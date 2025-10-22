ETV Bharat / state

कानपुर में मामूली बात पर पड़ोसी ने बच्चे को डंडे से पीटा; पालतू कुत्ते से कटवाया, पुलिस कर रही तलाश

कानपुर : कानपुर साउथ के बर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले व्यापारी ने एक बच्चे को पहले पीटा, फिर अपने पालतू कुत्ते से कटवाया. परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. आलाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ.



एसीपी नौबस्ता चित्रांशु गौतम ने बताया कि थाना बर्रा में एक लिखित तहरीर दी गई है. महिला का आरोप है कि उसके सात वर्षीय पुत्र को मारपीट कर कुत्ते से कटवा दिया गया. प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बर्रा पुलिस की ओर से तत्काल विधिक कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीम सक्रिय रूप से प्रयासरत है. आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.



पुलिस के मुताबिक, बर्रा थाना क्षेत्र में एक महिला अपने बच्चे के साथ किराये पर रहती है. महिला के पति का देहांत हो चुका है. महिला का आरोप है कि उसका बेटा (7) मंगलवार को खेल रहा था. इस दौरान पड़ोस में रहने वाले कारोबारी के गेट पर आवाज हुई. जिससे कारोबारी गुस्सा गया.