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दिल्ली में चलेगा ‘डोर टू डोर शिक्षा अभियान’, स्कूल ना जाने वाले बच्चों को ढूंढकर दिलाया जाएगा दाखिला

समग्र शिक्षा दिल्ली के अनुसार यह सर्वे 11 मई 2026 से 30 जून 2026 तक होगा.

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दिल्ली में चलेगा ‘डोर टू डोर शिक्षा अभियान (Representative image, PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 16, 2026 at 3:02 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने साल 2026-27 के लिए एक “इंटीग्रेटेड समर सर्वे” अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान का उद्देश्य राजधानी में ऐसे बच्चों की पहचान करना है जो किसी कारणवश स्कूल से बाहर हैं. इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स (CWSN) को भी शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

गर्मी की छुट्टियों के दौरान चलने वाले इस अभियान में विभिन्न जिलों में घर-घर जाकर बच्चों की जानकारी जुटाई जाएगी, जिससे उन्हें नजदीकी सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया जा सके.

225 टीमों को मैदान में उतारा गया
समग्र शिक्षा द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिल्ली के अलग-अलग जिलों में कुल 225 सर्वे टीमें बनाई गई हैं. इन टीमों में समग्र शिक्षा के कर्मचारी, विशेष शिक्षक, रिसोर्स पर्सन और अन्य शिक्षा कर्मियों को शामिल किया गया है. पूर्वी दिल्ली, दक्षिण-पूर्व और पश्चिमी जिलों में सबसे अधिक टीमें तैनात की गई हैं. सर्वे के माध्यम से छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अलावा 6-10 वर्ष, 11-14 वर्ष और 15-19 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों की पहचान की जाएगी जो स्कूल नहीं जा रहे हैं या जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है. विभाग का कहना है कि सर्वे का मुख्य उद्देश्य किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित न रहने देना है.

'शिक्षा आरंभ' QR कोड से भी जुटाई जाएगी जानकारी
'शिक्षा आरंभ' QR कोड से भी जुटाई जाएगी जानकारी (ETV BHARAT)

सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा सर्वे

समग्र शिक्षा दिल्ली के सुपरवाइजर डॉ. अजय कुमार सिंह ने कहा कि सर्वे प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा. सभी टीमों को अपने क्षेत्र में जाकर बच्चों और उनके परिवारों से संपर्क करना होगा. इसके बाद रोजाना की रिपोर्ट संबंधित जिला अधिकारियों को शाम 5 बजे तक भेजनी होगी. समग्र शिक्षा ने जिला समन्वयकों और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DURCC) अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर (CRCC) अधिकारियों की सर्वे के दौरान शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य होगी. गर्मी की छुट्टियों में भी उन्हें इस काम से छूट नहीं दी जाएगी.

31 जुलाई तक दाखिले का लक्ष्य

सर्वे में जिन बच्चों की पहचान होगी, उन्हें 31 जुलाई 2026 तक स्कूलों में दाखिला दिलाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद 1 अगस्त तक दाखिले से जुड़ी रिपोर्ट समग्र शिक्षा मुख्यालय को भेजी जाएगी. दाखिले की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विशेष प्रवेश सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं. इन केंद्रों का काम अभिभावकों को जरूरी जानकारी देना, दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल बनाना और बच्चों के समय पर प्रवेश को सुनिश्चित करना होगा.

'शिक्षा आरंभ' QR कोड से भी जुटाई जाएगी जानकारी

समग्र शिक्षा दिल्ली ने इस अभियान के तहत 'शिक्षा आरंभ' नाम से एक QR कोड भी जारी किया है. इस QR कोड के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऐसे बच्चों की जानकारी साझा कर सकता है जो स्कूल से बाहर हैं. विभाग का कहना है कि इससे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी. अधिकारियों के अनुसार यह पहल उन परिवारों के लिए भी उपयोगी होगी जो किसी कारण से स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते या जिनके बच्चों का नामांकन अब तक नहीं हो सका है.

दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था

सर्कुलर में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर भी कई जरूरी निर्देश दिए गए हैं. विभाग ने कहा है कि जो बच्चे शारीरिक या अन्य कारणों से स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए घर आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए विशेष शिक्षकों, रिसोर्स पर्सन और सहायकों की मदद ली जाएगी. समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत अटेंडेंट और हेल्पर्स भी इस अभियान में सहयोग करेंगे. हालांकि विशेष स्कूलों और हॉस्टलों में पहले से तैनात सहायकों को इस सर्वे से छूट दी गई है.

भविष्य की शिक्षा योजनाओं में मिलेगी मदद

समग्र शिक्षा दिल्ली का कहना है कि इस अभियान के जरिए राजधानी में स्कूल से बाहर बच्चों की वास्तविक संख्या का पता चल सकेगा. सर्वे के आधार पर अगले शैक्षणिक सत्र के लिए बजट और शिक्षा योजनाएं तैयार की जाएंगी. विभाग ने सभी जिला अधिकारियों, डीडीई, पर्यवेक्षकों और समन्वयकों को निर्देश दिया है कि वह सर्वे की नियमित निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि अभियान प्रभावी ढंग से पूरा हो. शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि दिल्ली में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाया जा सके.

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