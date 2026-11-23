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घरेलू हिंसा को न करें नजरअंदाज, निष्पक्षता और स्वतंत्रता से हो समस्या का समाधान: राज्यपाल

निष्पक्षता और स्वतंत्रता से हो समस्या का समाधान ( ETV Bharat )

रायपुर: पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का आज एक कार्यक्रम आयोजित हुआ. आयोजन में राज्यपाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. राज्यपाल ने कहा कि घरेलू हिंसा न सिर्फ बड़ी चुनौती है बल्कि इस समस्या को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता. मानव तस्करी और घरेलू हिंसा के मुद्दे पर आयोजित कार्यशाला में बोलते हुए राज्यपाल ने कहा, इन चुनौतियों से निपटना जरूरी है, जिसके लिए सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए. रमेन डेका ने कहा कि इसके लिए समाज सहित स्वंयसेवी संस्थाओं को भी आगे आना होगा. समाज में जब जागरुकता बढ़ेगी तब पीड़ितों को मदद और न्याय मिल पाएगा.

घरेलू हिंसा को न करें नजरअंदाज राज्यपाल रमेन डेका ने कहा, ''मानव तस्करी आज खतरनाक रूप ले चुकी है. अब इसका संबंध केवल लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव अंगों की मांग के कारण भी इसकी घटनाएं सामने आ रही हैं. यह एक गंभीर मुद्दा बन चुका है. इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है.''