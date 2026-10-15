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सिरसा में घरेलू कलह का खौफनाक अंत, पहले पत्नी को मारा, फिर की आत्महत्या

SIRSA MURDER & SUICIDE ( ETV Bharat )

सिरसा: दशमेश नगर में घरेलू कलह के चलते एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. यहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद खुद भी जान दे दी. घटना की सूचना मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की. मृतकों की पहचान 45 वर्षीय चंद्र प्रकाश और उसकी पत्नी शीला के रूप में हुई है.

पत्नी की हत्या कर शख्स ने किया सुसाइड: चंद्र प्रकाश चिनाई (मिस्त्री) का कार्य करता था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच अक्सर घरेलू कलह रहती थी. इसी घरेलू विवाद को वारदात का संभावित कारण माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर घटना से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जाएगी. घटना का पता चलने पर परिवार और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया.