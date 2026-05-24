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डोंगरगढ़ के बम्लेश्वरी मंदिर में ‘मुर्गा बलि’ विवाद से मचा बवाल, ट्रस्ट समिति ने थाने में की शिकायत

डोंगरगढ़ के बम्लेश्वरी मंदिर में ‘मुर्गा बलि’ विवाद से मचा बवाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

डोंगरगढ़. मां बम्लेश्वरी मंदिर में पूजा के दौरान कथित रूप से मुर्गे की बलि दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. मंदिर ट्रस्ट समिति ने इसे सनातन आस्था और मंदिर की मर्यादा पर हमला बताते हुए डोंगरगढ़ थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. मामले में ग्राम कलकसा निवासी किशोर सिंह नेताम और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने थाना प्रभारी को सौंपे गए आवेदन में कहा गया है कि 19 मई 2026 को ऊपर मंदिर परिसर में पूजा के दौरान मुर्गे की बलि दी गई. शिकायत में दावा किया गया है कि इस घटना से करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और मंदिर की पवित्रता भंग हुई है.

पहले कभी नहीं हुई ये प्रथा

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि मां बम्लेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ट्रस्ट समिति का कहना है कि मंदिर परिसर और पहाड़ी क्षेत्र में पहले कभी इस प्रकार की बलि प्रथा नहीं हुई और यह पहली बार हुआ है.

ट्रस्ट समिति अध्यक्ष के आवेदन के बाद पुलिस ने दर्ज की शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपी गिरफ्तार

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह कृत्य जानबूझकर किया गया, जिससे सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है. ट्रस्ट समिति ने घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मंदिर कर्मचारियों के नाम भी उल्लेखित किए हैं. इस पर पुलिस ने जानकारी दी कि ट्रस्ट के आवेदन पर शिकायत दर्ज की गई है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

पूजा की अनुमति समाज ने मांगी थी, पुराने रोपवे के पास ये लोग पूजा कर कर रहे थे इसी बीच आरोपी ने आगे जाकर मुर्गा काट दिया. गिरफ्तारी के बाद आगे जांच की जा रही है- केसरी नंदन नायक, SDOP

मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है. हिंदू संगठनों में भी नाराजगी देखी जा रही है और लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.