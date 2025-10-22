ETV Bharat / state

कानपुर में मामूली बात पर पड़ोसी ने बच्चे को डंडे से पीटा; पालतू कुत्ते से कटवाया, पुलिस कर रही तलाश

एसीपी नौबस्ता चित्रांशु गौतम ने बताया कि थाना बर्रा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

बर्रा थाना
बर्रा थाना (Photo credit: ETV Bharat archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : कानपुर साउथ के बर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले व्यापारी ने एक बच्चे को पहले पीटा, फिर अपने पालतू कुत्ते से कटवाया. परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. आलाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ.

एसीपी नौबस्ता चित्रांशु गौतम ने बताया कि थाना बर्रा में एक लिखित तहरीर दी गई है. महिला का आरोप है कि उसके सात वर्षीय पुत्र को मारपीट कर कुत्ते से कटवा दिया गया. प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बर्रा पुलिस की ओर से तत्काल विधिक कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीम सक्रिय रूप से प्रयासरत है. आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, बर्रा थाना क्षेत्र में एक महिला अपने बच्चे के साथ किराये पर रहती है. महिला के पति का देहांत हो चुका है. महिला का आरोप है कि उसका बेटा (7) मंगलवार को खेल रहा था. इस दौरान पड़ोस में रहने वाले कारोबारी के गेट पर आवाज हुई. जिससे कारोबारी गुस्सा गया.

आरोप है कि पड़ोसी युवक उनके बेटे को अपने घर के अंदर ले गया और उसे पहले डंडे से पीटा, फिर उसे अपने पालतू कुत्ते से कटवा भी दिया. बच्चे के चिल्लाने की आवाज घर के बाहर तक आ रही थी. आरोप है कि पड़ोसी युवक से बच्चा बार-बार गुहार लगाता रहा, लेकिन वह नहीं पसीजा.

चिल्लाने की आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला बच्चे को बचाने के लिए पड़ोसी के घर पहुंचा. आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने सभी से गाली गलौच की. इसके बाद बच्चे की मां और स्थानीय लोग बर्रा थाने पहुंच गए. उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

यह भी पढ़ें : तीन साल की बच्ची को घसीटकर खाली प्लॉट में ले गए कुत्ते, नोच-नोच कर मार डाला

TAGGED:

KANPUR NEWS
DOG BITE IN KANPUR
CHILD BITTEN BY DOG
KANPUR POLICE
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.