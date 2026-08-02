डोंगरगढ़ टू कवर्धा - कटघोरा नई रेल परियोजना को मंजूरी, सांसद संतोष पांडेय का भव्य स्वागत
रेल लाइन बनने से कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई सहित पूरे क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 2, 2026 at 12:37 PM IST
कवर्धा: डोंगरगढ़–कवर्धा–कटघोरा नई रेल परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है. नई रेल परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद पहली बार कवर्धा पहुंचे राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय का भव्य स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने किया. सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया. लोगों ने रेल परियोजना की स्वीकृति को क्षेत्र के विकास की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए सांसद के प्रयासों की सराहना की. सांसद ने भी कहा कि वो विकास के कामों को लेकर निरंतर काम करते रहेंगे.
सांसद संतोष पांडेय का शहर में हुआ स्वागत
दिल्ली से कवर्धा पहुंचे सांसद संतोष पांडेय का शहर के प्रमुख स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया. सांसद के स्वागत कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक वर्ग, भाजपा पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने हिस्सा लिया. इस दौरान लोगों ने कहा कि वर्षों से लंबित डोंगरगढ़–कवर्धा–कटघोरा रेल परियोजना को आगे बढ़ाने में सांसद ने लगातार प्रयास किए, जिसके बाद इस महत्वपूर्ण परियोजना को नई रफ्तार मिली है.
लंबे समय से इस रेल लाइन को स्वीकृति दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत थे. लोकसभा में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और कई बार केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया. रेल लाइन बनने से कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई सहित पूरे क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी: संतोष पांडेय, बीजेपी सांसद
केंद्र से मिल चुकी थी परियोजना को मंजूरी, 2018 में हुआ था शिलान्यास
बीजेपी सांसद संतोष पांडेय ने कहा, इस परियोजना को केंद्र सरकार से पहले ही स्वीकृति मिल चुकी थी और वर्ष 2018 में इसका शिलान्यास भी किया गया था. लेकिन राज्य स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाओं में विलंब के कारण निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ सका. सांसद ने कहा अब परियोजना को पुनः स्वीकृति और गति मिलने से क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की उम्मीद मजबूत हुई है.
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