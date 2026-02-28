ETV Bharat / state

बीकानेर: 400 साल पुराना वैर मिटा, अब डोलची मार होली में बहता है प्रेम का रंग

बीकानेर में पानी से होली खेलते लोग ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: होली के मौके पर बीकानेर में डोलची मार होली का खेल ब्रज की लठमार होली की तरह ही प्रसिद्ध है. बीकानेर में इस अनोखी परंपरा को करीब 400 सालों से निभाया जा रहा है. डोलची मार होली करीब 400 साल पहले हुए संघर्ष के खात्मे से जुड़ी परंपरा के रूप में मनाई जाती है. बताया जाता है पुष्करणा समाज के आचार्य और व्यास जाति के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और दोनों जातियों के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ था. दोनों जातियों के बीच हुई इस कटुता को खत्म करने के लिए समाज की अन्य जातियों के साथ ही हर्ष जाति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दोनों जातियों में परस्पर प्रेम करवाया. तब से होली के मौके पर हर्ष और व्यास जातियों के बीच डोलची मार खेल का आयोजन किया जाता है. पढ़ें: बीकानेर में डोलची मार होली, एक ऐसा 'खेल' जो 400 साल से परंपरा के रूप में निभाया जा रहा दादा-पोता एक साथ: होलिका दहन से दो दिन पहले हर साल बीकानेर के हर्षों के चौक में चमड़े से बनी डोलची में पानी भरकर एक-दूसरे की पीठ पर फेंकने का यह खेल दोपहर बाद शुरू होता है और करीब तीन घंटे तक लगातार चलता है. बड़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े और युवा समेत यानी तीन पीढ़ियां दादा, पोता और पिता बड़े उत्साह के साथ इस खेल में अपनी भागीदारी निभाते हैं. इस दौरान एक-दूसरे पर होली के कटाक्ष भी किए जाते हैं.