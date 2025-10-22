कानपुर में मामूली बात पर पड़ोसी ने बच्चे को डंडे से पीटा; पालतू कुत्ते से कटवाया, पुलिस कर रही तलाश
एसीपी नौबस्ता चित्रांशु गौतम ने बताया कि थाना बर्रा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 5:19 PM IST
कानपुर : कानपुर साउथ के बर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले व्यापारी ने एक बच्चे को पहले पीटा, फिर अपने पालतू कुत्ते से कटवाया. परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. आलाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ.
एसीपी नौबस्ता चित्रांशु गौतम ने बताया कि थाना बर्रा में एक लिखित तहरीर दी गई है. महिला का आरोप है कि उसके सात वर्षीय पुत्र को मारपीट कर कुत्ते से कटवा दिया गया. प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बर्रा पुलिस की ओर से तत्काल विधिक कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीम सक्रिय रूप से प्रयासरत है. आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, बर्रा थाना क्षेत्र में एक महिला अपने बच्चे के साथ किराये पर रहती है. महिला के पति का देहांत हो चुका है. महिला का आरोप है कि उसका बेटा (7) मंगलवार को खेल रहा था. इस दौरान पड़ोस में रहने वाले कारोबारी के गेट पर आवाज हुई. जिससे कारोबारी गुस्सा गया.
आरोप है कि पड़ोसी युवक उनके बेटे को अपने घर के अंदर ले गया और उसे पहले डंडे से पीटा, फिर उसे अपने पालतू कुत्ते से कटवा भी दिया. बच्चे के चिल्लाने की आवाज घर के बाहर तक आ रही थी. आरोप है कि पड़ोसी युवक से बच्चा बार-बार गुहार लगाता रहा, लेकिन वह नहीं पसीजा.
चिल्लाने की आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला बच्चे को बचाने के लिए पड़ोसी के घर पहुंचा. आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने सभी से गाली गलौच की. इसके बाद बच्चे की मां और स्थानीय लोग बर्रा थाने पहुंच गए. उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
