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डौंडी नगर पंचायत के पास कचरे का पहाड़, आसपास के पंचायत वाले परेशान, सीमेंट कंपनी ने कचरा उठाने किया था अनुबंध

कूड़े के ढेर के चलते नाले के पानी में मिल रही गंदगी, गांव के लोग परेशान, कचरा प्रबंधन में नगर पंचायत फेल

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डौंडी नगर पंचायत के पास कचरे का पहाड़, आसपास के पंचायत वाले परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 16, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
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बालोद: जिले के डौंडी नगर पंचायत की अव्यवस्था के चलते अवारी नाला के पास कचरे का पहाड़ बन गया है. इस डंपिंग यार्ड की बदबू और बारिश में बहकर आ रहे कचरे से ग्रामीणों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है, जबकि नगर पंचायत प्रशासन इसे हटाने में लाचार नजर आ रहा है. मामले की गंभीरता के बावजूद, जिम्मेदार अधिकारी डंपिंग यार्ड की सुरक्षा दीवार तक सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं.

कूड़े के ढेर के चलते नाले के पानी में मिल रही गंदगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बारिश के चलते बढ़ी परेशानी

बारिश के समय यहां का कचरा नलों में होकर ग्रामीणों के लिए समस्या पैदा करता है तो वहीं इससे उठने वाली बदबू से भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान हैं. नगर पंचायत के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी का कहना है कि सीमेंट कंपनी से पिछले वर्ष जून महीने में हमने अनुबंध किया था जिसके तहत सीमेंट कंपनियां कचरो को ले जाने वाली थी लेकिन उनके द्वारा किसी तरह का कोई पहल अब तक नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि हम आसपास अन्य जगह देख रहे हैं लेकिन कचरा डंप के लिए निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है.

डंप जगह में भी उचित प्रबंधन नहीं

यह कूड़े का पहाड़ इतना बड़ा हो चुका है कि अवारी नाला किनारे इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. वहीं कचरा डंप जगह पर दीवार है या नहीं इसकी भी जानकारी सीएमओ को नहीं है, उन्होंने श्मशान की दीवार को डम्पिंग क्षेत्र की दीवार बता दिया, जहां कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि वहां अब तक कोई निर्माण कार्य कचरों के उचित प्रबंधन को लेकर नहीं किया गया है. वहीं पास के पंचायत भी इसके लिए आपत्ति जता रहे हैं.

कचरे से परेशान अवारी पंचायत

नगर पंचायत डौंडी से लगे ग्राम पंचायत अवारी की सरपंच अमिता मंडावी ने बताया कि कचरे का ढेर गांव की सरहद से लगा हुआ है जिसके कारण काफी समस्या होती है जब नाले में पानी आता है तो कचरा भी बस्तियों और खेतों तक पहुंच जाता है.

गंदगी और बदबू से हम परेशान हैं. ये कचरा किसके जगह में है पंचायत या नगर पंचायत इसे लेकर हम सीमांकन कराएंगे. नगर पंचायत यहां बिना हमें जानकारी दिए कचरा डाल रहा है- सरपंच अमिता मंडावी

क्या कहता है नगर पंचायत

नगर पंचायत डौंडी के मुख्य अधिकारी संतोष देवांगन ने बताया कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी द्वारा 1 वर्ष पहले अनुबंध किया गया था कि सभी नगरी निकाय से कचरा उठाकर ले जाया जाएगा. लेकिन अब तक उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की गई है.

हमने बीच में उनसे संपर्क साधने की कोशिश की थी लेकिन उनका कहना है कि कचरा और ज्यादा हो तब वे ले जाएंगे. कचरे को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए आसपास के पंचायत में जगह तलाश की कोशिश की गई लेकिन कोई भी अपनी जगह देने के लिए तैयार नहीं है- संतोष देवांगन, नगर पंचायत डौंडी के मुख्य अधिकारी

अधिकारियों का कहना है कि समय-समय पर उस जगह की सफाई कराई जाती है. लेकिन मौके पर कचरे का पहाड़ साफ देखा जा सकता है.

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