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डोंगरगांववासियों को बड़ी सौगात, नगर पंचायत से नगर पालिका बना डोंगरगांव, डिप्टी सीएम अरुण साहू का आभार

डोंगरगांव की जनता और जनप्रतिनिधियों ने लंबे समय से नगर पालिका का दर्जा देने की मांग की थी. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मांग को पूरा करते हुए डोंगरगांव नगर पंचायत का उन्नयन कर नगर पालिका परिषद घोषित किया है. राजपत्र में इसकी अधिसूचना भी प्रकाशित हो चुकी है.

रायपुर : राजनांदगांव जिले के डोंगरगांववासियों की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई है. उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने डोंगरगांव को नगर पालिका परिषद का दर्जा देने की घोषणा को साकार कर दिया है. इस घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए अधिसूचना जारी करा दी है. नगर पंचायत से नगर पालिका बनने के बाद अब डोंगरगांव में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा.

छत्तीसगढ़ का राजपत्र (ETV BHARAT)

विकास योजनाओं को मिलेगा बड़ा लाभ

नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, उद्यान, सामुदायिक भवन समेत विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे. साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी अधिक प्रभावी तरीके से नागरिकों तक पहुंच सकेगा.

14 हजार से अधिक आबादी वाले नगर को मिलेगी नई पहचान

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 14 हजार 693 आबादी वाले डोंगरगांव को अब विकास योजनाओं में अधिक प्राथमिकता मिलेगी. इससे नगर के सुनियोजित और व्यवस्थित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा.

डोंगरगांव के विकास में साबित होगा मील का पत्थर- अरुण साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में डोंगरगांव के विकास को नई गति मिलेगी. नगर पालिका बनने के बाद शहर का भविष्य और अधिक उज्ज्वल होगा. यह निर्णय नागरिक सुविधाओं के विस्तार और विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा.

बदलेगी डोंगरगांव की तस्वीर

नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद डोंगरगांव के जनप्रतिनिधियों, पार्षदों और भाजपा पदाधिकारियों ने नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर उनका आभार जताया. जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय डोंगरगांव के विकास की नई इबारत लिखेगा और नगर की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगा.