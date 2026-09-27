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गाजियाबाद में अब ओवरस्पीडिंग की न करें गलती, 16 जगहों पर कैमरे लगे: जानें कहां-कहां कटेगा चालान

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, स्पीड वायलेशन डिटेक्शन कैमरा लगने के बाद एक सप्ताह में आवश्यक कार्रवाई पूरी कर चालान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

गाजियाबाद में ओवरस्पीडिंग केलिए 16 जगहों पर कैमेरे
गाजियाबाद में ओवरस्पीडिंग केलिए 16 जगहों पर कैमेरे (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2026 at 5:40 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में तेज रफ्तार के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ओवरस्पीडिंग के खिलाफ कार्यवाही और तेज कर दी है. गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में पहले से लगे स्पीड वायलेशन डिटेक्शन कैमरा के बाद अब 16 नए स्थानों को चिह्नित कर वहां ओवर स्पीडिंग की पहचान करने वाले कैमरे लगाए गए हैं. इन स्थानों पर जल्द निर्धारित स्पीड लिमिट के बोर्ड भी लगाए जाएंगे. इसके बाद कैमरा के माध्यम से ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहनों के चालान शुरू किए जाएंगे.

एडीसीपी ट्रैफिक वरुण सिंह के मुताबिक, जिले में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में तेज रफ्तार भी शामिल है. इसे नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस पहले से ही अलग-अलग स्थान पर कमरों के जरिए ओवर स्पीडिंग के निगरानी कर रही है. लगातार चालान की कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिल रही है.

एडीसीपी ट्रैफिक वरुण सिंह (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि अब 16 अतिरिक्त स्थान पर ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन कैमरे लगाए गए हैं. इन स्थानों पर संबंधित सड़क और यातायात परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग स्पीड लिमिट निर्धारित की गई है. कैमरा शुरू होने से पहले प्रत्येक स्थान पर स्पीड लिमिट संबंधित गति सीमा बोर्ड भी लगाए जाएंगे ताकि वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा के स्पष्ट जानकारी मिल सके.

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, स्पीड वायलेशन डिटेक्शन कैमरा लगने के बाद करीब एक सप्ताह में आवश्यक कार्रवाई पूरी कर चालान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इसके बाद निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने वालों की पहचान कैमरे के माध्यम से कर चालान किया जाएगा. ऐसे स्थान जहां स्पीड लिमिट कैमरे उपलब्ध नहीं है, वहां भी ओवर स्पीडिंग कर कार्रवाई के लिए यातायात पुलिस ने इंटरसेप्टर वाहनों की तैनाती की है.

16 स्थान पर लगाए गए ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन कैमरा

  1. ⁠दुहाई मेरठ रोड
  2. ⁠इंदिरागढ़ी HAPUR रोड
  3. ⁠लाल कुआं, जीटी रोड
  4. ⁠शाहबेरी नोएडा रोड
  5. ⁠तिगड़ी गोल चक्कर, ताज हाईवे
  6. ⁠कौशांबी, आनंद विहार
  7. ⁠कौशांबी विलेज, गाज़ीपुर रोड
  8. ⁠सीआईएसफ रोड
  9. सूर्य नगर
  10. विवेक विहार
  11. अप्सरा बॉर्डर
  12. डेढ़ सौ फुटा रोड, मोहन नगर
  13. डीएलएफ रोड
  14. वजीराबाद रोड
  15. लोनी टीला मोड़ रोड
  16. UP गेट एलिवेटेड रोड

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