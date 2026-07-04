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उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल में तोड़फोड़-चोरी से हड़कंप, महिला शौचालय से नलों की टोंटी और शीशे गायब

दून अस्पताल के महिला शौचालय में तोड़फोड़ और चोरी: दून अस्पताल की नई ओपीडी बिल्डिंग B Block के दूसरे फ्लोर के शौचालय में हुई तोडफ़ोड़ की भनक तक सुरक्षाकर्मियों को नहीं लगी. इस मामले का खुलासा सुबह के वक्त हुआ जब ओपीडी के लिए कर्मचारी अस्पताल आए. यहां बिल्डिंग में महिला शौचालय के कई वॉश बेसिन टूटे पड़े थे.

देहरादून: राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से जुड़ी बड़ी खबर है. दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओपीडी बिल्डिंग में बीती रोज शरारती तत्वों ने खूब उत्पात मचाया है. बताया जा रहा है कि कई घंटे तक चोर शौचालयों के अंदर तोड़फोड़ और चोरी करते रहे. चोरों ने शौचालय के अंदर घुसकर वॉश बेसिन के ऊपर लगाई गई नलों की टोंटियां और शीशे तक नहीं छोड़े.

सीसीटीवी फुटेज से हो रही जांच: दून अस्पताल के डिप्टी एमएस डॉ वरुण मित्तल ने जानकारी दी कि-

इस मामले में पुलिस को शिकायत दी जा रही है. हमने सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. आने वाले लोगों से भी अपील की जा रही है कि सरकारी संपत्ति को इस तरह से नुकसान न पहुंचाएं. साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने जांच बैठा दी है.

-डॉ वरुण मित्तल, डिप्टी एमस, दून अस्पताल-

असामाजिक तत्वों पर शक: उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर सुरक्षा कर्मियों की जवाबदेही तय की गई है. डॉ मित्तल ने बताया कि अस्पताल प्रशासन इस बात की भी बारीकी से जांच कर रहा है, कि शौचालय में घुसकर तोड़फोड़ करने वाले मरीज थे, या फिर कोई नशा करके शौचालय में घुसा था. इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि शौचालय में घुसकर असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ करने के साथ ही कुछ सामान भी चोरी किया है.

अस्पताल की 24 घंटे निगरानी बढ़ाई गई: इसी घटना के बाद से अस्पताल की सुरक्षा पर सवालिया निशान उठ रहे हैं. हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है. सुरक्षा कर्मियों को 24 घंटे अस्पताल की निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. अस्पताल में आने जाने वाले संदिग्ध लोगों पर भी निगाह रखने को कहा गया है.

नशेड़ी लगाते हैं अस्पताल का चक्कर: गौरतलब है कि दून अस्पताल के इर्द-गिर्द कुछ नशे के आदी तत्व भी घूमते रहते हैं, जो पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं. हालांकि अस्पताल प्रशासन के लिए चोरी की घटनाओं को रोकना चुनौती के समान है, क्योंकि हर दिन अस्पताल में बड़ी संख्या में पहाड़ी जिलों से लेकर मैदानी जिलों तक के मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं. ऐसे में हजारों की भीड़ पर निगरानी रखना अस्पताल प्रशासन के लिए चुनौती के समान है.

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