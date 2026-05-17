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राज्य गठन के 26 साल बाद भी नहीं पता कौन है असली झारखंडी, जानिए आखिर क्यों उलझा सबसे बड़ा सवाल

उनका कहना था कि 1985 कट-ऑफ से बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को लाभ मिलेगा और झारखंड आंदोलन की मूल भावना कमजोर होगी. हालांकि भाजपा का दावा था कि उसने पहली बार एक स्पष्ट नीति देने का प्रयास किया. हेमंत सोरेन सरकार और 1932 खतियान की वापसी 2019 विधानसभा चुनाव में झामुमो ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया. हेमंत सोरेन ने वादा किया कि सत्ता में आने के बाद स्थानीय युवाओं के अधिकार सुरक्षित किए जाएंगे.

झामुमो और कई छात्र संगठनों ने 1985 कट ऑफ को बाहरी समर्थक नीति करार दिया

2014 में भाजपा के नेतृत्व में रघुवर दास सरकार बनी. यह झारखंड की पहली पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी और लोगों को उम्मीद थी कि स्थानीय नीति पर कोई स्थायी फैसला होगा. 2016 में सरकार ने नई स्थानीय नीति घोषित की. इसमें 1932 खतियान की जगह 1985 को कट-ऑफ वर्ष बनाया गया. यानी जो व्यक्ति या उसका परिवार 1985 से झारखंड में रह रहा है, उसे स्थानीय माना जाएगा. सरकार ने तर्क दिया कि यह अधिक व्यावहारिक और समावेशी व्यवस्था है. इसके साथ ही तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों को 10 वर्षों के लिए जिला स्तर पर स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया. लेकिन यह नीति भी विवादों से बच नहीं सकी.

यहीं से स्थानीय नीति झारखंड की सबसे संवेदनशील राजनीतिक बहस बन गई. राजनीतिक अस्थिरता का दौर और अधर में लटकी नीति 2003 से 2014 तक झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी रही. अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन और मधु कोड़ा जैसे कई मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन कोई भी सरकार स्थानीय नीति के मुद्दे को निर्णायक रूप से आगे नहीं बढ़ा सकी. दरअसल यह मुद्दा जितना भावनात्मक था, उतना ही संवैधानिक रूप से जटिल भी था. सरकारें जानती थीं कि अगर पूरी तरह खतियान आधारित नीति बनाई गई तो वह अदालत में टिक नहीं पाएगी. वहीं दूसरी तरफ स्थानीय संगठनों और छात्र समूहों का दबाव था कि मूलवासी हितों से समझौता नहीं होना चाहिए. इस दौरान कई नियुक्तियां पुराने बिहार के नियमों या अस्थायी व्यवस्थाओं के आधार पर होती रहीं. परिणाम यह हुआ कि हर भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिरती रही.

कई संगठनों और समुदायों ने इसका विरोध किया. उनका कहना था कि दशकों से झारखंड में रह रहे लाखों लोग अचानक बाहरी कैसे हो सकते हैं? धनबाद, बोकारो और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भारी आंदोलन हुए. स्थिति इतनी बिगड़ी कि कई जगह हिंसा हुई और लोगों की जान तक चली गई. मामला अदालत पहुंचा और हाईकोर्ट ने इस नीति पर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक माना. राजनीतिक दबाव और बढ़ते विरोध के बीच बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा.

झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 2002 में स्थानीय नीति लागू करने की कोशिश की. सरकार ने स्थानीयता का आधार 1932 के खतियान को बनाया. यानी जिन लोगों या उनके पूर्वजों का नाम 1932 के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होगा, उन्हें स्थानीय माना जाएगा. इस फैसले के पीछे यह तर्क दिया गया कि झारखंड की मूल पहचान और आदिवासी-मूलवासी समाज की रक्षा जरूरी है. लेकिन जैसे ही यह प्रस्ताव सामने आया, राज्य में बड़ा विवाद खड़ा हो गया.

झारखंड आंदोलन सिर्फ अलग राज्य की मांग नहीं था. इसके केंद्र में यह भावना भी थी कि यहां के प्राकृतिक संसाधनों और नौकरियों पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का होना चाहिए. बिहार से अलग होने के बाद झारखंड के लोगों को उम्मीद थी कि नई सरकार ऐसी नीति बनाएगी जिससे यहां के युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिले. लेकिन राज्य गठन के तुरंत बाद ही सबसे बड़ा सवाल सामने आया, स्थानीय किसे माना जाए? क्या वह व्यक्ति स्थानीय होगा जिसके पूर्वज झारखंड में रहे? क्या जमीन के खतियान के आधार पर स्थानीयता तय होगी? या फिर लंबे समय से यहां रह रहे लोगों को भी स्थानीय माना जाएगा? यहीं से विवाद की शुरुआत हुई.

स्थानीय नीति को लेकर आज भी छात्र संगठन सड़क पर उतरते हैं, राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं और युवा असमंजस में खड़े दिखाई देते हैं. कभी 1932 खतियान की मांग तेज होती है, कभी 1985 कट-ऑफ डेट की बहस छिड़ती है, तो कभी “60-40 नाय चलतो” जैसे आंदोलन पूरे राज्य में माहौल गर्म कर देते हैं. आखिर झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति का विवाद क्यों खत्म नहीं हो पा रहा? अब तक किन सरकारों ने क्या किया? कानूनी अड़चनें क्या हैं? और सबसे अहम, इस लड़ाई का असर राज्य के युवाओं पर कितना गहरा पड़ रहा है ?

15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि झारखंड की जल-जंगल-जमीन के साथ यहां के युवाओं को भी उनका अधिकार मिलेगा. लेकिन विडंबना यह है कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी झारखंड एक स्थायी और कानूनी रूप से मजबूत स्थानीय एवं नियोजन नीति तय नहीं कर पाया है. आज भी हर बड़ी नियुक्ति, हर प्रतियोगी परीक्षा और हर राजनीतिक मंच पर स्थानीयता का मुद्दा फिर सामने आ जाता है.

रांची: झारखंड में स्थानीय कौन है और झारखंड में मिलने वाली सरकार नौकरियों पर पहला हक किसका है. यह सवाल सिर्फ प्रशासनिक बहस नहीं, बल्कि राज्य की पहचान, अस्मिता और युवाओं के भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है.

2021 की नियोजन नीति सरकार ने एक नई नियोजन नीति बनाई, जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से 10वीं और 12वीं पास होना अनिवार्य किया गया. सरकार का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देना था. लेकिन यह नीति भी अदालत में चुनौती का सामना नहीं कर सकी. झारखंड हाईकोर्ट ने इसे संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया.

स्थानीय नीति की मांग करते छात्र (ETV Bharat)

1932 खतियान आधारित विधेयक

इसके बाद सरकार ने विधानसभा से झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों के विस्तार विधेयक, 2022 पारित कराया. इस विधेयक में 1932 खतियान को स्थानीयता का आधार बनाने की कोशिश की गई. सरकार चाहती थी कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि अदालत में इसे चुनौती न दी जा सके. लेकिन यहां भी मामला अटक गया. राज्यपाल ने विधेयक को कुछ आपत्तियों के साथ वापस भेज दिया. तब से यह मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है.

“60-40 नाय चलतो” आंदोलन

हाल के वर्षों में झारखंड में सबसे चर्चित छात्र आंदोलनों में से एक रहा 60-40 नाय चलतो आंदोलन. दरअसल चर्चा थी कि नियुक्तियों में 60 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी जबकि 40 प्रतिशत सीटें सभी के लिए खुली रहेंगी. छात्र संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. उनका कहना था कि अगर 40 प्रतिशत सीटें ओपन टू ऑल होंगी तो बाहरी अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा मिलेगा और झारखंडी युवाओं का हक मारा जाएगा. सोशल मीडिया से शुरू हुआ यह आंदोलन सड़कों तक पहुंचा. रांची सहित कई जिलों में प्रदर्शन हुए और युवाओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की.

स्थानीय नीति की मांग करते छात्र (ETV Bharat)

भाषा विवाद ने भी बढ़ाई राजनीतिक गर्मी

2022 में भाषा विवाद ने भी स्थानीयता की बहस को और तेज कर दिया. सरकार ने भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था. धनबाद और बोकारो सहित कई इलाकों में इसका भारी विरोधहुआ.आंदोलनकारियों का कहना था कि इससे झारखंडी भाषाओं की पहचान कमजोर होगी. बढ़ते विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा.

आखिर क्यों नहीं बन पा रही स्थायी नीति ?

स्थानीय और नियोजन नीति का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक रूप से भी बेहद जटिल है. संवैधानिक बाधाओं की बात की जाए तो, भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अवसर का अधिकार देता है. ऐसे में किसी राज्य में पूरी तरह स्थानीयता आधारित नौकरी नीति अदालत में चुनौती का सामना करती है. विशेषज्ञों का कहना है कि 100 प्रतिशत आरक्षण या सिर्फ खतियान आधारित नीति को न्यायालय में टिकाना आसान नहीं है.

