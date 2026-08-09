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फरीदाबाद में इंसानियत शर्मसार, श्मशान घाट से नवजात का शव सड़क पर खींच लाए कुत्ते

नवजात का शव सड़क पर मिला ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: जिले के छांयसा थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मोठूका का नगला रोड स्थित श्मशान घाट में दफन किए गए नवजात के शव को कुत्ते गड्ढे से बाहर निकालकर सड़क तक खींच लाए. सड़क पर शव देखकर राहगीरों में हड़कंप मच गया. लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लियाः सूचना मिलते ही छांयसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की. छांयसा थाना प्रभारी गोपाल दास ने बताया कि पुलिस को रात करीब 10 बजे नवजात का शव सड़क पर पड़े होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया. पुलिस के मुताबिक, यह शव अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के पास मिला. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नवजात के शव को कुछ समय पहले श्मशान घाट परिसर में दफनाया गया था. इसके बाद कुत्तों ने गड्ढा खोदकर शव को बाहर निकाल लिया और उसे खींचते हुए सड़क तक ले आए.