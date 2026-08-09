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फरीदाबाद में इंसानियत शर्मसार, श्मशान घाट से नवजात का शव सड़क पर खींच लाए कुत्ते

फरीदाबाद में नगला रोड स्थित श्मशान घाट में दफन किए गए नवजात का शव कुत्ते के द्वारा गड्ढे से बाहर सड़क पर लाया गया.

Body of newborn found in Faridabad
नवजात का शव सड़क पर मिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 9, 2026 at 3:54 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 4:00 PM IST

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फरीदाबाद: जिले के छांयसा थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मोठूका का नगला रोड स्थित श्मशान घाट में दफन किए गए नवजात के शव को कुत्ते गड्ढे से बाहर निकालकर सड़क तक खींच लाए. सड़क पर शव देखकर राहगीरों में हड़कंप मच गया. लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने शव को कब्जे में लियाः सूचना मिलते ही छांयसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की. छांयसा थाना प्रभारी गोपाल दास ने बताया कि पुलिस को रात करीब 10 बजे नवजात का शव सड़क पर पड़े होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया. पुलिस के मुताबिक, यह शव अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के पास मिला. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नवजात के शव को कुछ समय पहले श्मशान घाट परिसर में दफनाया गया था. इसके बाद कुत्तों ने गड्ढा खोदकर शव को बाहर निकाल लिया और उसे खींचते हुए सड़क तक ले आए.

नवजात का शव सड़क पर मिला (ETV Bharat)

क्या बोले थाना प्रभारीः थाना प्रभारी गोपाल दास ने बताया कि "शव करीब एक से दो महीने पुराना प्रतीत हो रहा है. लंबे समय तक जमीन में दबे रहने के कारण शव का अधिकांश हिस्सा कंकाल में तब्दील हो चुका था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है." पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नवजात को श्मशान घाट में कब और किन परिस्थितियों में दफनाया गया था. साथ ही शव की पहचान और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

शव को पोस्टमार्टम के बाद दोबारा दफनाया जायेगाः पोस्टमार्टम के बाद नवजात के शव को दोबारा श्मशान घाट में दफनाया जाएगा. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है. घटना के बाद इलाके में भी तरह-तरह की चर्चाएं हैं और लोग इस मामले को लेकर हैरान हैं.

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Last Updated : August 9, 2026 at 4:00 PM IST

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