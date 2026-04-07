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बागपत में लुप्त हो रहे गधे, अब 17 ही बचे, वजूद पर संकट !

नेशनल डिजिटल लाइवस्टाक मिशन के तहत अब हर पशु का 'डिजिटल परिवार रजिस्टर' तैयार किया जा रहा है. इसी कवायद के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ. अब गाय-भैंस के साथ-साथ गधे और खच्चरों की भी डिजिटल जन्म कुंडली बनेगी, ताकि उनके संरक्षण पर ध्यान दिया जा सके.

पिछली गणना में जहाँ जिले में 47 गधे थे, अब उनकी संख्या सिमटकर महज 17 रह गई है.

बागपत: आधुनिकता की रफ़्तार ने कभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले गधों को हाशिए पर धकेल दिया है. पशुपालन विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, बागपत जिले में गधों की आबादी में 63.83% की भारी गिरावट आई है.

क्यों खाली हो रहा है कुनबा?

मशीनीकरण का असर: पहले ईंट भट्ठों और मिट्टी ढुलाई के लिए गधों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ट्रैक्टर-ट्रॉली और आधुनिक मशीनों ने उनकी जगह ले ली है.

लागत बनाम कमाई: गधों के रखरखाव और चारे का खर्च अब उनसे होने वाली आय से कहीं ज्यादा हो गया है.

सामाजिक बदलाव: नई पीढ़ी अब पशुपालन, खासकर गधे पालने के पारंपरिक काम से दूरी बना रही है.

घोड़े बढ़े, गधे घटे: दिलचस्प बात यह है कि जहाँ गधों का वजूद मिट रहा है, वहीं जिले में घोड़ों की संख्या में इजाफा हुआ है. पांच साल पहले जहाँ 306 घोड़े थे, अब उनकी संख्या 935 पहुँच गई है. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (CVO) डॉ. अरविंद त्रिपाठी के अनुसार, लोगों की दिलचस्पी घटने और मशीनों के बढ़ते उपयोग के कारण गधों की संख्या में यह गिरावट दर्ज की गई है.

ऐसे में अगर संरक्षण के प्रयास नहीं हुए, तो वह दिन दूर नहीं जब आने वाली पीढ़ियों के लिए गधा सिर्फ किताबों की कहानियों तक सीमित रह जाएगा.