकलन करने और उनकी शिक्षा से जुड़ी जरूरतों के अनुसार योजना बनाने में सहायता मिलेगी.
ड्रॉपआउट मुक्त बस्ती बनाने पर जोर
अभियान के तहत जीरो ड्रॉपआउट हैबिटेशन (जेडओडीएचए) यानी ड्रॉपआउट मुक्त बस्ती बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है. इसके लिए संबंधित बस्ती के 6 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करना होगा. साथ ही आवंटित सभी परिवारों का सर्वेक्षण और आवश्यक घोषणा की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
जेईपीसी का लक्ष्य सर्वेक्षण के माध्यम से ऐसे बच्चों तक पहुंचना है, जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा रहे हैं. बस्तीवार पहचान और परिवारों से सीधे संपर्क के जरिए बच्चों की शैक्षणिक स्थिति सामने आएगी. इसके आधार पर उन्हें स्कूल से जोड़ने की कार्रवाई की जा सकेगी और राज्य में शिक्षा से वंचित बच्चों की पहचान कर उनका नामांकन सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा.
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