सिरसा में घरेलू कलह का खौफनाक अंत, पहले पत्नी को मारा, फिर की आत्महत्या
सिरसा में घरेलू कलह के चलते एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी जान दे दी.
Published : October 15, 2026 at 2:47 PM IST
सिरसा: दशमेश नगर में घरेलू कलह के चलते एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. यहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद खुद भी जान दे दी. घटना की सूचना मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की. मृतकों की पहचान 45 वर्षीय चंद्र प्रकाश और उसकी पत्नी शीला के रूप में हुई है.
पत्नी की हत्या कर शख्स ने किया सुसाइड: चंद्र प्रकाश चिनाई (मिस्त्री) का कार्य करता था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच अक्सर घरेलू कलह रहती थी. इसी घरेलू विवाद को वारदात का संभावित कारण माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर घटना से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जाएगी. घटना का पता चलने पर परिवार और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया.
घरेलू कलह के चलते उठाया खौफनाक कदम: वहीं मृतक चंद्र प्रकाश के भाई सुभाष कुमार ने बताया कि पति-पत्नी के बीच घरेलू कलह रहती थी. कल भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. दोनों का आपस में अक्सर कलह रहता था.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: जांच अधिकारी लेखराज ने बताया कि "जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो शीला का शव घर की रसोई में पड़ा मिला, जबकि चंद्र प्रकाश कमरे में मृत मिला. आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोनों शवों को कब्जे में लिया. पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया. मृतक दंपती के बेटे गौरव के बयान भी दर्ज किए हैं. उनके आधार पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है."
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