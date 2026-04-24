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सांवलिया सेठ के भंडार से निकली 41 करोड़ की दान राशि, इतना मिला सोना और चांदी

श्री सांवलिया सेठ मंदिर के भंडार व भेंट कक्ष की दान राशि की गणना सात चरणों में हुई. इसमें रिकॉर्डतोड़ दान राशि निकली है.

Employees counting offerings
चढ़ावे की गणना करते कर्मचारी (courtesy - Shri Sanwaliya Temple Board)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 8:30 PM IST

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चित्तौड़गढ़: वैश्विक आस्था के केंद्र भगवान श्री सांवलिया सेठ मंदिर में गत 16 अप्रैल को खोले गए भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना सातवें चरण में शुक्रवार को पूरी हुई. भंडार एवं भेंट कक्ष में मिला कर 41 करोड़, 67 लाख से भी ज्यादा दान राशि निकली है. इसके अलावा भेंट कक्ष एवं भंडार से निकले सोना और चांदी के आभूषण का भी वजन शुक्रवार को ही किया गया. ऐसे में इस माह की चतुर्दशी को खोले भंडार से निकली चढ़ावा राशि के गणना का दौर पूरा हो गया.

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं श्री सांवलिया मंदिर मंडल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम ने बताया कि गत चतुर्दशी के अवसर पर 16 अप्रैल को भगवान सांवलिया सेठ का भंडार खोला गया था. राजभोग आरती के बाद खोले गए भंडार से निकली राशि की गणना शुरू की तथा पहले दिन 11 करोड़ से ज्यादा दान राशि की गणना की गई थी. दान राशि की गणना के कुल सात चरण हुए. इन सात चरणों में भंडार से 33 करोड़ 21 लाख 63 हजार 539 रुपए प्राप्त हुए. इसके अलावा भेंट कक्ष कार्यालय में मनीऑर्डर व भेंट स्वरूप 8 करोड़ 45 लाख 75 हजार 30 रुपए की राशि प्राप्त हुई. ऐसे में भंडार एवं भेंट कक्ष से मिला कर कुल 41 करोड़, 67 लाख, 38 हजार 569 रुपए की चढ़ावा राशि प्राप्त हुई.

Employees counting offerings
सांवलिया सेठ मंदिर में चढ़ावे की गणना करते कर्मचारी (courtesy - Shri Sanwaliya Temple Board)

पढ़ें: सांवलिया सेठ के भंडार में चढ़ावे का अंबार, अब तक 31 करोड़ पार

वही भंडार एवं भेंट कक्ष में मिला कर 660 ग्राम 560 मिलीग्राम सोना प्राप्त हुआ. इसी तरह भंडार व भेंट कक्ष से कुल 84 किलो 620 ग्राम चांदी प्राप्त हुई है. गौरतलब है कि वैश्विक आस्था के केंद्र प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलियाजी मंदिर में प्रति वर्ष चढ़ावा राशि में औसतन भी वृद्धि हो रही है. वहीं श्रद्धालुओं की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है.

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