ETV Bharat / state

सांवलिया सेठ के भंडार से निकली 41 करोड़ की दान राशि, इतना मिला सोना और चांदी

चित्तौड़गढ़: वैश्विक आस्था के केंद्र भगवान श्री सांवलिया सेठ मंदिर में गत 16 अप्रैल को खोले गए भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना सातवें चरण में शुक्रवार को पूरी हुई. भंडार एवं भेंट कक्ष में मिला कर 41 करोड़, 67 लाख से भी ज्यादा दान राशि निकली है. इसके अलावा भेंट कक्ष एवं भंडार से निकले सोना और चांदी के आभूषण का भी वजन शुक्रवार को ही किया गया. ऐसे में इस माह की चतुर्दशी को खोले भंडार से निकली चढ़ावा राशि के गणना का दौर पूरा हो गया.

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं श्री सांवलिया मंदिर मंडल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम ने बताया कि गत चतुर्दशी के अवसर पर 16 अप्रैल को भगवान सांवलिया सेठ का भंडार खोला गया था. राजभोग आरती के बाद खोले गए भंडार से निकली राशि की गणना शुरू की तथा पहले दिन 11 करोड़ से ज्यादा दान राशि की गणना की गई थी. दान राशि की गणना के कुल सात चरण हुए. इन सात चरणों में भंडार से 33 करोड़ 21 लाख 63 हजार 539 रुपए प्राप्त हुए. इसके अलावा भेंट कक्ष कार्यालय में मनीऑर्डर व भेंट स्वरूप 8 करोड़ 45 लाख 75 हजार 30 रुपए की राशि प्राप्त हुई. ऐसे में भंडार एवं भेंट कक्ष से मिला कर कुल 41 करोड़, 67 लाख, 38 हजार 569 रुपए की चढ़ावा राशि प्राप्त हुई.