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पुलिस की निगेटिव छवि न बनाएं, पॉजिटिव पुलिसिंग पर फोकस करें, पब्लिक में गलत मैसेज देने से बचें: वैभव मिश्रा

रायपुर: पुलिस कमिश्नरी प्रणाली से रायपुर को जोड़ा गया, मकसद साफ था, कानून व्यवस्था का राज और मजबूत करना और अपराध और अपराधियों पर तत्काल नियंत्रण करना. रायपुर पुलिस के अधिकारियों को मजिस्ट्रियल पावर देकर अपराध पर लगाम लगाना और क्षेत्र को अपराधमुक्त बनाना. पहले धारा 144, धरना प्रदर्शन की अनुमति, हथियार लाइसेंस निर्गत करना, इन सबके लिए जिला प्रशासन या कलेक्टर पर लोगों को निर्भर रहना पड़ता था. कमिश्नरी प्रणाली प्रभावी होने के बाद पुलिस कमिश्नर को ये सभी एग्जीक्यूटिव मजिट्र्रेट के पावर मिले हैं. इसका फायदा ये हो रहा है कि तत्काल सख्त फैसले जनहित में लिए जा रहे हैं.

रायपुर को कमिश्नरेट बनाने का उद्देश्य

शहर का भी तेजी से विस्तार हुआ, शहर का विस्तार होने से आबादी भी तेजी से बढ़ी है. जिसकी वजह से कानून व्यवस्था का पालन कराना और व्यवस्था बनाना पुराने सिस्टम में उतना ज्यादा प्रभावी नहीं था. नई कमिश्नरी व्यवस्था से कानून व्यवस्था का राज और ज्यादा मजबूत हो रहा है. नई व्यवस्था में शहर में होने वाले वीआईपी मूवमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों से जुड़ी चुनौतियों से अधिक पेशेवर और तेजी से निपटने के लिए शहर को अलग-अलग जोन में बांटा गया है. इन सबका फायदा भी आम जनता को अब नजर आने लगा है.

पब्लिक में गलत मैसेज देने से बचें (ETV Bharat)

जानिए कब ये व्यवस्था लागू हुई

23 जनवरी 2026 को रायपुर कमिश्नरेट बनाया गया. ये वो ऐतिहासिक तारीख थी जब ऐतिहासिक व्यवस्था धरातल पर उतरी. जिसके बाद रायपुर ग्रामीण अलग हो गया. रायपुर ग्रामीण के अलग होने के बाद रायपुर ग्रामीण के पहले RI वैभव मिश्रा बने.

पुलिसिंग की नई व्यवस्था और नई जिम्मेदारियां

रायपुर कमिश्नरेट बनने के बाद आज भी बल और संसाधन का विभाजन नहीं हो पाया है. कानून व्यवस्था में आर आई की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रहती है ? रायपुर ग्रामीण के पहले आरआई (रिजर्व इंस्पेक्टर) की प्राथमिक जिम्मेदारियां क्या हैं ? कमिश्नरेट बनने के बाद आरआई की भूमिका पहले की तुलना में कैसे बदली ? नए जिले की पुलिस व्यवस्था को व्यवस्थित करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है ? नए आरआई के रूप में आपका विजन क्या है ? पुलिस लाइन में जवानों के प्रशिक्षण और फिटनेस को लेकर क्या विशेष पहल की जा रही है. इन तमाम सवालों और मुद्दों पर विस्तार से ईटीवी भारत की टीम ने रायपुर ग्रामीण के RI वैभव मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की.





सवाल: रायपुर ग्रामीण के RI बनने के बाद प्राथमिक जिम्मेदारी क्या-क्या हैं ?

जवाब: देखिए, किसी भी जिले में नया सेटअप होता है जब जिले का विभाजन होता है. उसमें कुछ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होते हैं. विभाजन भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है, इसमें व्यावहारिक परेशानियां भी होती हैं. वर्तमान में कमिश्नरेट से ही ग्रामीण को संचालित किया जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में एयरपोर्ट है, तूताधरना स्थल है, यह भी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है. वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जरुरत ज्यादा है. वीआईपी का मूवमेंट ज्यादा है. नया रायपुर में मंत्रीगण भी शिफ्ट हो चुके हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी ग्रामीण के अंतर्गत है, इसलिए रायपुर ग्रामीण में ज्यादा चुनौतियां हैं.





सवाल: रायपुर कमिश्नरेट बनने के बाद RI भूमिका में किस तरह का बदलाव आया है ?

जवाब: कमिश्नरेट बनने के बाद RI की भूमिका में बहुत ज्यादा तो परिवर्तन नहीं आया है. RI का मुख्य कार्य लॉ एंड आर्डर मेंटेन करना और वीआईपी लोगं की सुरक्षा देखना प्रमुख है. वीआईपी की सुरक्षा हो या बड़े आयोजन जैसे क्रिकेट हों या फिर किसी तरह का कोई बड़ा इवेंट हो, उन सब जगह पर मैनेजमेंट करने का काम RI का होता है. यह सब चीजें तो चलती रहेंगी, चाहे वह रायपुर कमिश्नरेट हो या फिर रायपुर ग्रामीण हो.





सवाल: नया पुलिस जिला बनने के बाद इसमें किस तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है ?

जवाब: जो भी मुख्यालय का निर्णय होगा, वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश रहेगा उसके हिसाब से नया सेटअप निर्धारित होता है. वर्तमान समय में बल और संसाधनों का विभाजन नहीं किया गया है, ऐसे में एक ही जगह से संचालित हो रहा है.





सवाल: पुलिस विभाग में RI की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है. क्या-क्या फेस करना पड़ता है आपको ?

जवाब: पुलिस विभाग में वैसे तो RI की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. अंग्रेजों के जमाने में यह सार्जेंट का पद होता था. अंग्रेज इसलिए अंग्रेज को ही इस पोस्ट पर रखते थे, ताकि उनकी जो सूचनाएं हैं, उनका जो हथियार है वह सब सुरक्षित रहे. अंग्रेजों के जमाने में दो-तीन पद ऐसे हुआ करते थे. इन पदों पर अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाता था, उसमें एक सार्जेंट का पद भी शामिल होता था. वर्तमान समय में यह RI पद मेंं तब्दील हो गया. बात संसाधान की करें तो संसाधन पूरी तरह से RI के कंट्रोल में होता है, चाहे वह मोटर वाहन को लेकर हो, चाहे आर्म्स अम्युनेशन का हो, चाहे रिजर्व बल की आवश्यकता से जुड़ा विषय हो. इस तरह की सभी चीजें RI की पास होती हैं, इसलिए RI का पद किसी भी जिले में महत्वपूर्ण होता है.





सवाल: कोई बड़े आयोजन होते हैं, पर्व त्योहार होते हैं या फिर VIP मूवमेंट होते हैं, उस समय कैसे व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है ?