उत्तरकाशी में भागीरथी नदी किनारे अधजले लाश को नोच रहे कुत्ते, गंगा विचार मंच ने बताया खतरा
भागीरथी नदी किनारे अधजले शवों के टुकड़ों को खाते नजर आ रहे लावारिस कुत्ते, इंसानी मांस लगने की वजह से लोगों को काट रहे कुत्ते
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 9, 2026 at 7:27 PM IST
उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुख्य मोक्ष केदार घाट में लावारिस कुत्ते भागीरथी नदी किनारे अधजले शवों के टुकड़ों को खाते नजर आ रहे हैं. जिस पर गंगा विचार मंच ने गहरी चिंता जताई है. उनका कहना है कि वहां पर लोग अंतिम संस्कार के बाद बचे हुए शव के टुकड़ों की सही ढंग से सफाई नहीं कर रहे हैं. इस कारण कुत्तों के मुंह पर इंसानी मांस लगने के कारण वो आम लोगों को काट रहे हैं. इसलिए इस संबंध में प्रशासनिक ईकाईयों और स्थानीय लोगों को मिलकर कदम उठाना होगा.
गंगा विचार मंच के प्रांत संयोजक लोकेंद्र बिष्ट ने बताया कि इस प्रकार की स्थिति कोविड काल के समय भी केदारघाट में देखने को मिली थी. उस समय समझ सकते हैं कि अंतिम संस्कार कई बंदिशों के बीच हो रहे थे, लेकिन आजकल सामान्य दिनों में भी केदारघाट पर वही दृश्य देखने को मिल रहे हैं. आए दिन लावारिस कुत्तों को झुंड केदारघाट पर पहुंचता है. वहां पर वो अधजले शवों के टुकड़ों को खा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग भी अंतिम संस्कार के दौरान जल्दबाजी के चक्कर में वहां पर उसके बाद सफाई सही तरीके से नहीं करते हैं. इसलिए उसके बाद लोगों के परिजनों के शवों के अधजले टुकड़े कुत्तों का भोजन बन रहे हैं. साथ ही इन कुत्तों के मुंह पर इंसानी मांस का स्वाद लगने के कारण वो उसके बाद सड़क पर चल रहे लोगों को काट रहे हैं.
लोकेंद्र बिष्ट ने कहा कि इसका उदाहरण बीते दिनों भी देखने को मिला. जब एक साथ 18 लोगों को कुत्तों ने काटकर घायल कर दिया था. इसलिए प्रशासन समेत पालिका को इन कुत्तों को पकड़ने और मोक्ष घाट पर अंतिम संस्कार के बाद सफाई को लेकर एक अभियान चलाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो ये कुत्ते राह चलते लोगों के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे. उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है वो अंतिम संस्कार के दौरान शव को पूरा जलकार जाएं. ताकि, कुत्ते वहां पर न आ सके. नहीं तो यह भविष्य के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है.
"पालिका की ओर से इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है. यह लोगों की भावनाओं और आस्था से जुड़ा मामला है. प्रयास किया जाएगा कि इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए."- शालिनी चित्रान, ईओ, नगर पालिका, उत्तरकाशी
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