'वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन' के भुगतान पर रोक, कूड़ा उठान घोटाले की जांच के लिए मेयर ने बनाई कमेटी

'वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन' के भुगतान पर रोक, कूड़ा उठान घोटाले की जांच के लिए मेयर ने बनाई कमेटी
महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि कूड़ा उठान में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 10:33 PM IST
वाराणसी: वाराणसी शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा उठान व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और भुगतान के मामलों को नगर निगम ने अत्यंत गंभीरता से लिया है. महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कार्यदायी संस्था 'वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन' की कार्यप्रणाली की जांच के लिए पांच सदस्यीय विशेष समिति का गठन कर दिया है. महापौर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक संस्था को किसी भी प्रकार का नया भुगतान न किया जाए. नगर निगम की प्राथमिकता जनता के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करना और व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है.
सदन में पार्षदों का भारी हंगामा: 22 मार्च 2026 को आयोजित नगर निगम सदन की बैठक में पार्षदों ने डोर-टू-डोर कूड़ा उठान करने वाली संस्था पर गंभीर सवाल उठाए थे. आरोप है कि धरातल पर सफाई कार्य संतोषजनक नहीं होने के बावजूद संस्था को निर्धारित बजट से कहीं अधिक का भुगतान किया जा रहा है. सदन की कार्यवाही के दौरान जब अधिकारियों से इस वित्तीय विसंगति पर स्पष्टीकरण मांगा गया, तो उनके जवाब से पार्षद संतुष्ट नहीं हुए. पार्षदों के बढ़ते आक्रोश और निगम की धूमिल होती छवि को देखते हुए महापौर ने तत्काल प्रभावी कदम उठाने का निर्णय लिया.
पांच सदस्यीय जांच कमेटी का गठन: पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करने के लिए उपसभापति नरसिंह दास की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है. इस जांच दल में पूर्व उपसभापति सुरेश कुमार चौरसिया, कार्यकारिणी सदस्य अमरदेव यादव व हनुमान प्रसाद के साथ पूर्व कार्यकारिणी सदस्य मदन मोहन दुबे को शामिल किया गया है. समिति को एक सप्ताह के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है. यह समिति संस्था के कार्य रिकॉर्ड, भुगतान फाइलों और वार्डों में सफाई की वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन भी करेगी.
महापौर बोले- वित्तीय अनियमितता पर जीरो टॉलरेंस: महापौर अशोक कुमार तिवारी ने स्पष्ट किया है कि कूड़ा उठान और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी प्रकार की वित्तीय शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि जांच में भुगतान संबंधी गड़बड़ी या कार्य में लापरवाही की पुष्टि होती है, तो संबंधित संस्था के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वाराणसी नगर निगम अब अपनी स्वच्छता रैंकिंग और सार्वजनिक सेवाओं के मानकों को सुधारने के लिए कड़े प्रशासनिक फैसले ले रहा है. शहर की जनता को बेहतर सुविधाएं देना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना इस जांच का मुख्य उद्देश्य है.
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