बोधगया मंदिर को मिला करोड़ों रुपये दान, गिनने में लगे 9 दिन

बोधगया मंदिर को करोड़ों रुपये दान मिले, जिसे गिनने में 9 दिन लग गए. इसमें विदेशी मुद्रा भी शामिल है.

Bodh Gaya Temple
बोधगया मंदिर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 27, 2025 at 7:49 PM IST

गया: बिहार के बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (BTMC) को इस वर्ष करोड़ों रुपये का दान मिले. कुल 33 देशों के पर्यटकों से यह दान मिला है. दान किए गए मुद्रा को बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (बीटीएमसी) के द्वारा एसबीआई की शाखा में जमा कराया गया है.

विदेशी मुद्रा को लेकर थी परेशानी: बीटीएमसी ने बताया कि दान के रूप में मिले विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से गतिरोध चल रहा था, जो अब समाप्त हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम शाखा के आदेश के बाद स्टेट बैंक आफ इंडिया बोधगया के द्वारा स्वीकार किया गया है.

Bodh Gaya Temple
बोधगया मंदिर (ETV Bharat)

"दुनिया भर के बौद्धों के पवित्र स्थान विश्व धरोहर महाबोधि महाविहार को दान में विदेशी मुद्रा मिले हैं. प्रबंधन और रख-रखाव के लिए बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति ने दान की राशि एसबीआई की बोधगया शाखा में जमा की है." -शशांक शुभंकर, बीटीएमसी के अध्यक्ष सह डीएम.

जमा नहीं ले रहा था बैंक: शशांक शुभंकर ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व में एसबीआई के लागू नियमों के अनुसार ऐसे दान स्वीकार करने का निर्देश दिया था, लेकिन शाखा स्तर पर इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा था. विदेशी पैसे का उपयोग करने में बाधा आ रही थी. बीटीएमसी की सचिव महाश्वेता महारथी के द्वारा गृह मंत्रालय के संयुक्त निदेशक को एक पत्र लिखा गया था. पत्र में इन विदेशी मुद्राओं का अधिकृत चैनलों के माध्यम से भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए स्पष्ट निर्देश मांगे थे.

Bodh Gaya Temple
बोधगया मंदिर (ETV Bharat)

बीटीएमसी को मिले 2 करोड़ से अधिक दान: शशांक शुभंकर ने बताया कि 33 देशों से इस वर्ष बीटीएमसी को 2 करोड़ से अधिक का दान प्राप्त हुआ है, जिसमें 1 करोड़ 29 लाख 41 हजार 100 भारतीय रुपए और 72 लाख 62 हजार 394 रुपए विदेशी मुद्रा शामिल हैं.

यूरोपीय देशों के पर्यटकों ने दान किया: थाईलैंड, वियतनाम और यूरोपीय देशों के पर्यटकों ने दान किया. सबसे ज्यादा म्यांमार के द्वारा जहां 5 करोड़ 31 लाख 52 हजार 300 क्यात (म्यांमार की मुद्रा) दान में मिले. थाईलैंड के पर्यटकों द्वारा 7 लाख 6 हजार 940 बात (थाईलैंड की मुद्रा), 10376 अमेरिकी डॉलर, 28 करोड़ 21 लाख डोंग (वियतनामी मुद्रा) प्राप्त हुए. भारतीय राशि में 21 लाख 26 हजार रुपए है.

Bodh Gaya Temple
बोधगया मंदिर (ETV Bharat)

अलग-अलग मुद्रा दान में मिले: थाईलैंड द्वारा 17 लाख 67 हजार 350 रुपये, अमेरिकी डालर 9 लाख 33 हजार 840 रुपए, वियतनाम द्वारा 8 लाख 46 हजार 300 की राशि प्राप्त हुई. बीटीएमसी को कुल 2 करोड़ 2 लाख 34 सौ 94 रूपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक करोड़ 29 लाख 41 हजार 100 रुपए भारतीय और 72 लाख 62 हजार 394 विदेशी मुद्रा शामिल हैं.

गिनने में 9 दिनों का समय लगा: दान की कुल रकम दिसंबर के पहले पखवाड़े में दान पेटियां खोलने के बाद गिनती की गई. पर्यटकों से मिले कुल दान को गिनने में 15 से 23 दिसंबर यानी कि 9 दिनों का समय लगा. दान के रूप में म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, कोरिया, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, कनाडा, कंबोडिया, नेपाल, ब्राजील, जापान, बांग्लादेश, भूटान, यूएई, इंग्लैंड, चीन, ताइवान, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, इराक, टर्की से आए श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों से भी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई.

