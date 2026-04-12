इस साल भी यात्रा में चुनौती बनेंगे गंगा-यमुना में अर्पित किए जाने वाले वस्त्र, श्रद्धालुओं को किया जाएगा जागरूक
यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खुलने के बाद चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी. चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 12, 2026 at 11:48 AM IST
उत्तरकाशी: आगामी चारधाम यात्रा में प्रशासन और मंदिर समितियों के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में गंगा-यमुना में चढ़ाए जाने वाले वस्त्रों से नदियों की स्वच्छता एक बड़ी चुनौंती होगा. हालांकि गत वर्ष गंगोत्री में इन कपड़ों का प्रयोग बैग बनाने के लिए किया गया था. साथ ही यमुनोत्री में भी अभियान चलाया गया था. लेकिन आस्था के नाम पर नदियों की स्वच्छता से होने खिलवाड़ को रोकने के लिए ठोस योजना नहीं बनाई गई है. साथ ही धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों को नदी में वस्त्र न अर्पित करने के लिए जागरूक किया जाएगा.
चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगोत्री ओर यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. वहां पर श्रद्धालुओं की ओर से आस्था के नाम पर गंगा और यमुना नदी में साड़ियां, वस्त्र और श्रृगांर की सामग्री अर्पित की जाती है. हालांकि लोगों के लिए यह श्रद्धा होती है. लेकिन यह कपड़े नदियों में बहकर जगह-जगह पत्थरों पर अटक जाते हैं. इसलिए यह नदियों की निर्मल धारा की स्वच्छता को बदरंग करते हैं. गंगा विचार मंच और अन्य संगठनों की ओर से इस मुद्दे को उठाने के बाद शासन-प्रशासन हरकत में आया था. उसके बाद वर्ष 2023 से इस पर अभियान भी चलाया जाता है.
लेकिन हर वर्ष यह चुनौंती बनता है. क्योंकि इसको लेकर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम मंदिर समितियों और तीर्थ पुरोहितों की ओर से भी कोई उचित कदम नहीं उठाया जाता है. वह घाटों पर पूजा करवाते समय स्वयं ही श्रद्धालुओं से इन कपड़ों को नदी मेें श्रद्धा के नाम पर अर्पित करवा देते हैं. साथ ही प्रशासन की ओर से भी इसको रोकने के लिए कोई ठोस योजना तैयार नहीं की गई है.
ईओ नगर पंचायत गंगोत्री जयानंद सेमवाल का कहना है कि इस बार प्रयास किया जाएगा कि नदी में जाने वाले कपड़ों से वहीं पर बैग बनाकर गंगोत्री बाजार में ही उसका विक्रय करवाया जाएगा. साथ ही धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों को नदी में वस्त्र न अर्पित करने के लिए जागरूक किया जाएगा.
गौर हो कि, उत्तराखंड में 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है. यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. वहीं 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट दर्शानार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे.
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