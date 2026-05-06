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दून नगर निगम का नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान, 2 महीने में निकला 8 हजार मीट्रिक टन कचरा

'100 दिन, एक मिशन-हमारी नदियों को पुनर्जीवित करना' ( Photo courtesy- Dehradun Municipal Corporation )

देहरादून नगर निगम का नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान: देहरादून नगर निगम द्वारा इस अभियान को प्राथमिकता के आधार पर बहु-स्तरीय क्रियान्वित किया जा रहा है. इसमें मुख्य नालों, सहायक नालों और आंतरिक नालियों की चरणबद्ध सफाई की जा रही है. अभियान के अंतर्गत अब तक 09 प्रमुख नालों की सफाई सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है, जबकि बाकी नालों में कार्य युद्धस्तर पर प्रगति पर है. 8 मार्च से चल रहा ये अभियान 8 मई को दो महीने पूरे कर लेगा.

देहरादून: नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र के अंतर्गत वृहद स्तर पर नाले और नालियों की विशेष सफाई अभियान '100 दिन, एक मिशन-हमारी नदियों को पुनर्जीवित करना' ( 100 Days One Mission-Reviving Our Rivers ) चलाया जा रहा है. यह विशेष अभियान आगामी वर्षा ऋतु को मद्देनजर रखते हुए शहर की जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाने सहित नदियों के पुनर्जीवन के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है.

दो महीने में निकला करीब 8 हजार मीट्रिक टन कचरा: सफाई अभियान के दौरान नालों और नालियों से लगभग 7,922.94 मीट्रिक टन कचरा निकाला जा चुका है. इसमें मुख्य रूप से ठोस अपशिष्ठ, प्लास्टिक कचरा और अन्य अवरोधक सामग्री शामिल हैं. इस व्यापक सफाई अभियान के तहत 6 जेसीबी मशीनों, 7 डंपर और 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियों की सहायता से जमा कचरे को हटाकर उसका वैज्ञानिक और सुरक्षित निस्तारण किया जा रहा है. साथ ही उन स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां पूर्व में जलभराव की समस्या अधिक पाई गई थी, ताकि समस्याओं की पुनरावृत्ति न हो.

नगर निगम सफाई से पहले और बाद की तस्वीरें जारी कर रहा है (Photo courtesy- Dehradun Municipal Corporation)

नगर आयुक्त ने लोगों से की स्वच्छता की अपील: नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया है कि-

शहर का नाला सफाई के बाद (Photo courtesy- Dehradun Municipal Corporation)

इस अभियान की निगरानी के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिससे कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता हो सके. साथ ही क्षेत्र में नियमित निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा भी की जा रही है. वहीं नगर निगम, देहरादून नागरिकों से अपील करता है कि वे नालों और नालियों में कूड़ा- कचरा, प्लास्टिक या निर्माण सामग्री न डालें, जिससे जल निकासी व्यवस्था बाधित न हो.

-नमामि बंसल, नगर आयुक्त, देहरादून-

नगर आयुक्त ने कहा कि स्वच्छ, स्वस्थ और जलभराव मुक्त शहर के निर्माण में जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है. नगर निगम का यह विशेष सफाई अभियान निरंतर जारी रहेगा और शहर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और जलभराव मुक्त बनाने के लक्ष्य को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ हासिल किया जाएगा.

सफाई की तस्वीर (Photo courtesy- Dehradun Municipal Corporation)

सफाई के बाद की तस्वीर (Photo courtesy- Dehradun Municipal Corporation)

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