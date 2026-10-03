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सरिस्का में पर्यटन सीजन का आगाज: 3 ट्रैक के पास 10 से 15 टाइगर का मूवमेंट, पहले तीन दिन में आए 1500 सैलानी

सरिस्का के तीन ट्रैक के पास 10 से 15 टाइगर का मूवमेंट होने से पर्यटकों को बाघ व लेपर्ड की साइटिंग खूब हो रही है.

Tigress ST-9 in Sariska
सरिस्का में बाघिन एसटी 9 (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2026 at 8:54 PM IST

4 Min Read
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अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में नए पर्यटन सीजन की शुरुआत देशी-विदेशी पर्यटकों को लुभाने से हुई. अब तक देशी पर्यटको के साथ पांच देशों के टूरिस्ट सरिस्का में सफारी का आनंद ले चुके हैं. सरिस्का में टाइगर्स की बढ़ती संख्या के चलते पर्यटकों के लिए बाघ दर्शन के अवसर बढ़े हैं. इन दिनों सरिस्का के तीन ट्रैक के पास 10 से 15 टाइगर का मूवमेंट होने से पर्यटकों को बाघ व लेपर्ड की साइटिंग खूब हो रही है. सरिस्का के बफर व कोर एरिया में 15 से अधिक टाइगर्स के मूवमेंट से आगामी समय में ज्यादातर पर्यटकों को बाघों की साइटिंग की उम्मीद जगी है. एक अक्टूबर से शुरू पर्यटन सीजन में सरिस्का में डेढ़ हजार से ज्यादा पर्यटक सफारी का आनंद ले चुके हैं.

सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ संग्रामसिंह कटियार ने बताया, एक अक्टूबर से शुरू पर्यटन सीजन में हर दिन सफारी लगभग फुल चल रही है. अक्टूबर की ऑनलाइन बुकिंग पहले फुल है. ऑफलाइन बुकिंग से भी पर्यटकों को सरिस्का में प्रवेश दिया जा रहा है. इस सीजन में अब तक पर्यटकों को टाइगर, लेपर्ड व अन्य वन्यजीवों की साइटिंग हो रही है.

सीसीएफ संग्रामसिंह कटियार (ETV Bharat Alwar)

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तीन दिन में आए 1500 सैलानी: कटियार ने बताया कि पर्यटन सीजन के तीन दिन में डेढ़ हजार से ज्यादा पर्यटक अब तक सरिस्का में प्रवेश ले चुके हैं. देशी पर्यटकों के साथ ही जर्मनी, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, नॉर्थ कोरिया समेत कई अन्य देशों के पर्यटक सरिस्का में सफारी का आनंद ले चुके हैं. विेदशी पर्यटकों के आने से सरिस्का की ख्याति विश्व पटल पर तेजी से उभर सकेगी. इसका आने वाले समय में सरिस्का को लाभ मिलेगा. विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरिस्का में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. सरिस्का में इंटरप्रिटेशन सेंटर व कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. यह निर्माण मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है.

तीन ट्रैकों के पास अच्छा मूवमेंट: सीसीएफ कटियार ने बताया, सरिस्का में तीन ट्रैकों के पास 10 से 15 टाइगर का मूवमेंट है. इन ट्रैकों पर सफारी करने वाले पर्यटकों के लिए टाइगर की साइटिंग के अवसर बढ़ गए. ये टाइगर इन्हीं ट्रैकों के पास घूमते हैं और अपनी जगह बदलते रहते हैं. इस सीजन की शुरुआत में पर्यटकों को टाइगर के साथ लेपर्ड की साइटिंग भी हुई है. सरिस्का के कोर एवं बफर एरिया में 15 से ज्यादा टाइगरों की मौजूदगी से पर्यटकों को आने वाले समय में भी अच्छी साइटिंग की उम्मीद है. वर्तमान में सरिस्का में 56 टाइगर है, जिनमें 28 से ज्यादा वयस्क और अन्य शावक हैं. इनमें कई शावक अब वयस्क होने की दहलीज पर है. सरिस्का प्रशासन का प्रयास रहेगा कि पर्यटकों को बाघ, लेपर्ड व अन्य वन्यजीवों की अच्छी साइटिंग हो सकेगी.

Foreign tourists arrive for a safari in Sariska
सरिस्का में सफारी के लिए पहुंचे विदेशी पर्यटक (ETV Bharat Alwar)

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रेप्टर्स के सर्वे का करेंगे प्रयास: सीसीएफ कटियार ने बताया कि गत वर्ष सरिस्का में तितलियों का सर्वे कराया था. 71 प्रजाति की तितलियों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया. इस वर्ष सरिस्का में रेप्टर्स प्रजाति का सर्वे का प्रयास करेंगे. सरिस्का में कई प्रजाति के रेप्टर की मौजूदगी है. इस सर्वे में कई ऐसे वन्यजीवों को चिन्हित किए जाएंगे, जो पहले कभी रिकॉर्ड में नहीं आ सके.

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