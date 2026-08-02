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डोंगरगढ़ टू कवर्धा - कटघोरा नई रेल परियोजना को मंजूरी, सांसद संतोष पांडेय का भव्य स्वागत

कवर्धा: डोंगरगढ़–कवर्धा–कटघोरा नई रेल परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है. नई रेल परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद पहली बार कवर्धा पहुंचे राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय का भव्य स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने किया. सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया. लोगों ने रेल परियोजना की स्वीकृति को क्षेत्र के विकास की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए सांसद के प्रयासों की सराहना की. सांसद ने भी कहा कि वो विकास के कामों को लेकर निरंतर काम करते रहेंगे.

सांसद संतोष पांडेय का शहर में हुआ स्वागत

दिल्ली से कवर्धा पहुंचे सांसद संतोष पांडेय का शहर के प्रमुख स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया. सांसद के स्वागत कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक वर्ग, भाजपा पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने हिस्सा लिया. इस दौरान लोगों ने कहा कि वर्षों से लंबित डोंगरगढ़–कवर्धा–कटघोरा रेल परियोजना को आगे बढ़ाने में सांसद ने लगातार प्रयास किए, जिसके बाद इस महत्वपूर्ण परियोजना को नई रफ्तार मिली है.