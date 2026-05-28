सहरसा सदर अस्पताल में साक्ष्य नोचते कुत्ते, पोस्टमार्टम हाउस में बिसरा सुरक्षा पर उठे सवाल
सहरसा सदर अस्पताल से आवारा कुत्तों का वीडियो सामने आया है. जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था और फॉरेंसिक साक्ष्यों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.
Published : May 28, 2026 at 8:23 AM IST
सहरसा: बिहार के सहरसा सदर अस्पताल के पोस्टमॉर्टम हाउस से सामने आए एक वायरल वीडियो ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है. वीडियो में दो आवारा कुत्ते प्लास्टिक के डिब्बे को नोचते नजर आ रहे हैं, जिसमें मृतक का बिसरा रखा गया था. इस दौरान पोस्टमॉर्टम हाउस के अंदर कर्मचारी अपने काम में व्यस्त दिख रहे हैं और एक कर्मचारी कुत्तों को भगाने की कोशिश भी कर रहा है.
कर्मचारियों की मौजूदगी में हुई घटना: वीडियो में साफ दिख रहा है कि घटना के समय पोस्टमॉर्टम हाउस में कर्मचारी मौजूद थे. एक कर्मचारी ने कुत्तों को भगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आई. इससे साफ होता है कि न सिर्फ इमारत बल्कि निगरानी और सुरक्षा प्रोटोकॉल भी कमजोर हैं. इस घटना ने अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर भी उंगली उठाई है.
जर्जर इमारत बनी समस्या की जड़: स्थानीय लोगों और अस्पताल सूत्रों के अनुसार पोस्टमॉर्टम हाउस की इमारत लंबे समय से जर्जर हालत में है. खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, दरवाजे ठीक से बंद नहीं होते और रखरखाव की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है. इसी कारण आवारा कुत्ते और अन्य पशु आसानी से अंदर घुस जाते हैं. सूत्रों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही लापरवाही का नतीजा है.
न्याय प्रक्रिया पर पड़ सकता है असर: यदि बिसरा क्षतिग्रस्त हो गया तो कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच प्रभावित हो सकती है. फॉरेंसिक रिपोर्ट के अभाव में हत्या को सामान्य मौत बताना आसान हो जाता है. इससे पुलिस जांच, अदालती कार्यवाही और परिवारों को न्याय मिलने की प्रक्रिया बाधित होती है. स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही को केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया पर हमला माना जा रहा है.
बिसरा क्या है और क्यों महत्वपूर्ण?: पोस्टमॉर्टम के दौरान मौत के वास्तविक कारण पता लगाने के लिए शरीर के अंगों जैसे पेट, आंत, लीवर, किडनी और खून के नमूनों को बिसरा कहा जाता है. इन नमूनों को फॉरेंसिक लैब में भेजकर जहर, नशे या अन्य संदिग्ध कारणों की जांच की जाती है. हत्या, आत्महत्या या संदिग्ध मौत के मामलों में बिसरा निर्णायक साक्ष्य होता है. यदि यह नष्ट हो जाए तो जांच प्रभावित होती है और न्याय प्रक्रिया कमजोर पड़ सकती है.
सिविल सर्जन का आश्वासन: सिविल सर्जन डॉ. राजनारायण प्रसाद ने घटना की पुष्टि करते हुए देखरेख कर्मी योगेंद्र महतो को सख्त निर्देश देने की बात कही है. उन्होंने कहा कि व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जर्जर भवन की मरम्मत के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. हालांकि स्थानीय लोगों को आश्वासनों पर भरोसा कम है और वे स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं.
"दो कुत्तों के पोस्टमार्टम हाउस में घुसने की जानकारी मिली है. देखरेख करने वाले कर्मी योगेंद्र महतो को सख्त निर्देश दिया गया है. साथ ही व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई और जर्जर भवन की मरम्मत कराई जाएगी."-डॉ. राजनारायण प्रसाद, सिविल सर्जन
स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार की मांग: यह घटना बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में गहरी खामियों को उजागर करती है. पोस्टमॉर्टम हाउस जैसी संवेदनशील जगह पर आधुनिक सुरक्षा, बंद कमरे और नियमित निगरानी जरूरी है. नागरिक समाज और मीडिया को अब इस मुद्दे पर लगातार नजर रखनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और मृतकों के सम्मान तथा न्याय दोनों सुरक्षित रहें.
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