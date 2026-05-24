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Explainer: डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा तो महंगी हो गई NRI सीट से MBBS की पढ़ाई, बिगड़ गया बजट... अब FEE जमा कराने पर संकट

बीच में पढ़ाई छोड़ नहीं सकते, फीस भरना हुआ मुश्किल: पेरेंट्स कीर्ति सिंह ने बताया कि कोटा मेडिकल कॉलेज में उनकी बेटी पढ़ रही है. उसका साल 2024 में एडमिशन हुआ था. तब फीस 30.60 लाख जमा हुई थी, ऐसे में तब प्रति सेमेस्टर 15.30 लाख रुपए फीस थी, लेकिन तीसरे सेमेस्टर की फीस 15.86 और चौथे की 16.82 लाख जमा हुई है. यह पहले सेमेस्टर से तीसरे में 56 हजार और दूसरे में डेढ़ लाख से ज्यादा बढ़ गई है. वर्तमान में डॉलर 97 रुपए पर है. आगे डॉलर के दाम पता नहीं कितने बढ़ेंगे, इसीलिए हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि स्टूडेंट की फीस रुपए में ले ली जाए.

कोटा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट शाहिद खान का कहना है कि हमारी फीस डॉलर में फिक्स है, यह एडमिशन के समय पर तय की गई थी, लेकिन कन्वर्जन चार्ज डॉलर का बढ़ रहा है. ऐसे में हमें रुपए में ज्यादा फीस देनी पड़ रही है. हर 6 महीने में हमें फीस देनी होती है. जिसमें हर बार अलग-अलग कन्वर्जन चार्ज लग रहा है और करीब लाखों रुपए साल में फीस बढ़ जा रही है.

मेडिकल कॉलेज कोटा के प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार कॉलेज प्रशासन स्टूडेंट से फीस लेता है. हर साल स्टूडेंट की फीस राज्य सरकार तय करती है. यह फीस डॉलर (US Dollar) में निर्धारित होती है. उन्होंने बताया कि एडमिशन के समय 1 साल की फीस ली जाती है, और इसके बाद फीस सेमेस्टर के अनुसार ली जाती है. एमबीबीएस की पढ़ाई 9 सेमेस्टर में होती है, इसीलिए पहले दो सेमेस्टर की फीस एक साथ प्रवेश के समय में ली जाती है. फिर 7 सेमेस्टर वाइज ली जाती है. इस फीस को राज्य सरकार के निर्देश पर हम उस समय के यूएस डॉलर से रुपए में कन्वर्जेंस चार्ज के अनुसार निकाल कर लेते हैं.

बीते 6 महीने में भी 5 से 8 रुपए की गिरावट देखी गई है. इसका असर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एनआरआई सीट से एमबीबीएस कर रहे विद्यार्थियों पर भी देखने को मिल रहा है. उनकी फीस में 5 लाख रुपए तक का अंतर 1 साल में आ गया है. जबकि साल 2022 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की फीस में 15 लाख का अंतर है. जबकि साल 2024 और 2025 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की फीस में पूरी एमबीबीएस तक में करीब 20 लाख तक का अंतर आ जाएगा. ऐसा देश के अन्य कॉलेज में भी होगा, जहां डॉलर के कन्वर्जन चार्ज में फीस ली जा रही है.

कोटा : राजनीति और युद्ध के मैदानों में मची हलचल का सीधा असर अब राजस्थान के होनहार मेडिकल छात्रों की जेब और उनके भविष्य पर पड़ने लगा है. ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी तनाव के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. पेट्रोलियम पदार्थ व अन्य जरुरी प्रोडक्ट की सप्लाई चेन प्रभावित होने से लगातार यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया अचानक से ज्यादा गिर गया है. जबकि बीते कुछ सालों यूएस डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर हो रहा है. ऐसे में अब स्थिति और भी गंभीर हो गई है.

स्टूडेंट अमान अहमद का कहना है कि हमने जब 2024 में एडमिशन लिया था, तब यूएस डॉलर का कन्वर्जन चार्ज 83 रुपए के आधार पर फीस जमा की थी. फरवरी 2026 में हमने चौथे सेमेस्टर की फीस जमा की है, इसमें 92 कन्वर्जन चार्ज था. वर्तमान में 97 के आसपास पहुंच गया है, आने वाले दिनों में 100 भी हो सकता है, हमें अभी पांच बार फीस और जमा करनी है. हर परिवार का अलग सामर्थ्य होता है, कई स्टूडेंट के परिवार इस बढ़ी हुई फीस को जमा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो पहले तय किया था, उससे कई गुना ज्यादा यूएस डॉलर को रुपए में कन्वर्जन चार्ज बढ़ गया है. अब बीच में एमबीबीएस की पढ़ाई को छोड़ भी नहीं सकते हैं, परिवार के लिए फीस जमा करना भी मुश्किल हो रहा है. क्योंकि पूरे परिवार की आजीविका भी चलानी है. इस कन्वर्जन रेट के बढ़ने से लाखों रुपए साल का नुकसान हो रहा है.

डॉलर के झटके से थर्राया राजस्थान का मेडिकल सेक्टर (PHOTO ETV BHARAT GFX)

राजमेस का नियम हो लागू : स्टूडेंट शाहिद खान का कहना है कि जिस तरह से राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) के मेडिकल कॉलेज में रुपए में फीस ली जाने लगी है, यहां भी इस नियम को लागू कर देना चाहिए. इससे स्टूडेंट्स को फायदा होगा, उन्हें ज्यादा फीस नहीं देनी पड़ेगी. केवल कॉलेज को ही इससे फायदा हो रहा है, डॉलर में फीस एक ही है, लेकिन रुपए में फीस लाखों रुपए ज्यादा मिल रही है.

