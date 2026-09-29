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Rajasthan Tourism : 4 साल में 133 फीसदी बढ़े राजस्थान आने वाले सैलानी, 100 घरेलू ओवरनाइट यात्राओं में 8 का ठिकाना धरती धोरा री

राजस्थान आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ी... ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान घूमने के लिए देशभर के लोगों की पसंद लगातार बढ़ रही है. देश में घर से बाहर कम से कम एक रात रुकने वाली हर 100 घरेलू यात्राओं में करीब 8 यात्राओं का गंतव्य राजस्थान है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के जुलाई 2025 से जून 2026 के घरेलू पर्यटन खर्च सर्वे में यह जानकारी सामने आई है.

ओवरनाइट घरेलू यात्राओं के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है. उत्तर प्रदेश 15.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पहले और तमिलनाडु 13.4 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है. राजस्थान की हिस्सेदारी 8 प्रतिशत है. राजस्थान में 25 करोड़ से ज्यादा घरेलू पर्यटक : पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में राजस्थान में 25.25 करोड़ घरेलू पर्यटक पहुंचे. यह संख्या 2024 के मुकाबले 9.7 फीसदी ज्यादा है. अगर पिछले चार साल के आंकड़ों को देखें, तो राजस्थान में घरेलू पर्यटन तेजी से बढ़ा है. साल 2022 में 10.83 करोड़ घरेलू पर्यटक राजस्थान आए थे. 2023 में यह संख्या 17.91 करोड़, 2024 में 23.01 करोड़ और 2025 में 25.25 करोड़ हो गई, यानी चार साल में राजस्थान आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या करीब 133 फीसदी बढ़ी है. 2025 में राजस्थान पहुंचे 25.25 करोड़ घरेलू पर्यटक (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें : विदेशी पर्यटक बनाम घरेलू पर्यटक : सीकर ने जयपुर को पीछे छोड़ा, जानिए कैसे बदल रहा राजस्थान का पर्यटन मॉडल धार्मिक यात्रा सबसे ज्यादा : देश में होने वाली ओवरनाइट घरेलू यात्राओं में सबसे बड़ा हिस्सा धार्मिक और तीर्थ यात्राओं का है. कुल यात्राओं में 47.7 फीसदी यात्राएं धार्मिक और तीर्थयात्रा के लिए हुईं. इसके बाद 29.6% यात्राएं इलाज और स्वास्थ्य से जुड़ी रहीं. 22.1% लोग छुट्टियां और मनोरंजन के लिए यात्रा पर निकले, जबकि 0.6% यात्राएं शॉपिंग के लिए हुईं. राजस्थान के लिए यह आंकड़ा खास है, क्योंकि प्रदेश में धार्मिक स्थलों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और एडवेंचर टूरिज्म के भी कई विकल्प मौजूद हैं. युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक धार्मिक यात्रा की पसंद : उम्र के हिसाब से देखें तो धार्मिक पर्यटन का रुझान लगभग हर आयु वर्ग में दिखाई देता है. 15 से 24 साल के युवाओं की 45.3% यात्राएं धार्मिक और तीर्थ स्थलों के लिए थीं. वहीं, 25 से 59 साल की उम्र के लोगों में धार्मिक यात्राओं की हिस्सेदारी 50.7% रही.

60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में धार्मिक यात्रा के साथ मेडिकल टूरिज्म का रुझान भी काफी ज्यादा दिखाई दिया. इस आयु वर्ग की 32.3% यात्राएं इलाज और स्वास्थ्य से जुड़ी थीं. वहीं, 14 साल तक के बच्चों से जुड़ी यात्राओं में धार्मिक यात्राओं की हिस्सेदारी 50.3% रही. ज्यादातर लोग 2 से 3 रात रुकते हैं : घरेलू पर्यटकों की यात्रा कितने दिन की होती है, इसका भी सर्वे में आंकड़ा सामने आया है. सबसे ज्यादा 40.6% यात्राएं 2 से 3 रात की होती हैं. 23.6% यात्राएं सिर्फ एक रात की थीं, जबकि 16.9% यात्राएं 4 से 5 रात की रहीं. 6 से 7 रात की यात्राओं की हिस्सेदारी 7.3% और 8 से 9 रात की 2.8% रही. वहीं, 10 रात या उससे ज्यादा रुकने वाली यात्राएं 8.8% रहीं. यानी बड़ी संख्या में घरेलू पर्यटक छोटी अवधि की यात्राएं करना पसंद कर रहे हैं.