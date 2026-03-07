ETV Bharat / state

'लड़ाई वहां, महंगाई यहां' LPG के दाम 60 रुपये बढ़े, पटना की गृहिणियों ने क्या कहा?

महिलाओं ने पूछा-गरीब लोग कहां जाएं : पटना के दीघा निवासी मुन्नी माधुरी बताती हैं कि, हर बार गैस की कीमत बढ़ने से घर का बजट प्रभावित होता है. हालांकि अब हम महिलाओं को इसकी कुछ हद तक आदत हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में गैस की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है. आप बताई गरीब कहां जाएगा, लड़ाई (ईरान इजरायल युद्ध) तो वहां हो रही हैं, लेकिन महंगाई हमारे यहां बढ़ रही है.

''चाहे किसी भी कारण से कीमतें बढ़ी हों, सरकार को आम लोगों को राहत देने के लिए इसे नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए. पहले जिस तरह 500 से 600 रुपये के बीच सिलेंडर मिल जाता था, उतना में फिर से मिले तो गरीब का गुजारा हो जाएगा.'' - सुनीता कुशवाहा, स्थानीय, पटना

रसोई गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपये बढ़े : पटना के पाटलीपुत्रा इलाके की सुनीता कुशवाहा ने कहा कि, गैस की कीमत बढ़ने का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि घर के किचन का पूरा हिसाब-किताब वही संभालती हैं. उनके मुताबिक जब गैस महंगी होती है तो रसोई का बजट गड़बड़ा जाता है और कई जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ती है.

पटना: अंतरराष्ट्रीय हालात और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखने लगा है. घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी से रसोई का बजट बिगड़ गया है. सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह बढ़ोतरी बड़ी परेशानी बन गई है. लोगों ने सरकार से गैस सिलेंडर की कीमतों को नियंत्रित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की.

''हमें यह ठीक से पता नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय हालात या किसी अन्य वजह से कीमत बढ़ी है, लेकिन आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार को कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए. अभी ईरान इजरायल में युद्ध में युद्ध हो रहा हैं, शांति के लिए प्रधानमंत्री को भी भारत की तरफ से पहल करनी चाहिए.'' - मुन्नी माधुरी, दीघा निवासी

हर घर पर असर पड़ेगा, रसोई के खर्चे बढ़ जाएंगे : पटना के 28 साल के युवक इम्तियाज कहते हैं कि, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से देश के हर नागरिक पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ता है. उन्होंने कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ती हैं तो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं.

एलपीजी के दाम बढ़ने पर पटना के लोगों में नाराजगी (ETV Bharat)

''इससे परिवहन से लेकर खाने-पीने की चीजों तक सब कुछ महंगा हो सकता है. इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर पड़ेगा. सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए हैं और उम्मीद भी नहीं है कि प्रधानमंत्री कुछ करेंगे.'' - इम्तियाज, निवासी, पटना

'स्थिति नॉर्मल कीजिए प्रधानमंत्री जी' : महिला रेखा देवी ने कहा कि, गैस की कीमत बढ़ी है तो सबसे अधिक परेशानी उनके जैसे गरीब परिवार के लोगों को होगी. गैस सिलेंडर की कीमत ₹1000 के पार चला गया है. ऐसे में अब गरीब कैसे इस महंगाई को झेलेगा, कहां से खाएगा?.

रेखा देवी, निवासी, पटना (ETV Bharat)

''अमीर को तो ₹60 बढ़े या ₹100 बढ़े, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन उनके जैसे गरीब परिवार को बहुत अधिक फर्क पड़ेगा. इसलिए गैस की कीमत पहले जैसे ₹500 के करीब हो जाए और प्रधानमंत्री कुछ कोशिश करें कि गैस सिलेंडर का दाम कम हो.'' - रेखा देवी, निवासी, पटना

इससे पहले कब बढ़े थे दाम : इससे पहले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आखिरी बार 8 अप्रैल 2025 में बढ़ाई गई थी. जिसके बा अब घरेलू एलपीजी की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 रुपये बढ़े है. ऐसे में घर की रसोई से बाहर का खाना सब पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है.

'देश में एनर्जी सप्लाई और फ्यूल की कोई कमी नहीं' : दरअसल, केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को दावा किया था कि मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव के बीच पेट्रोल और गैस की दिक्कत नहीं होगी.

उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा- ''हमारी प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए सस्ता और टिकाऊ फ्यूल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, और हम इसे आराम से कर रहे हैं. भारत में एनर्जी की कोई कमी नहीं है, और हमारे एनर्जी कंज्यूमर्स के लिए चिंता की कोई बात नहीं है.''