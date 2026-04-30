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16 मई से घर-घर जनगणना अभियान: 34 सवालों के देने होंगे जवाब, ऐसे खुद भरें ऑनलाइन जानकारी

ऐसे नागरिक जो स्वयं जानकारी देना चाहते हैं, वे सरकारी पोर्टल 'सेल्फ एन्यूमरेशन' कर सकते हैं.

DM providing info on Door to Door Census
घर-घर जनगणना अभियान की जानकारी देते कलेक्टर (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: जिले में जनगणना प्रक्रिया का अहम चरण 16 मई से शुरू होने जा रहा है, जो 14 जून तक चलेगा. इस दौरान प्रशासन द्वारा मकान सूचीकरण का व्यापक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रगणक घर-घर जाकर लोगों से उनके मकान, सुविधाओं और जीवन स्तर से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटाएंगे. खास बात यह है कि इस बार आमजन को 'सेल्फ एन्यूमरेशन' यानी खुद ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व आसान बनने की उम्मीद है.

'सेल्फ एन्यूमरेशन' की सुविधा: जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने बताया कि जनगणना केवल आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह देश और प्रदेश की भविष्य की योजनाओं की नींव है. सरकार की विभिन्न योजनाओं का निर्धारण इन्हीं आंकड़ों के आधार पर किया जाता है. ऐसे में हर नागरिक की सही और सटीक भागीदारी बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि पहले कई बार ऐसा होता था कि प्रगणक के घर आने पर लोग पूरी जानकारी तुरंत नहीं दे पाते थे या जल्दबाजी में गलत जानकारी दर्ज हो जाती थी. इसी समस्या को दूर करने के लिए इस बार केंद्र सरकार ने 'सेल्फ एन्यूमरेशन' की सुविधा शुरू की है. इसके तहत नागरिक अब घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से अपने मकान और परिवार से जुड़ी जानकारी स्वयं भर सकेंगे.

कलेक्टर ने बताया कैसे होगी जनगणना, देखें वीडियो (ETV Bharat Bundi)

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इस तरह के होंगे 34 सवाल: प्रशासन के अनुसार, मकान सूचीकरण के दौरान प्रगणक प्रत्येक घर से कुल 34 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे. ये प्रश्न केवल औपचारिक नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर और बुनियादी सुविधाओं का पूरा खाका तैयार करने वाले होंगे. इनमें यह पूछा जाएगा कि मकान कच्चा है या पक्का, निर्माण में किस सामग्री का उपयोग हुआ है, घर में पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है, शौचालय की उपलब्धता है या नहीं, बिजली, टीवी, वाहन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं? इन सभी जानकारियों के आधार पर प्रगणक मौके पर ही अपना प्रपत्र तैयार करेंगे. इस बार की जनगणना में तकनीक का विशेष उपयोग देखने को मिलेगा. जो नागरिक स्वयं जानकारी देना चाहते हैं, वे सरकार द्वारा जारी पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर 'सेल्फ एन्यूमरेशन' कर सकते हैं.

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ऑनलाइन प्रक्रिया: इसके लिए सबसे पहले पोर्टल पर जाकर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद एक आसान प्रक्रिया के माध्यम से वे अपना पूरा विवरण ऑनलाइन भर सकेंगे. इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि जानकारी की सटीकता भी बढ़ेगी. प्रशासन का मानना है कि डिजिटल माध्यम से जुड़ने वाले लोगों के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी कारणवश प्रगणक के आने के समय उपलब्ध नहीं रह पाते. साथ ही, इससे डेटा संग्रहण की प्रक्रिया भी अधिक व्यवस्थित और तेज हो सकेगी. जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और सही जानकारी उपलब्ध कराएं.

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