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शाहिद ने बताया कि राजमेस भी सरकारी ही मेडिकल कॉलेज है और वहां के छात्रों ने भी हमारी तरह नीट यूजी (NEET UG) परीक्षा के परिणाम और मेरिट के आधार पर ही प्रवेश लिया है. पाठ्यक्रम, शिक्षक और सुविधाएं सब एक जैसी हैं, फिर हमारे साथ यह दोहरा रवैया क्यों? हमें ज्यादा फीस रुपए में देनी पड़ रही है. शाहिद ने बताया कि अब उनके कॉलेज में 60 के आसपास स्टूडेंट हैं. जिनके साथ यह समस्या हो रही है. सभी एक रिट पिटीशन न्यायालय में दाखिल करने की तैयारी में है, क्योंकि जब उन्होंने एडमिशन लिया था. तब डॉलर की रेट कम थी और अब बढ़ गई है. इससे फीस में सालाना 5 लाख तक का अंतर आ गया है. अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है, अब हम बीच में एमबीबीएस को छोड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे लिए काफी समस्या हो रही है.

पूरी एमबीबीएस में 15 से 20 लाख ज्यादा : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि साल 2022 में एनआरआई (NRI) सीट पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी की बात की जाए तो 16537.50 यूएस डॉलर की प्रति सेमेस्टर फीस तय की गई थी. देव शर्मा ने बताया कि इस समय रुपए में कन्वर्जन चार्ज 79 के आसपास था, इस अनुसार विद्यार्थी की प्रति सेमेस्टर फीस 13 लाख और पूरे साल की फीस 26 लाख थी. साढ़े चार साल की एमबीबीएस में 1.10 करोड़ में पूरी हो जाती. लेकिन इन एमबीबीएस स्टूडेंट ने अपना नौवें सेमेस्टर की फीस 92 रुपए यूएस डॉलर के कन्वर्जन चार्ज के आधार पर जमा कराई है. इसके चलते इन विद्यार्थियों को फीस 2.15 लाख रुपए के आसपास ज्यादा चुकानी पड़ी है.

बीच में अलग-अलग कन्वर्जन चार्ज पर उसमें फीस जमा कराई है. ऐसे में इन विद्यार्थी की एमबीबीएस फीस 1.26 करोड़ में पूरी हुई है यानी उसे एमबीबीएस करने में 16 लाख अतिरिक्त देने पड़े हैं. जबकि बाद में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को करीब 25 लाख तक ज्यादा देने पड़ रहे हैं. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने 2025 में निर्णय लेते हुए नए राजमेस के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में रुपए में लेना शुरू कर दिया है, इस तरह से इन पुराने मेडिकल कॉलेज में भी इस निर्णय को लागू कर देना चाहिए. साथ ही साल 2024 और इसके पहले प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को भी रुपए में फीस जमा करने की छूट मिल जानी चाहिए.

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वर्तमान में 1600 स्टूडेंट्स हो रहे प्रभावित : राजस्थान में 26 सरकारी मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा की 455 एमबीबीएस सीट है. इनमें से कोटा, अजमेर और उदयपुर में 15-15 एमबीबीएस सीट एनआरआई कोटा में है. जबकि आरयूएचएस (RUHS) जयपुर में 23 सीट एनआरआई कोटे की है. जबकि राजमेस के अधीन संचालित हो रहे मेडिकल कॉलेज में 387 सीटें है. राजस्थान सरकार साल 2025 में राजमेस के मेडिकल कॉलेज की 387 एमबीबीएस सीटों की फीस साल कम कर दी थी, लेकिन कोटा, अजमेर, उदयपुर और आरयूएचएस जयपुर की सीट में कमी नहीं की गई है. वहीं साल 2024 व इससे पहले जिन विद्यार्थियों ने किसी भी एमबीबीएस सीट पर एनआरआई कोटे से एडमिशन लिया था, उनकी फीस को भी कम नहीं किया गया है. ऐसे में डॉलर की बढ़ी हुई प्राइस से करीब 1600 के आसपास विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं. इनमें फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स शामिल है.

पहले रुपया गिरने की स्पीड थी कम, अब तेज हुई : देव शर्मा ने बताया कि साल 2020 फरवरी में डॉलर के मुकाबले में 71.49 था, अगस्त में यह 74.87 हुआ. हालांकि इसके बाद फरवरी 2021 में रुपया फिर मजबूत हुआ. फरवरी 2021 में रुपया 73.13 था, यह अगस्त में 74.38 रहा था. इसी तरह से फरवरी 2022 में यह 74.76 पर पहुंचा था. एसएमएस तब यह महज 3 साल में 3 रुपए का अंतर आया था. हालांकि 2022 की मुकाबला 2026 फरवरी में यह अंतर 17 से 18 रुपए का आ गया है. इसी के चलते करीब 20 फ़ीसदी फीस बढ़ गई है. यह अंतर रुपए में बढ़ोतरी पर लाखों रुपए में पहुंच रहा है.

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कॉलेज भी वसूल रहे अलग-अलग कन्वर्जन चार्ज : स्टूडेंट का यह भी कहना है कि अलग-अलग मेडिकल कॉलेज में अलग-अलग कन्वर्जन चार्ज लिया जा रहा है. जबकि सरकार के अनुसार एक ही कन्वर्जेंस चार्ज होना चाहिए, ऐसे में कुछ मेडिकल कॉलेज ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और कुछ काम अगर 1 रुपए का भी अंतर इसमें होता है तो हजारों रुपए फीस कम ज्यादा हो जाती है. यह नुकसान सभी विद्यार्थियों को हो रहा है. ऐसे में कुछ कॉलेज कम फीस ले रहे हैं और कुछ ज्यादा फीस ले रहे है.