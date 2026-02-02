ETV Bharat / state

पुत्र की बलि नहीं दी तो पत्थर में बदल गई राजा-रानी की नाव, आस्था का केंद्र बना धमतरी का डोंगेश्वर धाम, लगता है भव्य मेला

धमतरी: छत्तीसगढ़ में ऐसे कई मंदिर और धाम हैं जिनके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है. धमतरी जिले के देवपुर गांव में स्थित डोंगेश्वर धाम भी एक ऐसा धार्मिक स्थल है, जहां नाव के आकार के एक पत्थर की पूजा की जाती है. इस पत्थर से जुड़ी सदियों पुरानी किवदंती के कारण हजारों श्रद्धालुओं की आस्था यहां टिकी हुई है. देवपुर गांव जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित है.

डोंगेश्वर धाम मंदिर के गर्भगृह में नाव के आकार का एक बड़ा पत्थर स्थापित है. स्थानीय लोग इसे भगवान का स्वरूप मानते हैं और वर्षों से यहां पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं. मान्यता है कि यह पत्थर कभी एक लकड़ी की नाव थी, जो एक घटना के बाद पत्थर में बदल गई.

क्या है डोंगेश्वर धाम की किवदंती?

डोंगेश्वर धाम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष 83 वर्षीय रामकुमार कौशल बताते हैं कि यह कहानी उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी है. किवदंती के अनुसार, महानदी किनारे भंवरगढ़ नामक स्थान पर एक राजा का महल था. एक बार भयानक बाढ़ आई. राजा, रानी और उनका पुत्र जान बचाने के लिए नदी पार करना चाहते थे. उन्होंने एक केवट (नाविक) से नाव से पार कराने की विनती की.

नदी के बीच पहुंचते ही नाव रुक गई. केवट ने कहा कि बिना पूजा के नाव आगे नहीं बढ़ेगी और इसके लिए राजा के पुत्र की बलि देनी होगी. रानी ने बलि देने से इनकार कर दिया. तभी तेज लहर आई और नाव पलट गई. राजा, रानी, पुत्र और केंवट सभी नदी में डूब गए.- रामकुमार कौशल, संरक्षक, डोंगेश्वर मंदिर ट्रस्ट

पत्थर में बदल गई नाव

मान्यता है कि उसी समय लकड़ी की नाव पत्थर में बदल गई. जहां आज डोंगेश्वर धाम स्थित है, वह स्थान कभी महानदी के बीच हुआ करता था. इसके बाद एक महात्मा ने गांव वालों से यहां मंदिर बनाने के लिए कहा. अब ये जगह 12 से ज्यादा मंदिरों से घिरी हुई है.

माघ पूर्णिमा पर लगता है विशाल मेला

हर साल माघ पूर्णिमा के अवसर पर डोंगेश्वर धाम में भव्य मेला लगता है. सुबह से ही श्रद्धालु महानदी में स्नान कर पूजा-अर्चना करते हैं. छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग यहां पहुंचते हैं. यह मेला दो दिनों तक चलता है. मेले से एक दिन पहले ही दुकानदार पहुंच जाते हैं. यहां खाने-पीने की दुकानें, झूले, खिलौने और कपड़ों की दुकानें सजती हैं.

सामाजिक एकता की भी पहचान

डोंगेश्वर धाम परिसर में अलग-अलग समाजों के करीब 12 मंदिर स्थित हैं, इनमें यादव, निषाद, साहू समेत कई समाज हैं. यहां सभी समाज के लोग मिलकर सुबह-शाम पूजा-पाठ करते हैं, इसके चलते ये धाम ना सिर्फ आस्था बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक भी बन गया है.