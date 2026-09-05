"जब पुलिस पकड़ेगी तो कोई नहीं आएगा, युवा सबक लें..." स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी पर बोले सौरभ भारद्वाज
स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी से युवा सबक लें: सौरभ भारद्वाज
Published : September 5, 2026 at 7:10 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने स्वतंत्र भारद्वाज का उदाहरण देते हुए कहा कि युवाओं को समझना चाहिए कि जिन नेताओं को वे अपना ‘बड़ा भाई’ मानते हैं, वे मुश्किल समय में उनके साथ खड़े नहीं होंगे. सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से अपनी दिशा पर आत्ममंथन करने और सही रास्ता चुनने की अपील की है.
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्वतंत्र भारद्वाज भाजपा नेताओं के कार्यक्रमों में नजर आता रहा है. उसे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों में भी पास मिलता था. लेकिन आज जब वह पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहा है तो उसके समर्थन में भाजपा का कोई नेता खुलकर सामने नहीं आ रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि कपिल मिश्रा, चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी जैसे नेता अब कहां हैं? उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़े लोग युवाओं को ‘बड़ा भाई’ बनकर अपने साथ जोड़ते हैं, लेकिन परेशानी आने पर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं.
भाई 2 बजने वाले हैं , कितने लोग आए हैं parliamentary street police station ?— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) September 5, 2026
भाजपा के कपिल मिश्रा पहुँच गए क्या ? https://t.co/aSYB9IOsTi pic.twitter.com/XZ95VGVCIr
युवाओं को सोचने की जरूरत
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मोहल्लों और कॉलोनियों में कई युवाओं को एक खास विचारधारा के नाम पर आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि युवा सोशल मीडिया पर जो भी बातें कहते हैं, उनका रिकॉर्ड मौजूद रहता है. ऐसे में युवाओं को यह सोचना चाहिए कि भविष्य में उनके बयानों और गतिविधियों का कानूनी असर क्या हो सकता है. भारद्वाज ने कहा कि जिन नेताओं के इशारे पर युवा आगे बढ़ रहे हैं, वे खुद उनके साथ सार्वजनिक रूप से खड़े होने से बचते हैं.
भाजपा की विचारधारा पर भी उठाए सवाल
सौरभ भारद्वाज ने भाजपा की विचारधारा पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता जिस विचारधारा की बात युवाओं के बीच करते हैं, उसे सार्वजनिक रूप से और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बताने की हिम्मत नहीं रखते. उन्होंने कहा कि युवाओं को यह समझना चाहिए कि उनका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है.
जंतर-मंतर आंदोलन का दिया उदाहरण
आप नेता ने जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि विपक्ष के कई नेता अलग-अलग आंदोलनों में खुलकर शामिल हुए हैं. उन्होंने कहा कि जब अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर आंदोलन किया था, तब विपक्ष के कई नेता वहां पहुंचे थे, जबकि भाजपा से जुड़े युवाओं के लिए कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया. उन्होंने कहा कि युवाओं को यह अंतर समझना चाहिए कि कौन उनके साथ सार्वजनिक रूप से खड़ा होता है और कौन केवल पर्दे के पीछे से उनका इस्तेमाल करता है.
अभी भी दिशा बदलने का मौका
सौरभ भारद्वाज ने युवाओं से अपील की कि वे अपने फैसलों और राजनीतिक गतिविधियों पर विचार करें. उन्होंने कहा कि अभी भी उनके पास अपनी दिशा बदलने का मौका है. उन्होंने कहा कि सत्ता बदलने की स्थिति में मौजूदा दौर में युवाओं का इस्तेमाल करने वाले नेता उन्हें अकेला छोड़ सकते हैं. उन्होंने युवाओं से कहा कि वे किसी के बहकावे में आने के बजाय अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए सही रास्ता चुनें.
ये भी पढ़ें: