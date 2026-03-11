ETV Bharat / state

महंगी हुई डोमेस्टिक हवाई यात्रा: रांची से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के किराए में 25–35% तक बढ़ोतरी

रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खड़ा विमान. ( फोटो-ईटीवी भारत )