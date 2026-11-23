घरेलू हिंसा को न करें नजरअंदाज, निष्पक्षता और स्वतंत्रता से हो समस्या का समाधान: राज्यपाल
रमेन डेका ने ये बातें मानव तस्करी और घरेलू हिंसा विषय पर आयोजित कार्यशाला में कही. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 6:35 PM IST
रायपुर: पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का आज एक कार्यक्रम आयोजित हुआ. आयोजन में राज्यपाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. राज्यपाल ने कहा कि घरेलू हिंसा न सिर्फ बड़ी चुनौती है बल्कि इस समस्या को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता. मानव तस्करी और घरेलू हिंसा के मुद्दे पर आयोजित कार्यशाला में बोलते हुए राज्यपाल ने कहा, इन चुनौतियों से निपटना जरूरी है, जिसके लिए सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए. रमेन डेका ने कहा कि इसके लिए समाज सहित स्वंयसेवी संस्थाओं को भी आगे आना होगा. समाज में जब जागरुकता बढ़ेगी तब पीड़ितों को मदद और न्याय मिल पाएगा.
घरेलू हिंसा को न करें नजरअंदाज
राज्यपाल रमेन डेका ने कहा, ''मानव तस्करी आज खतरनाक रूप ले चुकी है. अब इसका संबंध केवल लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव अंगों की मांग के कारण भी इसकी घटनाएं सामने आ रही हैं. यह एक गंभीर मुद्दा बन चुका है. इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है.''
पहले संयुक्त परिवारों की व्यवस्था थी, लेकिन अब एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है. घरेलू हिंसा पहले भी होती थी और आज भी हो रही है. अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी परिस्थितियां भी इस समस्या को बढ़ा सकती हैं. घरेलू हिंसा का शिकार केवल गृहिणियां ही नहीं, बल्कि बाहर जाकर काम करने वाली महिलाएं भी होती हैं: रमेन डेका, राज्यपाल
''सही से काउंसलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए''
राज्यपाल रमेन डेका ने कहा, ''घरेलू हिंसा को किसी भी प्रकार की लत की तरह ही गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव व्यक्ति, परिवार और समाज सभी पर पड़ता है. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज को जागरूक करना होगा. परिवार के नैतिक मूल्यों और सामाजिक वातावरण की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है. जिन मामलों में पारिवारिक या मनोवैज्ञानिक समस्याएं सामने आती हैं, उनमें सही से काउंसलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए.''
घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए. कानून के दायरे में रहते हुए प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को समझकर उचित कार्रवाई होनी चाहिए. इस दिशा में पुलिस, न्यायपालिका, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है. मीडिया को समाज में जागरूकता और सकारात्मक बदलाव लाने का महत्वपूर्ण माध्यम है: रमेन डेका, राज्यपाल
3 दिवसीय प्रशिक्षण में महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण के साथ मानव तस्करी एवं घरेलू हिंसा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी. घरेलू हिंसा के प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर हमारा फोकस है: डॉ. ममता साहू, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग
जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत: राज्यपाल
राज्यपाल रमेन डेका ने कार्यशाला में होने वाले विचार-विमर्श और उससे निकलने वाले निष्कर्षों को जमीनी स्तर पर लागू करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि केवल चर्चा करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि कार्यशाला में तय किए गए सुझावों और उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए. कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी शामिल हुईं.
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