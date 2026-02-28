ETV Bharat / state

बीकानेर: 400 साल पुराना वैर मिटा, अब डोलची मार होली में बहता है प्रेम का रंग

बीकानेर में डोलची मार होली में हर्ष और व्यास जातियां खूनी संघर्ष भुलाकर चमड़े की डोलची से पानी मारकर प्रेम का संदेश देती हैं.

Dolchi Maar Holi
बीकानेर में पानी से होली खेलते लोग (ETV Bharat Bikaner)
Published : February 28, 2026 at 8:39 PM IST

बीकानेर: होली के मौके पर बीकानेर में डोलची मार होली का खेल ब्रज की लठमार होली की तरह ही प्रसिद्ध है. बीकानेर में इस अनोखी परंपरा को करीब 400 सालों से निभाया जा रहा है. डोलची मार होली करीब 400 साल पहले हुए संघर्ष के खात्मे से जुड़ी परंपरा के रूप में मनाई जाती है.

बताया जाता है पुष्करणा समाज के आचार्य और व्यास जाति के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और दोनों जातियों के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ था. दोनों जातियों के बीच हुई इस कटुता को खत्म करने के लिए समाज की अन्य जातियों के साथ ही हर्ष जाति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दोनों जातियों में परस्पर प्रेम करवाया. तब से होली के मौके पर हर्ष और व्यास जातियों के बीच डोलची मार खेल का आयोजन किया जाता है.

दादा-पोता एक साथ: होलिका दहन से दो दिन पहले हर साल बीकानेर के हर्षों के चौक में चमड़े से बनी डोलची में पानी भरकर एक-दूसरे की पीठ पर फेंकने का यह खेल दोपहर बाद शुरू होता है और करीब तीन घंटे तक लगातार चलता है. बड़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े और युवा समेत यानी तीन पीढ़ियां दादा, पोता और पिता बड़े उत्साह के साथ इस खेल में अपनी भागीदारी निभाते हैं. इस दौरान एक-दूसरे पर होली के कटाक्ष भी किए जाते हैं.

चमड़े की डोलची: चमड़े से बनी डोलची से पीठ पर पानी मारने पर होने वाले दर्द को भी लोग हंसकर उत्साह के साथ सहन करते हुए इसमें भाग लेते हैं. खेल के अंत में गुलाल उड़ाकर खेल के समापन की औपचारिक घोषणा की जाती है. वैसे तो यह दो जातियों के बीच खेला जाने वाला खेल है, लेकिन अब बदलते समय में समाज की अन्य जातियों के लोग भी मौजूद रहकर इसे खेलते हैं.

प्यार का प्रतीक: यहां के श्रीकांत व्यास ने बताया कि मनमुटाव और झगड़े के बाद हुए खूनी संघर्ष की कहानी 400 साल पुरानी है, लेकिन अब उस घटना के बाद दोनों जातियों में हुए प्रेम की याद में परस्पर दोनों जातियां एक-दूसरे के सहयोग से इस खेल का आयोजन करती हैं, जो हमारे बीच प्यार का प्रतीक है. वहीं रमेश कुमार हर्ष ने कहा कि झगड़े का अंत प्यार से किया जा सकता है, यह संदेश हमारे समाज के बुजुर्गों ने आज से सैकड़ों साल पहले दिया था और आज भी इस बात को समझा जा सकता है. हम लोगों की अधिकतर रिश्तेदारी आपस में ही है, जो हमारे प्रेम और प्यार का परस्पर जुड़ाव है.

चमड़े से बनी डोलची: बीकानेर की डोलची मार होली में चमड़े से बनी डोलची का इस्तेमाल किया जाता है. होली में इसे एक अलग ही अंदाज में प्रयोग किया जाता है. पुरुष एक-दूसरे की पीठ पर पानी से भरी डोलची मारते हैं. जब यह पीठ पर पड़ती है तो उसका असर ऐसा होता है जैसे किसी ने जोर से कोड़ा मारा हो.

