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झारखंड में स्कूल से बाहर बच्चों की तलाश, बस्तीवार मैपिंग के साथ घर-घर होगा सर्वे

JEPC भवन ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अब बस्तीवार मैपिंग के साथ घर-घर सर्वेक्षण किया जाएगा. इसके जरिए उन बच्चों की पहचान होगी, जिन्होंने अब तक स्कूल में नामांकन नहीं कराया है या बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है.

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) ने इस दिशा में प्रक्रिया तेज करते हुए डाहर पोर्टल पर बस्ती मैपिंग और गृह सर्वेक्षण को लेकर राज्यस्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया. इसमें सर्वेक्षण की प्रक्रिया, शिक्षकों की जिम्मेदारी और काम पूरा करने की समयसीमा तय की गई.