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सरिस्का में पर्यटन सीजन का आगाज: 3 ट्रैक के पास 10 से 15 टाइगर का मूवमेंट, पहले तीन दिन में आए 1500 सैलानी

सरिस्का में बाघिन एसटी 9 ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में नए पर्यटन सीजन की शुरुआत देशी-विदेशी पर्यटकों को लुभाने से हुई. अब तक देशी पर्यटको के साथ पांच देशों के टूरिस्ट सरिस्का में सफारी का आनंद ले चुके हैं. सरिस्का में टाइगर्स की बढ़ती संख्या के चलते पर्यटकों के लिए बाघ दर्शन के अवसर बढ़े हैं. इन दिनों सरिस्का के तीन ट्रैक के पास 10 से 15 टाइगर का मूवमेंट होने से पर्यटकों को बाघ व लेपर्ड की साइटिंग खूब हो रही है. सरिस्का के बफर व कोर एरिया में 15 से अधिक टाइगर्स के मूवमेंट से आगामी समय में ज्यादातर पर्यटकों को बाघों की साइटिंग की उम्मीद जगी है. एक अक्टूबर से शुरू पर्यटन सीजन में सरिस्का में डेढ़ हजार से ज्यादा पर्यटक सफारी का आनंद ले चुके हैं.