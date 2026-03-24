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'वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन' के भुगतान पर रोक, कूड़ा उठान घोटाले की जांच के लिए मेयर ने बनाई कमेटी

डोर-टू-डोर कूड़ा उठान व्यवस्था में अनियमितता का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: वाराणसी शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा उठान व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और भुगतान के मामलों को नगर निगम ने अत्यंत गंभीरता से लिया है. महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कार्यदायी संस्था 'वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन' की कार्यप्रणाली की जांच के लिए पांच सदस्यीय विशेष समिति का गठन कर दिया है. महापौर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक संस्था को किसी भी प्रकार का नया भुगतान न किया जाए. नगर निगम की प्राथमिकता जनता के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करना और व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है. सदन में पार्षदों का भारी हंगामा: 22 मार्च 2026 को आयोजित नगर निगम सदन की बैठक में पार्षदों ने डोर-टू-डोर कूड़ा उठान करने वाली संस्था पर गंभीर सवाल उठाए थे. आरोप है कि धरातल पर सफाई कार्य संतोषजनक नहीं होने के बावजूद संस्था को निर्धारित बजट से कहीं अधिक का भुगतान किया जा रहा है. सदन की कार्यवाही के दौरान जब अधिकारियों से इस वित्तीय विसंगति पर स्पष्टीकरण मांगा गया, तो उनके जवाब से पार्षद संतुष्ट नहीं हुए. पार्षदों के बढ़ते आक्रोश और निगम की धूमिल होती छवि को देखते हुए महापौर ने तत्काल प्रभावी कदम उठाने का निर्णय लिया. कमेटी स्थिति का भौतिक सत्यापन भी करेगी. (Photo Credit: ETV Bharat)