स्थानीय नीति की मांग करते छात्र (ETV Bharat)

दूसरी 1932 खतियान की व्यावहारिक समस्या है. राज्य के कई हिस्सों में 1932 के रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं हैं. कोल्हान जैसे क्षेत्रों में बाद के सर्वे रिकॉर्ड मौजूद हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि जिनके पास 1932 का रिकॉर्ड नहीं है, उनकी स्थानीयता कैसे तय होगी?

इसके अलावा राजनीति और वोट बैंक स्थानीय नीति झारखंड में भावनात्मक मुद्दा है. राजनीतिक दल इसे चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं. कभी “मूलवासी बनाम बाहरी” की बहस छिड़ती है, तो कभी रोजगार और पहचान की राजनीति तेज हो जाती है. लेकिन आज तक कोई सरकार ऐसा मॉडल नहीं ला सकी जिस पर व्यापक सहमति बन सके.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं ?

शिक्षाविद यूएन तिवारी का मानना है कि जब तक स्थानीय नीति जमीन पर लागू नहीं होगी, तब तक झारखंड के युवाओं को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाएगा. उनके अनुसार स्थानीयता और नियोजन नीति दोनों एक-दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं. अगर स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं होगी तो नियोजन नीति भी लगातार विवादों में फंसी रहेगी. वे कहते हैं कि आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन झारखंड की अपनी एक स्पष्ट स्थानीय नीति होना जरूरी है ताकि यहां के युवाओं को अवसर मिल सके.

भाजपा और झामुमो आमने-सामने

इस मुद्दे पर भाजपा और झामुमो लगातार एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं. भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का कहना है कि 2012 में भाजपा ने स्थानीय और नियोजन नीति के मुद्दे पर ही समर्थन वापस लिया था. उनका आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार ने 1932 खतियान का मुद्दा सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए उठाया, लेकिन आज तक कोई ठोस नीति नहीं बना सकी. वे कहते हैं कि रघुवर दास सरकार ने 1985 कट-ऑफ के जरिए स्पष्ट नीति देने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में उसे समाप्त कर दिया गया.

वहीं, झामुमो नेता अंतू तिर्की का कहना है कि स्थानीय नीति के लिए झारखंड में लंबे संघर्ष हुए हैं और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है. उनका आरोप है कि भाजपा सरकारों ने कभी नहीं चाहा कि झारखंड में मजबूत स्थानीय नीति बने. उनके मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार लगातार प्रयास कर रही है और प्रस्ताव राजभवन भेजा जा चुका है, लेकिन बार-बार तकनीकी आपत्तियों के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा.

सबसे ज्यादा प्रभावित कौन ?

इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित झारखंड का युवा वर्ग हो रहा है. राज्य के हजारों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हर भर्ती प्रक्रिया कोर्ट केस, नीति विवाद या राजनीतिक टकराव में फंस जाती है. युवाओं का कहना है कि दूसरे राज्यों में मजबूत स्थानीय नीति होने से वहां के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलती है, जबकि झारखंड के युवा आज भी स्पष्ट व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं. कई छात्र संगठनों का दावा है कि रोजगार के अभाव में झारखंड के युवा दूसरे राज्यों में मजदूरी और छोटे काम करने को मजबूर हैं. वहां भी उन्हें भेदभाव और परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

पहचान, अधिकार और भविष्य की लड़ाई

झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति अब सिर्फ सरकारी दस्तावेज का विषय नहीं रह गया है. यह राज्य की पहचान, युवाओं के भविष्य और राजनीतिक दिशा से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल बन चुका है. एक तरफ संवैधानिक सीमाएं हैं, दूसरी तरफ झारखंड आंदोलन की भावनाएं. एक ओर समावेशी नीति की जरूरत है, तो दूसरी ओर स्थानीय युवाओं के अधिकारों की मांग. 26 साल बाद भी झारखंड इस संतुलन को नहीं बना पाया है. जब तक कानूनी रूप से टिकाऊ, सामाजिक रूप से स्वीकार्य और राजनीतिक रूप से ईमानदार नीति नहीं बनेगी, तब तक स्थानीयता और नियोजन नीति का यह विवाद खत्म होता नहीं दिखता और तब तक झारखंड का युवा अपने ही राज्य में “पहचान” और “अधिकार” के सवाल के साथ संघर्ष करता रहेगा.

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