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वाराणसी में तैयार हुए दो डॉल्फिन प्वाइंट; देशी-विदेशी मेहमानों के बीच डॉल्फिन सफारी का क्रेज

वाराणसी: मंदिर, घाट और ऐतिहासिक धरोहरों के शहर काशी में दो डॉल्फिन प्वाइंट तैयार हुए हैं. यहां देश-विदेश के लोग डॉल्फिन की अठखेलियां देखने पहुंचते हैं. इनका ख्याल महिलाएं रखती हैं, जिन्हें डॉल्फिन मां के नाम से जाना जाता है. इनकी देखरेख में समय के साथ यहां बढ़ती डॉल्फिन की संख्या लोगों के लिए और भी ज्यादा रोमांचक माहौल बनाती है. यहां लोग नावों में सवार होकर डॉल्फिन के बीच पहुंचते हैं.

बता दें कि वाराणसी में शहर से 35 किलोमीटर दूर ढकवा और कैथी दो जगह को डॉल्फिन सेंटर तैयार किए गए हैं. वहां पर सैकड़ो की संख्या में डॉल्फिन मौजूद हैं. अब यह विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इस प्वाइंट को अब अंतरराष्ट्रीय सर्किट के रूप में भी डेवलप किया जाएगा.

ढाकवा की डॉल्फिन सफारी: वन पर्यवेक्षक रवि कुमार ने बताया कि वर्तमान गणना के अनुसार कानपुर बैराज से चुनार तक पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक डाल्फिन की संख्या पाई गई है, इससे उत्साहित होकर हम लोगों ने डॉल्फिन के लिए दो केंद्रों को तैयार किया है.

इसमें वाराणसी के ढकवा और गाजीपुर बॉर्डर के पास कैथी विलेज में डॉल्फिन केंद्र तैयार किए गए हैं. जहां आम जनमानस को उसकी जानकारी देने का भी प्रयास कर रहे हैं. वर्तमान में ढकवा गांव में यदि पर्यटक जाते हैं.

पर्यटक यहां भ्रमण करते हैं, तो डॉल्फिन प्वाइंट पर जाकर के डॉल्फिन को नदी के अंदर छलांग लगाते हुए देख सकते हैं. इसके साथ ही विभिन्न स्कूलों के बच्चे, नागरिक, टूरिस्ट को ले जाकर भी जागरूकता बढ़ाई जा रही है. लोग भी इसको लेकर बेहद उत्साहित हैं.

कुछ वर्षों में बढ़ी डॉल्फिन की संख्या: उन्होंने बताया कि वर्तमान जनगणना के अनुसार, कुल 600 प्लस डॉल्फिन की संभावना है. इसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जरिए 2024 की जनगणना को 2025 में जारी किया गया है.

उसी को हम लोग आधार मानते हुए इसका संरक्षण कर रहे हैं. इसी के क्रम में हम लोगों ने डॉल्फिन मित्रों को यहां पर तैनात किया है, जो लगातार नदी में और नदी के आसपास इलाके में जाकर के शिक्षा और अवेयरनेस के माध्यम से डॉल्फिन के बारे में जागरूक कर रहे हैं.

इसके साथ ही नमामि गंगे परियोजना भवन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहे हैं कि डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग व अन्य इंतजाम करना शामिल है.

देशी-विदेशी मेहमानों के बीच डॉल्फिन सफारी का क्रेज. (Photo Credit: ETV Bharat)

डॉल्फिन मां के जरिए हो रहा संरक्षण: डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन मित्रों को तैनात किया गया है. यह डॉल्फिन मित्र महिलाएं हैं, जो इनका ख्याल रखती हैं. इन महिलाओं में से एक प्रीति निषाद हैं, जो हर दिन यहां आकर की सुबह से शाम तक डॉल्फिन के दिनचर्या को देखती हैं और गांव जाकर लोगों को जागरूक करती हैं कि वह यह गंगा में किसी तरीके का कचरा न करें. दूर से डॉल्फिन को देखें.

प्रीति बताती हैं कि समय के साथ अब लोगों में डॉल्फिन को लेकर के बड़ी जागरूकता है. यहां हम लोग कैंप के माध्यम से किताबों के माध्यम से अलग-अलग तरीके से कैंपेनिंग करके स्कूलों में जाकर के गांव में जाकर की बच्चों को, गांव वालों को डॉल्फिन के बारे में बताते हैं.

यह भी बताते हैं कि कैसे उन्हें सुरक्षित रखा जाए. नाविकों के साथ भी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं. हम उन्हें बताते हैं कि उन्हें गंगा नदी में बड़ा जाल नहीं फेंकना है और यदि उनके जाल में कोई डॉल्फिन फंस जाती है, तो तुरंत इसकी सूचना उन्हें वन विभाग को देनी है.

अपने साथ उनको चाकू और कैंची रखना है. जैसे हीं डॉल्फिन फंसे तुरंत जाल काटकर उन्हें गंगा में प्रवाहित करना है. हम नाविकों को यह भी बताते हैं कि किस तरीके से डॉल्फिन को बिना परेशान किए गंगा में नौका विहार कराना है, जिससे उनका रोजगार भी बना रहे और डॉल्फिन भी सुरक्षित रहे.

ढाकवा क्यों है डाल्फिन की फेवरेट: यह क्षेत्र डॉल्फिन के लिए अनुकूल क्यों है? इस बात को लेकर डॉल्फिन मित्र प्रीति कहती हैं कि वाराणसी का ढकवा और कैथी इलाका गंगा डॉल्फिन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह प्रकृति के साथ रहने और बात करने वाली जीव है.

यह पानी के बाहर ही निकालकर के सांस लेते हैं. ऐसे में इन्हें साफ स्थान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. यह ऐसे हीं स्थान पर रहते हैं, जहां का पानी साफ और शांत वातावरण हो. उन्होंने बताया कि इस इलाके की तरफ बेहद शांत वातावरण होता है.