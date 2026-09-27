ETV Bharat / state

गाजियाबाद में अब ओवरस्पीडिंग की न करें गलती, 16 जगहों पर कैमरे लगे: जानें कहां-कहां कटेगा चालान

गाजियाबाद में ओवरस्पीडिंग केलिए 16 जगहों पर कैमेरे ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में तेज रफ्तार के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ओवरस्पीडिंग के खिलाफ कार्यवाही और तेज कर दी है. गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में पहले से लगे स्पीड वायलेशन डिटेक्शन कैमरा के बाद अब 16 नए स्थानों को चिह्नित कर वहां ओवर स्पीडिंग की पहचान करने वाले कैमरे लगाए गए हैं. इन स्थानों पर जल्द निर्धारित स्पीड लिमिट के बोर्ड भी लगाए जाएंगे. इसके बाद कैमरा के माध्यम से ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहनों के चालान शुरू किए जाएंगे.