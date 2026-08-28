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श्रावस्ती में नहर में मिली डॉल्फिन की मौत; पीएम रिपोर्ट के बाद पता चलेगी वजह, रेस्क्यू कर नदी में छोड़ी गई थी

वन क्षेत्राधिकारी मोहित श्रीवास्तव ने बताया कि डॉल्फिन के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

श्रावस्ती में नहर में मिली डॉल्फिन
श्रावस्ती में नहर में मिली डॉल्फिन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 8:32 PM IST

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श्रावस्ती : जिले के ककरदरी वन रेंज क्षेत्र में बहने वाली नहर में मिली डॉल्फिन की मौत हो गई. वन विभाग की टीम ने सूचना मिलने पर डॉल्फिन को रेस्क्यू कर नदी में छोड़ दिया था. इसके बाद डॉल्फिन की मौत की सूचना आने से वन विभाग की रेस्क्यू प्रक्रिया और डॉल्फिन की पहले से खराब हालत को लेकर सवाल उठने लगे हैं. फिलहाल वन विभाग की ओर से डॉल्फिन के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.

ककरदरी बीट के वन क्षेत्राधिकारी मोहित श्रीवास्तव ने बताया कि डॉल्फिन के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

बताया जा रहा है कि बीते गुरुवार को ककरदरी वन रेंज क्षेत्र की नहर में गंगा डॉल्फिन की गतिविधियां दिखाई दी थीं. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. डॉल्फिन को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया.

नाले में पानी की स्थिति और डॉल्फिन की गतिविधियों को देखते हुए काफी मशक्कत के बाद जाल की मदद से उसे बाहर निकाला गया. रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम डॉल्फिन को सुरक्षित नदी तक ले गई और उसके अनुकूल जलक्षेत्र में छोड़ दिया. अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश के कारण नदियों और जलधाराओं में जलस्तर एवं बहाव बढ़ने से डॉल्फिन बहकर नाले में पहुंची होगी. हालांकि नदी में छोड़े जाने के बाद डॉल्फिन की मौत होने से पूरे मामले पर सवाल खड़े हो गए हैं.

यह भी पढ़ें : VIDEO : शारदा नहर में आईं 2 मादा डॉल्फिन, एक की मौत, दूसरे की वन विभाग ने बचाई जान

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