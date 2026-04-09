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उत्तरकाशी में भागीरथी नदी किनारे अधजले लाश को नोच रहे कुत्ते, गंगा विचार मंच ने बताया खतरा

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुख्य मोक्ष केदार घाट में लावारिस कुत्ते भागीरथी नदी किनारे अधजले शवों के टुकड़ों को खाते नजर आ रहे हैं. जिस पर गंगा विचार मंच ने गहरी चिंता जताई है. उनका कहना है कि वहां पर लोग अंतिम संस्कार के बाद बचे हुए शव के टुकड़ों की सही ढंग से सफाई नहीं कर रहे हैं. इस कारण कुत्तों के मुंह पर इंसानी मांस लगने के कारण वो आम लोगों को काट रहे हैं. इसलिए इस संबंध में प्रशासनिक ईकाईयों और स्थानीय लोगों को मिलकर कदम उठाना होगा.

गंगा विचार मंच के प्रांत संयोजक लोकेंद्र बिष्ट ने बताया कि इस प्रकार की स्थिति कोविड काल के समय भी केदारघाट में देखने को मिली थी. उस समय समझ सकते हैं कि अंतिम संस्कार कई बंदिशों के बीच हो रहे थे, लेकिन आजकल सामान्य दिनों में भी केदारघाट पर वही दृश्य देखने को मिल रहे हैं. आए दिन लावारिस कुत्तों को झुंड केदारघाट पर पहुंचता है. वहां पर वो अधजले शवों के टुकड़ों को खा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग भी अंतिम संस्कार के दौरान जल्दबाजी के चक्कर में वहां पर उसके बाद सफाई सही तरीके से नहीं करते हैं. इसलिए उसके बाद लोगों के परिजनों के शवों के अधजले टुकड़े कुत्तों का भोजन बन रहे हैं. साथ ही इन कुत्तों के मुंह पर इंसानी मांस का स्वाद लगने के कारण वो उसके बाद सड़क पर चल रहे लोगों को काट रहे हैं.