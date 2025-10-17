ETV Bharat / state

मंडला में कुत्तों का भयानक आतंक, 14 लोगों को काटा, 3 की हालत गंभीर

मंडला : जिले के ग्रामीण अंचलों में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक पागल कुत्तों ने कई गांवों में आतंक फैला दिया. देखते ही देखते कुत्ते ने सुकतारा, कंहारी, खगुआ, सूरजपुरा और बरगवां सहित करीब 5 से 6 गांवों में कहर बरपाते हुए 14 से अधिक ग्रामीणों को काट लिया. घटना के बाद घबराए ग्रामीणों ने तत्काल घायलों को उपचार के लिए मंडला जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं.

जिला अस्पताल के आरएमओ डॉ. प्रवीण उइके ने बताया, '' कुत्ते के काटने से घायल 14 मरीज अस्पताल लाए गए थे. सभी घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया और एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए गए. हालांकि, तीन मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है. तीनों मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया है.

जिला अस्पताल में लगातार आ रहे डॉग बाइट के मामले (Etv Bharat)

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, पहले एक कुत्ता दोपहर से ही अलग-अलग गांवों में घूमकर लोगों पर हमला कर रहा था. अचानक हमला कर काटने के बाद वह हर अगले व्यक्ति को देख काटने लगा. कुछ ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता बेहद उग्र था.

कई बच्चों को कुत्तों ने बनाया शिकार (Etv Bharat)

लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले

जिला अस्पताल मंडला में पदस्थ आरएमओ डॉ. प्रवीण ने बताया, '' विगत 3 से 4 महीनों के आंकड़े देखा जाए तो जिला अस्पताल में अक्टूबर माह में 105 लोगों को कुत्तों ने काटा. लेकिन सितम्बर महीने में कुत्तों के काटने के मामले बढ़कर 222 पहुंच गए. गुरुवार को 2 से 3 गांव का मामले सामने आए जिसमें 14 लोगों को कुत्तों ने काटा है.''

यह भी पढ़ें-

आरएमओ ने आगे कहा, '' कुछ बच्चों की आंख, कान और चेहरे पर कुत्तों ने हमला किया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है. मेरी सलाह है कि जब भी कुत्ते के द्वारा काटा जाता है तो सबसे पहले नलचालु कर कपड़े धोने की साबुन से 8 से 10 बार धोने से बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और फिर अस्पताल आकर एन्टी रैबीज का इंजेक्शन जरूर लगवाएं.''