डोईवाला में उप शिक्षा अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एक महिला भी पकड़ी गई
उत्तराखंड में आए दिन पकड़े जा रहे घूसखोर अधिकारी और कर्मचारी, इस बार उप शिक्षा अधिकारी और सह आरोपी महिला पकड़े गए
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 1, 2026 at 3:28 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 4:40 PM IST
डोईवाला: देहरादून जिले के डोईवाला विकासखंड में तैनात उप शिक्षा अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. विजिलेंस की टीम ने आरोपी अधिकारी को नेपाली फार्म के पास घूस लेते दबोचा है. इसके अलावा एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है. जिसके बाद उन्हें रायवाला कोतवाली ले जाया गया है.
बताया जा रहा है कि डोईवाला प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी हाल में तैनाती उप शिक्षा अधिकारी धनवीर सिंह बिष्ट ने ऋषिकेश क्षेत्र के एक स्कूल के आरटीई के तहत अध्ययनरत छात्रों के बिल के भुगतान के एवज में एक लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. जिस पर शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को रिश्वत मांगे जाने की सूचना दी थी. सूचना पर विजिलेंस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जाल बुना.
ट्रैप के अनुसार अधिकारी नेपाली फार्म में अपनी निजी गाड़ी से रिश्वत लेने पहुंचा. तभी विजिलेंस की टीम ने उप शिक्षा अधिकारी धनवीर सिंह बिष्ट और सह आरोपी पुष्पांजलि को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद उन्हें रायवाला कोतवाली ले जाकर की गहन पूछताछ की जा रही है. विजिलेंस के अधिकारियों की मानें तो जल्द ही मामले में जांच के साथ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
जानकारी के मुताबिक, उप शिक्षा अधिकारी धनवीर बिष्ट नेपाली फार्म में किसी निजी विद्यालय की आरटीई के तहत मिलने वाली धनराशि के लिए रिश्वत ले रहे थे. इस मामले में शिकायतकर्ता ने थाना सतर्कता सेक्टर देहरादन में रिश्वत मांगने की एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसका आरोप उपखंड शिक्षा अधिकारी धनवीर बिष्ट लगा था.
जिसके तहत आरोपी अधिकारी को निजी स्कूल के संचालक से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अध्ययनरत छात्रों की प्रतिपूर्ति (बिल भुगतान) के एवज में एक लाख रुपए की धनराशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. जिसके बाद आगे कार्रवाई की जा रही है.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम-
- धनवीर सिंह बिष्ट पुत्र गिंदू सिंह, पद- उपशिक्षा अधिकारी, प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी, डोईवाला, देहरादून
- पुष्पांजलि, निवासी- लेन नंबर 5, डालनवाला, देहरादून, वर्तमान में गुमानीवाला स्थित निजी स्कूल में तैनात
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