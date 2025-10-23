देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, दो के पैर में लगी गोली, एक आरोपी फरार
मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाश 25 वर्षीय सोहेल खान और 23 वर्षीय शानू ने दून अस्पताल के सामने हुई फायरिंग के मुख्य आरोपी हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2025 at 8:07 AM IST|
Updated : October 23, 2025 at 8:41 AM IST
देहरादून: दून अस्पताल के समाने युवक पर फायरिंग करने वाले आरोपियों के साथ बुधवार रात को डोईवाला के लालतप्पड़ क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ हुई. पुलिस ने लालतप्पड़ में बैरियर लगाकर बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी.
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं. जिसमें दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया. घायल बदमाशों के पैरों में गोली लगी है. दोनों को प्राथमिक इलाज के लिए सीएचसी डोईवाला भेजा गया. जहां से उन्हें जौलीग्रांट अस्पताल रेफर किया गया है. घटनास्थल की सूचना पर एसएसपी देहरादून खुद अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे.
जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात को डोईवाला, लालतप्पड़ क्षेत्र में सघन चेकिंग कर रही थी. उसी दौरान पुलिस को संदिग्ध बदमाशों की जानकारी मिली. लालतप्पड़ पर बैरियर लगाकर बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने चेकिंग पॉइंट पर ना रुककर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. उसके बाद पुलिस टीम ने बदमाशों का पीछा किया. पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद देहात और शहर में सभी जगह पुलिस हाई अलर्ट किया गया.
एसएसपी भी घटनास्थल के लिए अन्य अधिकारियों के साथ रवाना हुए. पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हुये. एक बदमाश जंगल में फरार हो गया. फरार बदमाश की तलाश में जंगल में कांबिंग जारी है. दोनों बदमाशों के पैरों में लगी गोली है.
मुठभेड़ में घायल बदमाशों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी सीएससी अस्पताल डोईवाला भेजा गया. जहां दोनों बदमाशों को रेफर कर जौलीग्रांट हॉस्पिटल लाया गया. एसएसपी देहरादून ने घटनास्थल पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण किया. अस्पताल में जाकर अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी भी ली.
एसएसपी अजय सिंह ने बताया मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाश 25 वर्षीय सोहेल खान और 23 वर्षीय शानू ने दून अस्पताल के सामने हुई फायरिंग के मुख्य आरोपी हैं. बदमाशों के खिलाफ कोतवाली नगर देहरादून मे हत्या का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज है. बदमाशों से एक स्कूटी, दो तमंचे जिंदा राउंड और खोखा राउंड बरामद हुए हैं. साथ ही फरार आरोपी की तलाश के लिए कांबिंग जारी है.
